Petre Daea: Saliva ne pornește când vedem un cârnat, o sarma, un grătar! Să ne așezăm în vadul acesta de respect față de noi înșine și să nu umblăm după muște, viermi sau alte insecte (VIDEO)

Petre Daea (PSD), ministrul Agriculturii, a insistat că românii trebuie să rămână la mâncarea lor cu care s-au obișnuit și , lăcuste sau alte insecte.

Declarațiile au fost făcute în contetxul în care, în februarie, Comisia Europeană a autorizat comercializarea greierilor de casă ca aliment. Acesta va fi disponibil integral, sub formă congelată, uscată sau de pudră.

De altfel, Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură recoamndă de mai mulți ani insectele ca fiind , având conţinut ridicat de grăsime, proteine, vitamine, fibre şi minerale.

Petre Daea nici nu vrea s-audă.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Petre Daea respinge apelul la consumul de insecte

„Eu zic că nu ne îndreptăm în această direcție și nu e o abordare exotică a subsemnatului, ci una constantă și consecventă. Constantă pentru că știu ce înseamnă tradiția în România și consecventă pentru că știu ce posibilități avem în țară de realizarea hranei, prin întoarcerea pământului și îngrijirea animalelor”, a spus Petre Daea.

Ministrul a mai afirmat că trebuie „să ne respectăm noi pe noi” și să nu începem „să umblăm după și să le punem pe masă”.

„Saliva ne pornește când vedem un cârnat, o sarma, un grătar, nu când vedem lăcustele umbând, când se așază pe culturi și le devorează”, a continuat social-democratul.

Daea a insistat că trebuie „să ne așezăm în vadul acesta de respect față de noi înșine și să mâncăm ce am mâncat de fiecare dată. (…) Eu zic să renunțăm la curiozități și să rămânem în acest spațiu consacrat de fiecare dintre noi și respectat în același timp”.

Despre acuzațiile că producerea hranei tradiționale poluează, ministrul Agriculturii a răspuns: „Am ajuns să dăm vina pe animale când știm foarte bine că ne-am hrănit cu laptele de la vaci. Mulți copii n-au supt la pieptul mamei, dar au luat de la ugerul vacii hrana necesară și azi sunt oameni de nădeăjde ai societății! Deci să nu fugim după norii trecători și să vedem soarele pe bolta cerească. Cei care azi înterpretează într-un anumit fel o fac poate dintr-un interes al perioadei, nu cu statornicia deciziei pentru hrana țării și a populației”.

Răspunsurile lui Daea, întrebat despre prețuri

Întrebat dacă vor mai crește prețurile la alimente, Petre Daea a răspuns: „Am prognoze și azi am avut discuții și a întâlniri de lucru cu cei care direct sau indirect se ocupă de activitatea agricolă și de comercializarea produselor. Am avut un an foarte greu, extrem de dificil care ne-a pus mare probleme afectând culturile și punând în disconfort financiar cultivatorii de teren și crescătorii de animale. Căutăm soluții așa încât să fie un confort”.

Ministrul a mai spus că România nu are nevoie să importe ulei, deși suntem . Cantitatea de floarea soarelui va acoperi necesarul: „Suntem la început cu recoltarea, dar semnele ne dau convingerea că putem asigura și nu trebuie să-și facă nimeni probleme”.