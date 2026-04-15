Ilie Bolojan propune un plan pentru reformarea , bazat pe cinci măsuri menite să ducă la reducerea prețurilor și la eliminare proiectelor speculative.

În stilu-i care caracterizează comunicarea guvernamentală, premierul omite să spună că responsabili pentru neregulile din acest sector, cu prețuri mari și băieți deștepți care fac profituri speculând tarifele, sunt într-o bună măsură chiar colaboratorii săi din PNL. Din 2019 și până în 2025, a fost condus de doi miniștri peneliști, Virgil Popescu și Sebastian Burduja, care au tolerat această situație.

Planul de reformă propus de Ilie Bolojan

Premierul a prezentat o strategie de a sectorului energetic. Planul lui Ilie Bolojan se bazează pe deblocarea investițiilor și pe eficientizarea pieței. Cancelaria premierului a transmis o propunere oficială către ANRE pentru modificarea regulamentelor. Între altele, se solicită garanții financiare mai mari pentru dezvoltatori, astfel încât capacitățile de rețea să fie eliberate de proiectele care nu se implementează.

Analiza arată că marea majoritate a proiectelor aprobate în prezent nu ajung în etapa de construcție. El reclamă faptul că investitorii ocupă inutil spațiul în rețea, împiedicând investitorii serioși.

„Avem rețele blocate de proiecte speculative, companii de stat cu indicatori de performanță nerelevanți, o piață afectată de volatilitate și întârzieri în dezvoltarea capacităților de stocare și a marilor investiții. Toate acestea se traduc în costuri mai mari pentru economie și pentru cetățeni. (…) În prezent, accesul la rețele este blocat de un număr foarte mare de avize tehnice de racordare care nu se concretizează. Avem proiecte aprobate de aproape 10 ori peste necesarul real, dar peste 90% dintre ele sunt speculative și nu se realizează”, a explicat Bolojan.

Ce propune planul premierului

Strategia pe care o propune premierul Ilie Bolojan, pentru a repara dezastrul provocat de colaboratorii săi, vizează intervenții simultane în cinci sectoare cheie. Sunt lucruri care ar fi trebuit implementate deja, în mandatele celor numiți mai sus, în condițiile în care se știa că este nevoie de o schimbare în sistem. Din păcate, miniștrii PNL au tolerat neregulile și speculanții din sistem, lăsându-i să facă bani pe spatele consumatorilor.

Direcțiile propuse de Bolojan sunt:

Reguli stricte de racordare: „Creștem garanțiile, impunem termene ferme și eliminăm proiectele care nu sunt duse la capăt. Astfel, eliberăm rețelele și redăm accesul celor care pot construi efectiv.”

Eficiența companiilor de stat: „Vom schimba această abordare: audităm contractele de mandat, introducem indicatori clari și măsurabili, legați direct de performanță.”

Stabilizarea pieței: „Vom reduce dependența de piața spot, vom stimula contractele pe termen lung și vom îmbunătăți mecanismele de funcționare ale pieței.”

Dezvoltarea stocării: „Accelerăm investițiile în baterii și în stocarea prin pompaj, folosind fonduri europene și scheme de sprijin.”

Debirocratizare: „Vom simplifica procesele de autorizare și vom reduce blocajele administrative, astfel încât aceste investiții să fie duse la capăt.”

Ilie Bolojan vrea să schimbe indicatorii de performanță la companiile de stat

Un punct central al planului pe care îl propune Ilie Bolojan este este revizuirea modului în care este evaluat managementul marilor producători de energie unde statul este acționar. Și aici ar fi putut interveni cei doi miniștri PNL dacă ar fi guvernat în interes public. Dacă lucrurile s-ar fi făcut la mometul potrivit, Popescu și Burduja, românii ar fi beneficiat, deja, de prețuri corecte.

„Companiile de stat produc cea mai mare parte a energiei din România, dar performanța lor este afectată de indicatori slabi, care măsoară activitatea, nu rezultatele. Lipsesc criteriile care să ducă la înlocuirea managementului atunci când obiectivele nu sunt îndeplinite, iar investiții importante sunt întârziate ani de zile”, a subliniat premierul.

Măsurile propuse au ca scop final reflectarea investițiilor în facturile plătite de populație și mediul de afaceri. Procesul va deveni vizibil abia în viitor, dcă va fi vizibil. De regulă, în România, prețurile doar urcă și prea puțin dau înapoi, în ciuda promisiunilor și propagandei politice.

„Aplicarea acestor măsuri înseamnă corectarea unor disfuncționalități majore care astăzi țin prețurile sus și blochează dezvoltarea. Primele efecte trebuie să apară din această toamnă, iar pe parcursul anului viitor românii trebuie să vadă o piață mai stabilă și prețuri mai corecte la energie”, a conchis Bolojan.