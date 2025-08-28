B1 Inregistrari!
Politică » Politicienii au reacționat, după ce livratorul străin a fost agresat în plină stradă: „E jenant că un individ care instigă la astfel de comportamente se află în Parlamentul României"/„Efect direct al mesajelor xenofobe, care otrăvesc societatea"

Elena Boruz
28 aug. 2025, 13:32
Politicienii au reacționat, după ce livratorul străin a fost agresat în plină stradă: „E jenant că un individ care instigă la astfel de comportamente se află în Parlamentul României”/„Efect direct al mesajelor xenofobe, care otrăvesc societatea”
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Politicienii au reacționat, în urma incidentului violent, în care un livrator străin a fost agresat în plină stradă, în București. Mai multe voci au ieșit în spațiul public și au criticat dur gestul, care a avut loc miercuri.

Pe lângă asta, politicienii au făcut legătura între acest eveniment și îndemnul pe care deputatul AUR Dan Tanasă l-a dat cetățenilor români, în urmă cu 10 zile. Politicianul le-a transmis românilor , la acea vreme, să nu accepte comanda, dacă ea este adusă de un livrator de origine străină.

Cuprins:

  • Raluca Turcanu: „Își bate joc de tot ce înseamnă demnitate și respect”
  • Ionuț Stroe: „Ura naște ură”

Raluca Turcanu: „Își bate joc de tot ce înseamnă demnitate și respect”

Raluca Turcanu, fosta ministră a Muncii, a postat un mesaj pe rețelele de socializare, în care a criticat dur incidentul. În plus, aceasta a transmis faptul că ceea ce s-a întâmplat este efectul discursului pe care deputatul AUR Dan Tanasă l-a avut.

„Când un parlamentar al României – fie el si de la AUR– își permite să instige prin discursuri xenofobe și rasiste, rezultatul e unul previzibil: oameni nevinovați ajung agresați pe stradă. (…) Este clar că atunci când un politician „dă tonul”, alții se simt îndreptățiți să lovească, să umilească, să discrimineze. (…) E jenant că un individ care instigă la astfel de comportamente se află în Parlamentul României și își bate joc de tot ce înseamnă demnitate și respect”, a transmis Raluca Turcanu pe pagina de Facebook.

Ionuț Stroe: „Ura naște ură”

Si deputatul PNL Ionuț Stroe a transmis un mesaj, ca urmare a celor întâmplate. Politicianul consideră că deputatul AUR a instigat la ură prin discursul pe care l-a avut, iar ceea ce s-a întâmplat nu este nicidecum o coincidență.

„Ura naște ură – și azi am văzut asta, din păcate, pe străzile Bucureștiului. Un livrator de mâncare, un om care muncește cinstit, a fost atacat doar pentru că este străin. Și asta vine la scurt timp după ce un oarecare deputat AUR îndemna public să refuzăm livrările de la cei care nu sunt cetățeni români. Coincidență? Nu. Efect direct al mesajelor xenofobe, care otrăvesc societatea. (…) De aceea partidele extremiste și oamenii care le promovează sunt toxici – pentru că nu fac altceva decât să ne pună unii împotriva altora”, a scris Ionuț Stroe pe Facebook.

