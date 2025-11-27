Pică Guvernul Bolojan? Chestorul Senatului, Ninel Peia, reprezentant al Grupului Pace-Întâi România, a anunțat în cadrul unei intervenții la Realitatea TV că nu doar semnăturile necesare pentru depunerea moțiunii de cenzură sunt strânse, ci ar exista deja voturile necesare pentru moțiunea de cenzură, ceea ce ar putea duce la demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

De ce ar evita premierul Ilie Bolojan aparițiile publice, potrivit lui Ninel Peia

Ninel Peia susține că premierul ar evita presa tocmai din cauza tensiunilor politice tot mai accentuate.

„Din această cauză, credeți-mă că Premierul Bolojan a fugit de presă pentru că trebuia să dea explicații. În același timp, le mulțumesc foarte mult colegilor senatori și deputați, parlamentarilor de la AUR și în special lui , pentru că au înțeles că este nevoie să ne unim forțele, nu numai la nivel de București, cum s-a întâmplat acum cu toți suveraniștii, ci și la nivel de țară și de Parlament, și cei de la AUR, care sunt 90 de parlamentari, vor semna această moțiune.”, a spus Peia, potrivit .

Pică Guvernul Bolojan? Peia spune că s-ar obține cele 233 de voturi necesare

Potrivit lui Peia, lucrurile ar fi avansat semnificativ în ultimele zile. El a subliniat că voturile ar exista indiferent de decizia conducerilor partidelor, ceea ce amplifică tensiunea politică.

„În acest moment, am depășit numărul de semnături necesare. Dar, începând de ieri și azi-noapte foarte mult, am avut negocieri punctuale cu parlamentarii PNL, PSD și de la minorități și deja vă garantez că avem cele 233 de voturi necesare, indiferent ce vor stabili partidele și conducerile lor, pentru ca această moțiune să treacă”, a mai spus senatorul.

Ce urmează pentru Guvernul Bolojan

Chestorul Senatului și-a încheiat intervenția cu o declarație tranșantă: „Domnul Bolojan, în brațe cu USR, va pleca de la guvernare!”.

Moțiunea, intitulată „România nu este de vânzare – un Guvern fără USR”, a fost anunțată oficial în plenul comun, după ce președintele de ședință i-a întrerupt microfonul senatorului în momentul declarației, fapt care a stârnit și mai multe controverse.