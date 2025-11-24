B1 Inregistrari!
Planurile lui Daniel Băluță pentru a rezolva problema termiei și a finaliza rețeaua de utilități: „Am găsit soluții”. Candidatul PSD a dat în scris că-și va implementa proiectele

Traian Avarvarei
24 nov. 2025, 20:02
Sursa Foto: Captură Video/ Facebook - Daniel Băluță
Cuprins
  1. Cum vrea Băluță să rezolve problema termiei în Capitală
  2. Soluțiile lui Băluță pentru bucureștenii ”izolați” în Capitală

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, a explicat planul său pentru a rezolva problema termiei din București, dar și pentru a finaliza rețeaua de utilități. În București, în 2025, încât există probleme cu apa caldă și sunt numeroase locuințe încă neconectate la rețeaua de utilități a orașului, comunități cu străzi încă neasfaltate. Băluță promite o dezvoltare unitară a orașului, astfel încât nimeni să nu mai fie lăsat în urmă.

Cum vrea Băluță să rezolve problema termiei în Capitală

„Soluția: fuziunea ELCEN cu RADET (Termoenergetica), intensificarea ritmului de schimbare a țevilor și schimbarea tehnologiei, pentru că nu e suficient doar să înlocuim țevi, sunt și alte modalități tehnice de a face această manoperă”, a  declarat Daniel Băluță, pentru Observator News.

Anterior, acesta explicase cum va ajuta concret planul său privind fuziunea ELCEN cu Termoenergetica: „Datele financiare ale acestora, raportate și la subvenția pe care autoritatea publică o achită în numele oamenilor, ne arară un lucru simplu: profitul pe care noua entitate economică poate reprezenta una dintre sursele de finanțare. Apoi, vom limita pierderile din sistemul de termoficare, care anual ajung la 40-50%. Și chiar vom face asta, nu doar vom vorbi, așa cum au făcut alții înaintea noastră. Există deja tehnologii noi, care ne vor permite să accelerăm ritmul lucrărilor și să schimbăm cât mai multe dintre conductele deteriorate”.

Soluțiile lui Băluță pentru bucureștenii ”izolați” în Capitală

Daniel Băluță a discutat și despre situația critică în care se află un cartier din Sectorul 1, cartierul Henri Coandă, unde locuiesc 3.000 de oameni.

Un cartier aflat lângă Pipera, într-o zonă bună a Bucureștiului, nu are asfalt, nu are iluminat stradal, nu are apă curentă, iar când plouă, e foarte greu de circulat din cauza noroiului. Oamenii așteaptă de 23 de ani să se facă ceva și pe ei, însă nu s-a întâmplat nimic până acum.

Băluță a explicat ce măsuri va lua pentru a rezolva problema în acea zonă, dacă va câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Într-adevăr, tipul ăsta de comportament a generat starea asta de neîncredere, disprețul justificat pe care oamenii îl au pentru politicieni, în general.

Și de-aia am spus de fiecare dată că nu sunt politician decât 1% și 99% administrator.

Speța pe care o aveți, din fericire, este o speță pe care deja am rezolvat-o atunci când vorbim despre Sectorul 4.

Despre străzi care au jurisdicție și într-un loc și în altul. Am făcut, atât cu Primăria Jilava, cât și cu primăria Popești Leordeni parteneriate împreună. Către Jilava, de exemplu, am reușit să asfaltăm 9 străzi.

Am pus apă, canal și asfalt pe 9 străzi, la fel cum le vedeți acolo, pline cu pământ.

Cu Popești Leordeni am reușit să facem o pasarelă peste șina de metrou”, a precizat Băluță.

Ce exemple a mai dat Daniel Băluță

„Vă mai dau două exemple simple. Magistrala M4 de metrou înseamnă Gara de Nord-Gara Progresul. Gara de Nord nu este în Sectorul 4. Important este că am găsit resursele de comunicare, colaborare și dorință de a face, astfel încât să generăm rezultate.

La fel, nici extinderea magistralei M2 de metrou către comuna Berceni nu este în București, exact ca în situația pe care ați spus-o. Dar am găsit soluții împreună cu toți și aceste lucruri sunt posibile pentru că ni le-am dorit”.

Băluță a dat în scris că, până la finalul mandatului, va rezolva toate aceste probleme.

Edilul Sectorului 4 a scris: „Finalizarea rețelei de utilități și asfaltarea, respectiv conectarea străzilor din cartierul Henri Coandă cu restul orașului, pentru că asta este realitatea. Îmi iau ca și timp doi ani și jumătate, asta înseamnă treizeci de luni”.

Catalin Drula
