Parlamentarii PNL au retras controversatul proiect legislativ care ar fi oficializat lipsa de transparență. Este vorba despre o modificare a Legii 544, privind accesul la informații publice.

Parlamentarii PNL au retras controversatul proiect

Parlamentarii PNL recunosc că au retras controversatul proict legislativ în urma reacțiilor negative din societatea civilă, inclusiv ale B1.ro. Publicația noastră a relatat la scurtă vreme după depunerea inițiativei că aceste reglementări, dorite de PNL, ar fi restricționat accesul la informații de interes public.

reglementat prin Legea 544/2001. În forma actuală, actul normativ are numeroase carențe și pune, mai curând, piedici în calea celor care doresc să afle date despre . În multe cazuri, mai ales când vine vorba despre informații despre cheltuirea banilor publici, autoritățile statului se ascund în spatele unor răspunsuri evazive, trunchiate ori fără legătură cu subiectul.

Mai mult, aceleași instituții abuzează de termenele prevăzute și amână cât se poate de mult răspunsurile transmise solicitanților. Iar lipsa sancțiunilor îi face pe mulți șefi de instituții să ignore, pur și simplu, cererile de informații. Aceasta pentru că singura posibilitate de constrângere pentru a obține un răspuns este acțiunea în justiție care durează ani de zile, perioadă în care interesul public pentru informațiile respective se pierde.

Ca și cum aceste carențe ale legii nu ar fi de ajuns, un grup de PNL și-a propus să restrângă și mai mult accesul al informații publice. Controversatul proiect propunea introducerea unei noi categorii de informații care să fie exceptate de la comunicarea publică. Este vorba despre așa zise „informații cu caracter special”. Definită în termeni vagi, categoria cuprindea „cercetări științifice în curs de derulare sau finalizate, rezultate și metodologii ale cercetărilor științifice, informații privind secrete comerciale, patente”.

Proiectul oficializa lipsa de transparență

Proiectul inițiat de parlamentarii PNL lăsa la dispoziția șefilor de instituții posibilitatea de a stabili care sunt . Iar acest lucru deschidea calea unor unor abuzuri în interpretarea actului normativ.

Un asemenea scenariu ar muta elemente esențiale de transparență în zona excepțiilor, îngreunând verificările independente. Conducătorii instituțiilor ar primi un instrument suplimentar pentru a decide ce informații sunt de interes public, fără ca legea să prevadă criterii uniforme sau garanții clare pentru aplicarea acestor excepții.

În acest context, după semnalele din mass-media, mai multe ONG-uri civice au denunțat acest demers într-o scrisoare deschisă către Ilie Bolojan, șeful PNL. Dincolo de restrângerea dreptului la informare, parlamentarii PNL demonstrează dispreț față de cetățeni spunând că legea va proteja instituțiile publice de cetățenii care cer informații, chipurile cu rea credință, în baza legii 544.

„Propunerea legislativă a PNL este foarte probabil neconstituţională, este cu siguranţă imorală, şi vine şi ca o jignire la adresa cetăţenilor. Cu trufie, parlamentari ai PNL se plasează deasupra corpului cetăţenesc, privesc alegătorii cu dispreţ şi îi consideră inamici naturali ai instituţiilor publice, adică ai statului”, au transmis asociaţiile şi organizaţii civile.

Parlamentarii PNL acuzați că și-au uitat rolul

Autorii scrisorii de protest susțin că PNL, partidul condus de Ilie Bolojan, nu ține cont de rolul statului într-o democrație. Practic, instituțiile publice sunt în slujba cetățenilor, iar nu invers. Deci, activitatea oricărei instituții trebuie să se desfășoare în beneficiul plătitorilor de taxe și impozite (deloc mici în guvernarea Bolojan).

„Pare că PNL a uitat că, într-o democraţie, statul se află în slujba cetăţenilor, şi nu invers. Cetăţenii plătesc taxe, din care sunt susţinute toate costurile instituţiilor publice, inclusiv salariile angajaţilor. Deci orice muncă a instituţiilor se face primordial în beneficiul cetăţenilor. Orice informaţie rezultată din activitatea instituţiilor este de interes public”, au mai scris autorii scrisorii.

Organizaţiile au mai amintit de Art. 31 alin. (1) din Constituţie care stipulează că „dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit”.

ONG-urile care au semnat scrisoarea către Ilie Bolojan sunt: Centrul pentru Inovare Publică, CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică, Centrul pentru Jurnalism Independent, ApTI – Asociaţia pentru Tehnologie şi Internet, Asociatia „Átlátszó Erdély Egyesület”, Expert Forum, APADOR-CH, Asociaţia CIVICA, Asociaţia Rădăuţiul Civic, Centrul FILIA, Centrul pentru Democraţie şi Bună Guvernare (Politică la Minut), Centrul de Resurse Juridice, Asociaţia MozaiQ LGBT, ActiveWatch şi Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.

PNL a decis să renunțe la restrângerea accesului la informații publice

Inițiativa legislativă de modificare a Legii 544 a fost semnată de deputații PNL Dragoș Fănică Ciobotaru, Adrian Felician Cozma, Adrian Mocanu, Ciprian Pandea, George Scarlat, Robert Sighiartău, Dumitru Ţiplea. Cel din urmă este considerat „locotenentul” lui Ilie Bolojan, iar Adrian Felician Cozma este șeful PNL Satu Mare.

După apariția acuzațiilor cu privire la intențiile reale din spatele acestei reglementări, parlamentarii PNL au decis să renunțe la proiectul legislativ. Chiar au emis un comunicare scurtă de presă, în acest sens, fără a detalia:

„Decizia de retragere a fost luată de către autorii proiectului”.

Proiectul de act normativ care ar fi legalizat lipsa de transparență vine după o altă decizie controversată, de ascundere a declarațiilor de avere. Coaliția de guvernare pare că a uitat de promisiunea făcută în primele zile ale guvernării Bolojan de a adopta un proiect legislativ care să permită publicarea, în continuare a acestor documente, secretizate de CCR.

Justificările unuia dintre semnatarii inițiativei

Unul dintre autorii controversatului proiect legislativ a afirmat, într-o postare pe Fcebook, că tot ce a dorit a fost de a veni în sprijinul institutelor de cercetare din zona agricolă:

„Nicio faptă bună nu rămâne nepedepsită” Am avut, în ultimele săptămâni, mai multe întâlniri, discuții și dezbateri cu entități private, instituții publice, autorități și institute de cercetare din zona agricolă.Una dintre problemele discutate a fost activitatea de cercetare din agricultură. Pe acest subiect ne-a fost comunicată o problemă delicată, privitoare la toate cercetările în curs sau finalizate, la patente și la secretele comerciale din domeniul cercetării. Aceste cercetări sunt solicitate de mulți indivizi interesați, în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, și sunt utilizate ulterior pentru a fi monetizate. Cu alte cuvinte, se cer studiile, cercetările, patentele, iar apoi sunt vândute sau utilizate în scopul valorificării lor. Pentru a veni în sprijinul celor afectați, am hotărât, împreună cu câțiva colegi, să inițiem un proiect de lege care să apere și să protejeze aceste cercetări, fie că sunt realizate de entități publice, fie că sunt realizate de entități private din fonduri publice (programe guvernamentale sau europene). Proiectul de lege nu a fost primit bine de societatea civilă, iar mulți au interpretat că ne dorim limitarea accesului la informațiile de interes public – total fals! Sunt un adept al transparenței; în toate pozițiile pe care le-am ocupat am răspuns cu celeritate tuturor solicitărilor, pe loc sau în ziua următoare. Având în vedere reacțiile și feedbackul primit, am hotărât, în această dimineață, retragerea proiectului.

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public a fost, este și va rămâne o icoană pentru mine. Este o lege bună, o lege pe care am îmbrățișat-o și am respectat-o întotdeauna”, a scris Dragoș Ciubotaru pe Facebook.

Trebuie spus că, în ciuda asigurărilor date de autorii proiectului, că au dorit să facă un lucru bun, nu putem trece cu vederea că inițiativa pică mănușă PNL. Partidul lui Ilie Bolojan are tot interesul să țină departe de ochii publicului, informațiile referitoare la cheltuirea banilor din subvenții. În mai multe rânduri, liderii formațiunii, în frunte cu premierul au refuzat să dea răspuns la astfel de întrebări. Ba chiar au fugit din calea celor ziariștilor

O astfel de modificare le-ar fi permis peneliștilor să fluture în fața jurnaliștilor curioși, prevederea care vorbește despre informațiile cu caracter special, cu referire la secretul comercial. De altfel, secretul comercial, sub forma de clauze de confidențialitate din contracte, a și fost invocat de politicienii PNL când au fost întrebați de sumele plătite mass-media pe campanii de propagandă.