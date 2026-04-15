Acasa » Politică » Partidul lui George Simion pierde teren. AUR a scăzut cu 4% în intenția de vot a românilor față de începutul anului (FOTO/GRAFICE)

Partidul lui George Simion pierde teren. AUR a scăzut cu 4% în intenția de vot a românilor față de începutul anului (FOTO/GRAFICE)

Adrian A
15 apr. 2026, 10:42
Partidul lui George Simion pierde teren. AUR a scăzut cu 4% în intenția de vot a românilor față de începutul anului (FOTO/GRAFICE)
Sursa foto: Inquam Photos / Alex Nicodim
Cuprins
  1. Partidul lui Simion, în cădere liberă
  2. Partidele mici, tot mai mici
  3. Cum votează cei care merg sigur la vot
  4. Metodologia sondajului

AUR atinge cel mai mic scor în măsurătorile INSCOP realizate după alegerile prezidențiale din mai 2025 (37%). Partidul lui Simion a pierdut, față de începutul anului 2026, 4 puncte procentuale.

Partidul lui Simion, în cădere liberă

Conform celui mai recent sondaj realizat de INSCOP, AUR rămâne lider detașat în preferințele românilor pentru alegerile parlamentare. Partidul lui Simion își continuă însă coborârea sub pragul de 40% din opțiunile de vot.

Astfel, potrivit datelor cercetării,  37% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 38% în martie 2026, 40.9% în ianuarie, 38% în noiembrie, 40% în octombrie, 40.8% în septembrie, 40.5% în iunie, 38.1% în mai 2025).

Cât despre partidele din coaliția de guvernare, acestea sunt în creștere de la începutul anului, dar tot la mare distanță de partidul lui Simion.

20.1% din români ar vota cu PSD (față de 19.2% în martie 2026, 18.2% în ianuarie, 19.5% în noiembrie, 17.6% în octombrie, 17.9% în septembrie, 13.7% în iunie, 17.4% în mai 2025), în timp ce 15.5% ar merge pe mâna PNL (față de 14.5% în martie 2026, 13.5% în ianuarie, 14.6% în noiembrie, 14.8% în octombrie, 15.2% în septembrie, 17.3% în iunie, 16% în mai 2025).

De asemenea, 12.7% ar vota cu USR (față de 11.4% în martie 2026, 11.7% în ianuarie, 12.3% în noiembrie, 11.5% în octombrie, 12.8% în septembrie, 13.1% în iunie, 12.2% în mai 2025), iar pentru UDMR ar vota 4.3% din alegători (față de 4% în martie 2026, 4.9% în ianuarie, 4.8% în noiembrie, 5.2% în octombrie, 4% în septembrie, 5.2% în iunie, 4.5% în mai 2025).

Partidele mici, tot mai mici

Pentru POT ar vota 3.6% dintre alegători (față de 3% în martie 2026, 5% în ianuarie, 3.1% în noiembrie, 2.6% în octombrie, 3.3% în septembrie, 4.2% în iunie 2025), pentru SOS Romania – 2.8% (față de 3.3% în martie 2026, 2.8% în ianuarie, 1.7% în noiembrie, 2% în octombrie, 2.8% în septembrie, 1.9% în iunie 2025), iar pentru SENS – 2.4% (față de 3.6% în martie 2026, 4% în ianuarie, 3.2% în noiembrie, 3.4% în octombrie, 2.1% în septembrie, 2.4% în iunie 2025).

1% își exprimă preferința pentru un candidat independent (față de 1.4% în martie 2026, 2% în ianuarie, 1% în noiembrie, 1.3% în octombrie, 0.6% în septembrie, 1.4% în iunie 2025), iar 0.7% dintre votanți ar da votul unui alt partid (față de 1.6% în martie 2026, 1.1% în ianuarie, 1.8% în noiembrie, 1.6% în octombrie, 0.6% în septembrie, 0.5% în iunie 2025)

Cum votează cei care merg sigur la vot

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă și au declarat că ar merge sigur la vot, 38.8% dintre cei care au exprimat o opțiune de vot ar vota cu AUR, 16.9% cu PNL, 16.6% cu PSD, 14.4% cu USR.

Pentru UDMR ar opta 3% dintre alegători, pentru POT – 4.5%, pentru SOS România – 1.4%, iar pentru SENS – 2.2%. 1.3% dintre respondenți își exprimă preferința pentru un candidat independent, iar 1% pentru alt partid, arată sondajul.

Metodologia sondajului

Datele au fost culese în perioada 1-7 aprilie 2026.

Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.

