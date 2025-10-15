Paul Stănescu, alungat din conducerea PSD. Miza lui Grindeanu

Scos pe ușa din spate din conducerea PSD, Paul Stănescu, încă secretar general al partidului, încearcă să facă lucrurile să pară ca o predare de ștafetă.

„Nu mai candidez la nimic. Lăsăm generația tânără. Se schimbă generațiile, așa e frumos. Cred că am fost cel mai longeviv secretar general în partid, așa că ajunge. Am și o vârstă”, a explicat Paul Stănescu.

De ce se debarasează PSD de Paul Stănescu

Paul Stănescu primește lovitură după lovitură în PSD. În contextul congresului din 7 noiembrie, Sorin Grindeanu a căutat să scape de actualul secretar general și îi dă tot mai multă putere Olguței Vasilescu. Al cărei soț, Claudiu Manda va veni pe funcția lui Stănescu. Însă pierderea influenței în partid nu este singura lovitură primită de senatorul PSD. Fratele său, Alexandru Stănescu, a fost înlocuit de la conducerea ADR Sud-Vest Oltenia de un apropiat al aceleiași .

Iar surse din partid spun că totul e o luptă pentru banii europeni care vin în zona Olteniei și care vor fi bine gestionați în folosul lui . Concret, Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, gestionează proiecte în valoare de 1,2 miliarde de euro. Iar cine controlează această agenție deține pârghiile pentru a direcționa bani către primării și consilii județene. Mod prin care Grindeanu caută să câștige loialitatea unor lideri locali înaintea alegerilor.

Jocurile de culise din PSD

Potrivit surselor, în schimbul schimbării forțate dirijată de Olguța Vasilescu la șefia ADR, primărița Craiovei ar fi primit un loc de prim-vicepreşedinte. A refuzat și la trimis la centru pe Claudiu Manda. Stănescu mai încearcă și el, cu ultimele puteri, să mai dețină o mică influență și încearcă să ducă în echipa lui Grindeanu măcar un prim-vicepreședinte. Acesta ar fi Marius Oprescu, preşedintele CJ Olt.

De asemenea, Stănescu ar merge și pe mâna lui Florin Barbu, care vrea și el funcția de secretar general, dar e greu de crezut că cineva se poate bate cu Olguța Vasilescu în acest moment.