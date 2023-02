PMP îl susține pe Nicușor Dan la alegerile din 2024 pentru Primăria Capitalei. Dan: „Am fost votat de oameni care s-au săturat de PSD” / Tomac: „E important ca viitorul Bucureștiului să fie tot de Dreapta” (VIDEO)

Președintele PMP, Eugen Tomac, a dat marți de înțeles că partidul pe care îl conduce îl va susține pe Nicușor Dan pentru un nou mandat la Primăria Capitalei. Într-o conferință de presă comună, Tomac și Dan au vorbit despre buna colaborare dintre ei.

„Avem un parteneriat foarte bun, care funcționează excelent și la Consiliul General. Am discutat despre nevoia de a intensifica o serie de proiecte care sunt de interes major pentru București și, evident, ne gândim și la ce urmează anul viitor. Pentru noi e important ca viitorul Bucureștiului să fie tot de dreapta și evident că vom fi alături de dl primar general și în următoarele proiecte. Mulțumesc foarte mult că suntem împreună aici”. a spus Tomac.



„Mulțumesc pentru invitație, am venit cu mare bucurie aici, am venit la prieteni. După cum știți, încă de la începutul mandatului am o colaborare foarte bună cu consilierii generali de la PMP, parte din majoritatea cu PNL și USR. Foarte Bună. Și am o colaborare foarte bună cu oamenii din administrație care sunt apropiați de PMP. Am discutat de București, despre administrație, chestiuni care țin de termen scurt și termen lung. Pe termen scurt avem o problemă și avemn în sfârșitn resursele și oamenii pentru a face progrese în ce privește infrastructura. Pe termen lung, Bucureștiul are nevoie de o finanțare pe care, din păcate, n-a avut-o în ultimii ani.

Legat de viitor, doresc să continuăm această colaborare și i-am asigurat pe consilierii generali și consilierii locali ai PMP că sunt partenerul lor pe viitor.

Am venit la PMB votat de un public de dreapta, oameni care s-au săturat de PSD în București și cred că e de datoria noastră a tuturor să propunem un proiect politic în 2024 care să nu aducă o administrație care a însemnat risipă, lucru de mântuială, de spoială, care nu a adus Bucureștiul acolo unde trebuie să-l ducă”, a declarat, la rândul său, primarul Nicușor Dan.

