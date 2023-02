Patrick Mouratoglou pare să-și fi stabilit viitorul! Decizia luată de antrenor, cu Simona Halep încă suspendată în scandalul de dopaj

Patrick Mouratoglou a început să îl antreneze pe Holger Rune (9 ATP, 19 ani) în contextul suspendării provizorii pe care a primit-o Simona Halep (15 WTA, 31 de ani) în scandalul de dopaj, iar danezul a aflat la cea mai bună clasare din carieră a vorbit despre colaborarea sa cu tehnicianul francez, potrivit .

Colaborarea dintre Holger Rune și Patrick Mouratoglou ar urma să continue

Acordul dintre Holger Rune și Patrick Mouratoglou a expirat după , competiție pe care tânărul tenismen danez a părăsit-o în optimi, în urma unei înfrângeri dramatice cu Andrey Rublev (5 ATP, 25 de ani).

„Încă lucrăm împreună și asta este super. Planul este să continue alături de mine. Am o echipă bună cu mama mea, Lars Christensen și Patrick. Fiecare își face treaba bine și totul decurge perfect. Patrick are multă experiență cu Serena Williams, alături de care a câștigat trofee importante. Este un mentor bun pe care să-l am de partea mea”, a declarat Rune, citat de .

În ajunul confruntării dintre Holger Rune și Andrey Rublev, Patrick Mouratoglou sugera că va continua alături de sportivul danez, cu toate că nu a oferit detalii despre prelungirea colaborării.

„Atunci când o colaborare este productivă și ambele părți sunt mulțumite de ceea ce pot realiza împreună, poate funcționa pentru o perioadă lungă de timp”, declara antrenorul francez.

În cazul în care Simona Halep ar primi undă verde pentru a reveni în tenisul profesionist, este greu de crezut că Patrick Mouratoglou ar putea să îi antreneze în același timp pe amândoi, având în vedere că atât românca, cât și Holger Rune sunt tenismeni cu pretenții la Top 10 mondial, acolo unde nivelul sportiv este extrem de ridicat, iar pregătirea trebuie să fie pe măsură.