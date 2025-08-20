Procurorii DNA fac percheziții, miercuri dimineață, la primarul Mangaliei. Descinderile au loc atât acasă la edil, cât și la primărie. Cristian Radu e anchetat pentru că ar fi luat șpagă o sumă impresionantă de bani, spun sursele B1 TV. Mascații deja au ridicat documente din primărie și au pus sigilii pe mai multe birouri. El și mai mulți angajați din subordine urmează să fie duși la audieri.

Cuprins

Ce probleme cu DNA a mai avut Cristian Radu

Pentru ce declarații e cunoscut primarul din Mangalia

Ce probleme cu DNA a mai avut Cristian Radu

În vara lui 2023, DNA Constanța l pe primarul Cristian Radu, sub acuzația că ar fi dat cu dedicație 95 de contracte de asistență juridică.

„O parte dintre acestea ar fi fost încheiate în condițiile în care, la nivelul primăriei Municipiului Mangalia, existau deja contracte de asistenţă juridică încheiate cu o altă societate de avocatură, în care ar fi fost prevăzute onorarii și de peste 200 de ori mai mici față de cele stabilite în noile contracte”, susținea DNA, la vremea respectivă.

Prejudiciul calculat de procurori se ridică la 13,7 milioane de lei.

Pentru ce declarații e cunoscut primarul din Mangalia

Cristian Radu este cunoscut la nivel național pentru că pentru a da ocazia copiilor să viziteze litoralul românesc.

Luna trecută, el că-și petrec concediile în afara țării și astfel banii lor ajung acolo: „Dacă toți banii îi scoatem din țară, nu mai avem bani să refacem infrastructura, să ne gospodărim cum trebuie. Haideți să lăsăm banii în România și să facem să ne construim împreună țara!”.