Plecarea lui Moșteanu de la Apărare. Stelian Tănase: „A fost făcut!” Ce e în spatele scandalului (VIDEO EXCLUSIV)

Adrian A
28 nov. 2025, 17:42
Sursa foto: Captura B1 TV
Cuprins
  1. Ce spune Stelian Tănase despre scandalul Moșteanu
  2. Moșteanu, un exemplu pentru alții?

Jurnalistul și scriitorul Stelian Tănase a comentat, în exclusivitate pentru B1 TV, plecarea lui Ionuț Moșteanu de la Ministerul Apărării.

Ce spune Stelian Tănase despre scandalul Moșteanu

Scriitorul Stelian Tănase susține că Ionuț Moșteanu nu a plecat de la Apărare din cauza unor diplome care există sau nu. Sunt alte interese care au lucrat la debarcarea fostului ministru, spune Stelian Tănase.

„E un deja-vu în toată această poveste. Este povestea cu diploma care e reală, e vina lui. A făcut ceva care nu se face. Trebuia să nu se facă ministru dacă știa că are problema asta. Dar el a fost făcut. A fost lucrat de o branșă a serviciilor. E normal ca în postul în care era și unde e bătălia asta uriașă pe contracte, în care România a intrat în angrenajul ăsta al NATO care se înarmează. Sunt bani mulți. Și, probabil, nu probanil, sigur, a nemulțumit una din găști, unul din personajele importante care a plecat supărat de la el din birou pentru că l-a refuzat. Și i-a plătit-o. Chestia asta v-a ieși destul de repede la suprafață.”, a declarat scriitorul, invitat la emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin.

Stelian Tănase este convins că Ionuț Moșteanu a deranjat multă lume și a stricat multe „combinații”.

„Nu este, vai doamne, am descoperit o diplomă în neregulă și îl dăm afară. Sau îi facem mizerii sau îl obligăm să demisioneze. Moșteanu a vrut să își facă treaba. Era incomod. Au fost multe dosare fierbinți care au fost amestecate în cariera lui de ministru. Era o figură care, impresia mea e că făcea față, era ba la Bruxelles, ba la Kogălniceanu, era peste tot pe undeva unde se discutau lucrurile astea importante și părea că, în sfârșit, ăștia și-au găsit ministru. Am auzit expresia asta.”

Asta este. În politică mai sunt și morți care rămân pe câmp. Astea sunt vendetele politice. A plătit! A plătit și pe greșelile lui, trebuie să spunem asta. E ridicol să mergi într-o funcție înaltă și să nu ai diplomă. Dar era capabil.”, a mai afirmat scriitorul.

Pe de altă parte, politica nu ține neapărat de diploma de pe peretele de acasă. Diplomă îți trebuie să fii avocat, nu ministru. Așa că părerea mea este că a fost făcut.”, a mai declarat Stelian Tănase.

Moșteanu, un exemplu pentru alții?

Mai mult, scriitorul spune că ce i s-a întâmplat lui Ionuț Moșteanu se poate întâmpla oricui. Chiar și premierului, dacă calcă prea tare pe cineva pe bătături.

„Ce a pățit Moșteanu, poate păți orice ministru, inclusiv prim-ministrul. Toți vor fi mai circumspecți și este clar că mâna lungă a serviciilor e acolo. Și trebuie să fie atenți ce zic, pe ce pun rezoluția, pe ce „da”, pe ce „nu”, pe ce om puternic deranjează, ce gașcă puternică deranjează și cu cine merg. Aici e politică. Deja aici nu mai este o chestiune de „doi cu doi fac patru”. Nu fac niciodată patru.

Este un moment foarte dificil pentru cel care vine după Moșteanu. Sunt contracte, intră mulți bani în țară. Sunt mulți cei care vor să pună botul, cărora le curg balele după miliardele care vor veni la București. Așa că trebuie să ne așteptăm că vor scoate cuțitele pe masă. S-ar putea să mai vedem miniștri sacrificați.”, spune Stelian Tănase.

