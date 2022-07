Pavel Popescu, despre The Parliamentary Intelligence-Security Forum: Mesajul nostru principal a fost trecerea la un nou nivel în parteneriatul cu SUA, nivelul de prosperitate (VIDEO)

Pavel Popescu, președintele Comisiei pentru apărare din Camera Deputaților, a vorbit despre a 22-a ediție a formului „Parliamentary Intelligence-Security”, găzduită de țara noastră, și a explicat că s-a încercat să fie conturată România „ca un potențial hub pe mai multe subiecte de interes pe zona de securitate”.

Liberalul a oferit detalii despre evenimentul cu totul special de la București, duminică, la Talk B1 cu Dan Gabor.

Pavel Popescu, pe B1 TV, despre The Parliamentary Intelligence-Security Forum

„Este vorba de un forum pe securitate și informații, se numește „Parliamentary Intelligence-Security Forum”. Este o entitate din Washington DC, din SUA, din a cărui board fac și eu parte. Am reușit să aducem a 22-a ediție a forumului în România, într-un moment extraordinar de prielnic, ca să spun așa, pentru noi, în momentul în care aveam deja o decizie pozitivă pentru Flancul Estic al NATO după Summitul de la Madrid, aveam deja decizia pentru Moldova și Ucraina de începere a procesului pentru aderarea la UE și, desigur, pe timing-ul a ceea ce se întâmplă din punct de vedere geopolitic în această regiune”, a explicat liberalul.

„Practic, am încercat să conturăm imaginea României și rolul crucial al României, care are în momentul de față cea mai lungă graniță cu Ucraina ca țară NATO și UE, plus o graniță de 690 de kilometri cu Moldova, și am încercat să conturăm România ca un potențial hub pe mai multe subiecte de interes pe zona de securitate. Unul dintre ele ar fi securitatea energetică. Știți faimosul proiect între guvernul nostru și al Statelor Unite ale Americii cu compania NuScale. Multe alte subiecte au fost atinse”, spune el.

Președintele Comisiei pentru apărare din Camera Deutaților a precizat că au fost prezenți peste 100 de speakeri, experți și parlamentari.

„Am avut, practic, conducerea Parlamentului, președinta interimară a Senatului, doamna Alina Gorghiu, domnul Marcel Ciolacu, președintele Camerei Deputaților, am avut președintele Parlamentului Moldovei, domnul Ion Grosu, am avut ministrul de interne din Moldova, ministrul de interne, domnul Lucian Bode, ministrul de externe a intrat în direct cu noi din Ucraina, primul-ministru…”, a continuat Pavel Popescu.

„Din străinătate am avut specialiști, directori din Pentagon, i-am avut cei mai influenți uiguri americani, chair-ul US Comission on Religious Freedom. Am avut oameni activi din administrația actuală, cât și din administrațiile vechi. Am avut cei mai buni specialiști din Heritage Foundation, Atlantic Council, Hudson Institute, sunt think tank-urile americane. Tot ce înseamnă zona militară de la noi din țară și de intelligence, am avut instituțiile statului, șeful Statului Major”, a adăugat liberalul.

Întrebat dacă va exista și un raport al evenimentului, Pavel Popescu a afirmat: „Vom avea un raport. Am și anunțuri destul de interesante făcute. Am avut una dintre cele mai importante senatoare americane din Committe on Appropriations, care este comitetul ce decide bugetele ce sunt cheltuite de Statele Unite ale Americii, inclusiv în afara granițelor”.

„Am cerut, practic, pe scenă în mod direct o dislocare a unui buget pentru țara noastră soră, Republica Moldova, și dislocări de bugete pe tot ce înseamnă România, ținând cont de investițiile militare care se vor face aici. Mesajul principal din partea noastră a fost trecerea la un nou nivel în acest parteneriat, și anume nivel de prosperitate, investiții concrete în următoarea perioadă de timp”, a mai spus Pavel Popescu.