B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Paul Stănescu, alungat din conducerea PSD. Miza lui Grindeanu

Paul Stănescu, alungat din conducerea PSD. Miza lui Grindeanu

Adrian A
15 oct. 2025, 17:13
Paul Stănescu, alungat din conducerea PSD. Miza lui Grindeanu
Cuprins
  1. De ce se debarasează PSD de Paul Stănescu
  2. Jocurile de culise din PSD

Scos pe ușa din spate din conducerea PSD, Paul Stănescu, încă secretar general al partidului, încearcă să facă lucrurile să pară ca o predare de ștafetă.

„Nu mai candidez la nimic. Lăsăm generația tânără. Se schimbă generațiile, așa e frumos. Cred că am fost cel mai longeviv secretar general în partid, așa că ajunge. Am și o vârstă”, a explicat Paul Stănescu.

De ce se debarasează PSD de Paul Stănescu

Paul Stănescu primește lovitură după lovitură în PSD. În contextul congresului din 7 noiembrie, Sorin Grindeanu a căutat să scape de actualul secretar general și îi dă tot mai multă putere Olguței Vasilescu. Al cărei soț, Claudiu Manda va veni pe funcția lui Stănescu. Însă pierderea influenței în partid nu este singura lovitură primită de senatorul PSD. Fratele său, Alexandru Stănescu, a fost înlocuit de la conducerea ADR Sud-Vest Oltenia de un apropiat al aceleiași Olguța Vasilescu.

Iar surse din partid spun că totul e o luptă pentru banii europeni care vin în zona Olteniei și care vor fi bine gestionați în folosul lui Grindeanu. Concret, Agenția de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, gestionează proiecte în valoare de 1,2 miliarde de euro. Iar cine controlează această agenție deține pârghiile pentru a direcționa bani către primării și consilii județene. Mod prin care Grindeanu caută să câștige loialitatea unor lideri locali înaintea alegerilor.

Jocurile de culise din PSD

Potrivit surselor, în schimbul schimbării forțate dirijată de Olguța Vasilescu la șefia ADR, primărița Craiovei ar fi primit un loc de prim-vicepreşedinte. A refuzat și la trimis la centru pe Claudiu Manda. Stănescu mai încearcă și el, cu ultimele puteri, să mai dețină o mică influență și încearcă să ducă în echipa lui Grindeanu măcar un prim-vicepreședinte. Acesta ar fi Marius Oprescu, preşedintele CJ Olt.

De asemenea, Stănescu ar merge și pe mâna lui Florin Barbu, care vrea și el funcția de secretar general, dar e greu de crezut că cineva se poate bate cu Olguța Vasilescu în acest moment.

Tags:
Citește și...
Alexandru Rafila: „Fiecare regiune istorică sau de dezvoltare a României are nevoie de un centru care să poată să rezolve problemele cetățenilor din zona respectivă”
Politică
Alexandru Rafila: „Fiecare regiune istorică sau de dezvoltare a României are nevoie de un centru care să poată să rezolve problemele cetățenilor din zona respectivă”
Ce a vorbit Corlățean cu Grindeanu. Încă o palmă dată PSD-ului
Politică
Ce a vorbit Corlățean cu Grindeanu. Încă o palmă dată PSD-ului
Scandal în Senat! USR cere sancționarea lui Ninel Peia, după o replică scandaloasă: „Mama dvs. a luat prea mult paracetamol în sarcină”
Politică
Scandal în Senat! USR cere sancționarea lui Ninel Peia, după o replică scandaloasă: „Mama dvs. a luat prea mult paracetamol în sarcină”
De ce i-a dat Anca Alexandrescu un pupic Anei Birchall. Ce e între cele două
Politică
De ce i-a dat Anca Alexandrescu un pupic Anei Birchall. Ce e între cele două
Radu Burnete: „Corupția scăpată de sub control înseamnă bani publici risipiți”
Politică
Radu Burnete: „Corupția scăpată de sub control înseamnă bani publici risipiți”
Consiliul UE propune restricții dure pentru tutun. Ce măsuri radicale sunt propuse
Politică
Consiliul UE propune restricții dure pentru tutun. Ce măsuri radicale sunt propuse
Ministrul Dragoș Pîslaru: România e într-o situație absolut paradoxală – stă pe un munte de bani europeni, dar deficitul pare de neclintit
Politică
Ministrul Dragoș Pîslaru: România e într-o situație absolut paradoxală – stă pe un munte de bani europeni, dar deficitul pare de neclintit
PSD amenință iar cu ieșirea de la guvernare. Lia Olguța Vasilescu: Dacă niciuna dintre propunerile noastre nu va trece, ne retragem din coaliție / Subiectul disputelor
Politică
PSD amenință iar cu ieșirea de la guvernare. Lia Olguța Vasilescu: Dacă niciuna dintre propunerile noastre nu va trece, ne retragem din coaliție / Subiectul disputelor
Reforma în primării s-a blocat de tot în Coaliție
Politică
Reforma în primării s-a blocat de tot în Coaliție
Netflix face marele anunț. Mult așteptatul serial apare la începutul anului
Politică
Netflix face marele anunț. Mult așteptatul serial apare la începutul anului
Ultima oră
18:07 - Dan Bittman nu a făcut armata pentru că „mama, fiind medic, a tras ea niște sfori”. În caz de război, „plătesc oricât și fug din țară”, a mai spus artistul
18:06 - Un prototip Lamborghini condamnat la distrugere a fost salvat în România. Cum a fost posibil
17:39 - Un susținător al lui Călin Georgescu, obligat să plătească daune în valoare de 1,4 miliarde de dolari. Gestul oribil făcut de conspiraționistul Alex Jones
17:32 - Acuzații grave pe proprietatea familiei Schumacher. Un pilot australian, suspectat de viol
17:25 - Fiul lui Sile Cămătaru, arestat după ce și-a bătut copilul. Daniel Balint s-a enervat că băiatul nu a ripostat într-un conflict
16:58 - Bune maniere în trafic! Un clip video a făcut înconjurul internetului. Cum a reacționat un bărbat, după ce a văzut cum un șofer a aruncat țigara pe geam
16:46 - Fanii, în delir după pictorialul incendiar al Mădălinei Ghenea: „Fă-mă, Doamne, furtun”. Cum s-a pozat modelul (GALERIE FOTO)
16:37 - Gigi Becali, despre AI: „În unii roboți, vor fi draci. Le vei face cruce și va exploda Inteligența Artificială”. Ce a spus despre pandemie (VIDEO)
16:25 - Alexandru Rafila: „Fiecare regiune istorică sau de dezvoltare a României are nevoie de un centru care să poată să rezolve problemele cetățenilor din zona respectivă”
16:08 - Ce a vorbit Corlățean cu Grindeanu. Încă o palmă dată PSD-ului