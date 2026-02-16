Ilie Bolojan declara, la preluarea mandatului, că toată lumea va suporta măsurile de corectare a deficitului bugetar. Aceasta, deși responsabili pentru dezastrul fiscal bugetar sunt doar politicienii.

S-a dovedit că declarațiile sunt doar declarații. În realitate povara recuperării deficitului a fost pusă, în totalitate, pe spatele românilor de rând. Pensionari, bolnavi, mame aflate în concediu de creștere, veterani de război, funcționari de carieră, oameni cu dizabilități, lucrători de tot felul au fost puși să plătească. În schimb, cei responsabili, politicienii, sinecuriștii de partid, au fost scutiți sub diferite pretexte.

În timp ce impunea măsuri de cetățenilor, Bolojan declara că nu-și va diminua veniturile deoarece nu este „populist”. La fel ceilalți privilegiați politici nu au considerat că trebuie să demonstreze solidaritate cu cetățenii. Spre finalul anului trecut, s-a propus ca parlamentarilor să li se reducă 10% din sumele forfetare. Reducerea nu viza indemnizațiile personale, ca în cazul salariaților sau pensionarilor, ci sumele, și așa nesimțite, pentru diverse cheltuieli.

Ilie Bolojan protejează nomenklatura politică

În contextul alegerilor, din primăvara trecută, confruntați cu pericoul de a-și pierde privilegiile, politicienii promiteau o reformă amplă a statului. Vorbeau atunci de desființarea sinecurilor politice, de reorganizarea administrativ-teritorială și de tăierea privilegiilor. Rând pe rând, Ilie Bolojan a renunțat la toate acestea, înlocuindu-le cu majorări de taxe și impozite, cu concedieri colective și tăieri salariale și de pensii.

În cazul sinecuriștilor s-a spus că au în spate contracte mult prea bine făcute pentru a-i putea clinti din loc. La fel, Bolojan prezintă reorganizarea administrativ-teritorială, primarilor de comune, ca pe un bau-bau, alternativă la concedieri colective și tăieri salariale, cele două obsesii ale sale. Despre tăierea privilegiilor nici nu are rost să mai discutăm.

Mai mult, în ciuda asigurărilor pe care le dădea premierul, că banii din taxele și impozitele locale vor merge în investiții pentru creșterea nivelului de trai în comunitățile locale, vedem în continuare cum sunt risipiți. Primarul municipiului Alexandria a organizat o ditamai petrecerea, de Sfântul Valentin, pentru care a plătit în jur de 100.000 de lei. Iar acesta, veți vedea, este doar începutul.

Politicienii țin cu dinții de subvenții

În vreme ce, de la tribuna Guvernului, Ilie Bolojan le propovăduiește românilor austeritatea și sărăcia, ca drumuri spre fericire, partidele refuză să cedeze, fie și un leu, din banii publici care le sunt alocați prin lege. Un , care poate fi considerat o mostră de solidaritate și empatie cu cetățenii care duc povara recuperării deficitului, a fost trântit la cu o largă majoritate.

Cu 74 de voturi, senatorii au respins un proiect care prevede ca de la buget, pentru partide să fie suspendate în următorii ani, 2026 şi 2027. Au votat „pentru” doar 35 de parlamentari, în vreme ce unul s-a abținut. Propunerea legislativă a fost iniţiată de deputata Raisa Enachi.

„Prin derogare de la prevederile art. 18 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, (…) pentru exerciţiile bugetare aferente anilor 2026 şi 2027 nu se alocă şi nu se utilizează fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea partidelor politice. Măsura avea caracter excepţional şi temporar, fiind justificată de necesitatea consolidării fiscale, protejării cheltuielilor sociale şi redirecţionării resurselor bugetare către domenii prioritare de interes public, precum sănătatea, educaţia şi protecţia social”, prevedea actul normativ.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.Dar, cu siguranță, având în vedere interesele partidelor, proiectul nu va trece nici la Cameră.