Dragoş Pîslaru, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), a explicat, pentru B1 TV, cum s-a transformat PNRR dintr-un program de țară într-un eșec de țară și ce a făcut de când a devenit ministru pentru a salva ce se mai poate salva din acest plan.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Drumurile Noastre”, moderată de Ștefan Etveș pe B1 TV.

Ce am făcut greșit în implementarea PNRR

„E un program în jurul căruia sunt foarte multe legende. Considerat planul de țară al României din ultimii ani, a avut în spate, din păcate, un model destul de păcătos de a umfla investițiile și a supracontracta, astfel încât acum pe foarte multe zone sunt încă portofolii întregi de investiții care multe dintre ele încă nici n-au început. Această diluare, fracționare și supracontractare a PNRR a creat foarte multe întrebări.

Odată cu venirea acestui Guvern, ce am încercat noi a fost să reluăm discuțiile cu Comisia Europeană. Negocierile erau din august anul trecut blocate complet, pentru că România nu voia să recunoască niște lucruri evidente: că n-a respectat niște proceduri de achiziție publică – și vizează direct domeniile de infrastructură, că are întârzieri majore pe și că nu există o cale să le mai termine până pe 31 august 2026, pentru că din 2021 până în 2025 cum trebuie.

Până la urmă, relația cu Comisia Europeană era să revizuim astfel încât să ne asigurăm că niciun ban din grant, deci din partea nerambursabilă, nu e pierdut și să fim cu adevărat realiști ce mai putem pune pe partea de împrumut, într-un context de deficit bugetar uriaș. Deci orice pică pe componenta de împrumut contribuie la deficit”, a declarat Dragoș Pîslaru.

Ce spune Pîslaru că a făcut pentru a salva PNRR

Acesta a negat apoi informațiile din spațiul public potrivit cărora se negociază la nivel european o prelungire a PNRR: „Acest program se termină în 2026!”.

„Primul pas a fost PNRR, să știm pe ce sume mai putem să mai contăm. Al doilea pas a fost – și asta a fost celebra Ordonață 41 care a creat valuri – să scăpăm de supracontactare, deci în anvelopele negociate. (…) De ce? Ca să putem în acest an de zile să vedem exact pe ce ducem banii!”, a mai explicat ministrul.

Printre proiectele mari de infrastructură invocate de Pîslaru se numără A7. Mai multe segmente din autostradă vor fi finanțate din partea de grant, iar un segment din partea de împrumut.

De asemenea, alte proiecte care nu mai sunt în PNRR, căci nu mai puteau fi gata până în august 2026, data limită, sunt mutate pe alte proiecte cu fonduri europene.

„Ceea ce voi face la MIPE – și am vorbit cu Ilie Bolojan – voi publica într-un tablou de bord, transparent, toate proiectele de pe PNRR, inclusiv cele pe transport, așa încât lumea să urmărească toate obiectivele pe care le avem până pe 31 august 2026”, a mai precizat ministrul Dragoș Pîslaru.