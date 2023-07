Pașcan (PMP), despre afirmațiile lui Viktor Orban de la Tușnad: Un discurs de neam prost, o batjocură, o sfidare. E un om mic și frustrat, care vorbește de parcă ar fi șeful unui imperiu (VIDEO)

Marius Pașcan, vicepreședinte PMP, a avut o reacție dură la susținut de premierul ungar Viktor Orban la Școala de Vară a maghiarilor de la Băile Tușnad. La acest eveniment, liderul de la Budapesta a afirmat că ei nu au spus niciodată că Ardealul și Ținutul Secuiesc sunt teritorii românești, apoi a încercat un șantaj la adresa Bucureștiului.

„Anul acesta, MAE din România, din câte am înțeles, ne-a venit în ajutor și mi-a zis despre ce am voie să vorbesc, ce nu am voie și ce trebuie să evit. (…) Atragem atenția că din 1 iunie 2024 Consiliul UE va avea președinție maghiară și scopul nostru prioritar e să obținem statutul de Schengen pentru România”, a susținut Viktor Orban, la Tușnad.

Marius Pașcan a reacținat, spunând că acesta este un discurs de neam prost, un discurs al unui „un om mic, mărunt, frustrat și complexat”, care „vorbește de parcă ar fi șeful unui imperiu”.

„Al doilea mesaj e clar un șantaj, adică ”indiferent ce aș declara eu, de ce fac, aveți grijă că la anul depindeți de mine”.

În schimb, eu cred că România ar fi trebuit deja să reacționeze foarte ferm deoarece s-a purtat acest premier ca un neam prost. Decim pe de o partem se întâlnește la București cu premierul României, cu Marcel Ciolacu, stau la masă și discută nu se știe ce. Noi am aflat din social media ungară și din ce posta Orban pe Facebook sau Kelemen Hunor, președintele UDMR. Deci nu se știe ce au discutat, dar mesajul a fost că e un început de lungă prietenie și ”vai ce întâlnire de succes”.

Iar la câteva zile iată ce declară și cum pune într-o postură absolut penibilă și umilitoare Guvenrul României pentru că, de bun simț, Ministerul de Externe i-a transmis o rugăminte. Deci în sfârșit a reacționat MAE și acest lucru e de lăudat. I-a spus: nu te referi la simbolistica naționalistă, la simboluri, la drapeluri cum ai mai făcut, nu te referi la unități administrativ-teritoriale care nu există în România, nu provoca, nu tensiona relațiile dintre români și maghiari.

Și toate astea au fost luate în mare ironie, ba chiar împinse într-o extremă absolut inacceptabilă. Să faci referire la Transilvania și Ținutul Secuiesc și să spui că ”niciodată nu am susținut că acestea aparțin României” nu e deloc o glumă și nu pot fi luate ca atare. Aceste afirmații sunt o batjocură pur și simplu, o sfidare, un cinism al unui neam prost”, a declarat Marius Pașcan, pentru B1 TV.

La rândul său, președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, discursul lui Viktor Orban, dar și lipsa de reacție a premierului Marcel Ciolacu, președintele PSD, vizavi de acest discurs.