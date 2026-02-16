B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Politicienii țin cu dinții de subvenții. Legea care ar fi suspendat banii pentru partide, trântită la Senat

Politicienii țin cu dinții de subvenții. Legea care ar fi suspendat banii pentru partide, trântită la Senat

Adrian Teampău
16 feb. 2026, 19:26
Politicienii țin cu dinții de subvenții. Legea care ar fi suspendat banii pentru partide, trântită la Senat
Foto de arhivă. Sursa: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ilie Bolojan protejează nomenklatura politică
  2. Politicienii țin cu dinții de subvenții

Ilie Bolojan declara, la preluarea mandatului, că toată lumea va suporta măsurile de corectare a deficitului bugetar. Aceasta, deși responsabili pentru dezastrul fiscal bugetar sunt doar politicienii.

S-a dovedit că declarațiile premierului sunt doar declarații. În realitate povara recuperării deficitului a fost pusă, în totalitate, pe spatele românilor de rând. Pensionari, bolnavi, mame aflate în concediu de creștere, veterani de război, funcționari de carieră, oameni cu dizabilități, lucrători de tot felul au fost puși să plătească. În schimb, cei responsabili, politicienii, sinecuriștii de partid, au fost scutiți sub diferite pretexte.

În timp ce impunea măsuri de austeritate cetățenilor, Bolojan declara că nu-și va diminua veniturile deoarece nu este „populist”. La fel ceilalți privilegiați politici nu au considerat că trebuie să demonstreze solidaritate cu cetățenii. Spre finalul anului trecut, s-a propus ca parlamentarilor să li se reducă 10% din sumele forfetare. Reducerea nu viza indemnizațiile personale, ca în cazul salariaților sau pensionarilor, ci sumele, și așa nesimțite, pentru diverse cheltuieli.

Ilie Bolojan protejează nomenklatura politică

În contextul alegerilor, din primăvara trecută, confruntați cu pericoul de a-și pierde privilegiile, politicienii promiteau o reformă amplă a statului. Vorbeau atunci de desființarea sinecurilor politice, de reorganizarea administrativ-teritorială și de tăierea privilegiilor. Rând pe rând, Ilie Bolojan a renunțat la toate acestea, înlocuindu-le cu majorări de taxe și impozite, cu concedieri colective și tăieri salariale și de pensii.

În cazul sinecuriștilor s-a spus că au în spate contracte mult prea bine făcute pentru a-i putea clinti din loc. La fel, Bolojan prezintă reorganizarea administrativ-teritorială, primarilor de comune, ca pe un bau-bau, alternativă la concedieri colective și tăieri salariale, cele două obsesii ale sale. Despre tăierea privilegiilor nici nu are rost să mai discutăm.

Mai mult, în ciuda asigurărilor pe care le dădea premierul, că banii din taxele și impozitele locale vor merge în investiții pentru creșterea nivelului de trai în comunitățile locale, vedem în continuare cum sunt risipiți. Primarul municipiului Alexandria a organizat o ditamai petrecerea, de Sfântul Valentin, pentru care a plătit în jur de 100.000 de lei. Iar acesta, veți vedea, este doar începutul.

Politicienii țin cu dinții de subvenții

În vreme ce, de la tribuna Guvernului, Ilie Bolojan le propovăduiește românilor austeritatea și sărăcia, ca drumuri spre fericire, partidele refuză să cedeze, fie și un leu, din banii publici care le sunt alocați prin lege. Un proiect legislativ, care poate fi considerat o mostră de solidaritate și empatie cu cetățenii care duc povara recuperării deficitului, a fost trântit la Senat cu o largă majoritate.

Cu 74 de voturi, senatorii au respins un proiect care prevede ca subvențiile de la buget, pentru partide să fie suspendate în următorii ani, 2026 şi 2027.  Au votat „pentru” doar 35 de parlamentari, în vreme ce unul s-a abținut. Propunerea legislativă a fost iniţiată de deputata Raisa Enachi.

„Prin derogare de la prevederile art. 18 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, (…) pentru exerciţiile bugetare aferente anilor 2026 şi 2027 nu se alocă şi nu se utilizează fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea partidelor politice. Măsura avea caracter excepţional şi temporar, fiind justificată de necesitatea consolidării fiscale, protejării cheltuielilor sociale şi redirecţionării resurselor bugetare către domenii prioritare de interes public, precum sănătatea, educaţia şi protecţia social”, prevedea actul normativ.

Senatul este primul for sesizat, Camera Deputaţilor este decizională.Dar, cu siguranță, având în vedere interesele partidelor, proiectul nu va trece nici la Cameră.

Tags:
Citește și...
Anunțul așteptat de milioane de pensionari. Ministrul Muncii a dezvăluit ce se va întâmpla cu pensiile în 2027
Politică
Anunțul așteptat de milioane de pensionari. Ministrul Muncii a dezvăluit ce se va întâmpla cu pensiile în 2027
Ciolacu continuă ofensiva împotriva lui Bolojan. Imaginea salvatorului se construiește cu date falsificate
Politică
Ciolacu continuă ofensiva împotriva lui Bolojan. Imaginea salvatorului se construiește cu date falsificate
Urmează alegeri anticipate? Ce a anunțat purtătorul de cuvânt al AUR
Politică
Urmează alegeri anticipate? Ce a anunțat purtătorul de cuvânt al AUR
Surse: Bolojan ar fi acceptat condițiile PSD. Salariile medicilor, polițiștilor, jandarmilor și militarilor nu vor fi reduse. Ce s-a mai decis în cadrul ședinței
Politică
Surse: Bolojan ar fi acceptat condițiile PSD. Salariile medicilor, polițiștilor, jandarmilor și militarilor nu vor fi reduse. Ce s-a mai decis în cadrul ședinței
Scandal pe tema PNRR. Pîslaru răspunde acuzațiilor lui Câciu: Critică unul dintre cei direct responsabili pentru situația dezastruoasă a economiei. O ipocrizie fără margini (VIDEO)
Politică
Scandal pe tema PNRR. Pîslaru răspunde acuzațiilor lui Câciu: Critică unul dintre cei direct responsabili pentru situația dezastruoasă a economiei. O ipocrizie fără margini (VIDEO)
VIDEO: Sorin Grindeanu a intrat nervos în ședința coaliției. Șeful PSD atacă USR pe tema reducerii salariilor în sectorul public
Politică
VIDEO: Sorin Grindeanu a intrat nervos în ședința coaliției. Șeful PSD atacă USR pe tema reducerii salariilor în sectorul public
CTP face bilanțul lui Nicușor Dan, „Micul Scăldător”, la 9 luni de mandat / Cum vede gazetarul participarea președintelui la prima reuniune a „Clubului Trump”
Politică
CTP face bilanțul lui Nicușor Dan, „Micul Scăldător”, la 9 luni de mandat / Cum vede gazetarul participarea președintelui la prima reuniune a „Clubului Trump”
Ședință de coaliție cu scântei. Scandal mare între Ilie Bolojan și miniștrii PSD. Se rupe sau nu coaliția?
Politică
Ședință de coaliție cu scântei. Scandal mare între Ilie Bolojan și miniștrii PSD. Se rupe sau nu coaliția?
Marcel Ciolacu se întoarce. Fostul premier, mesaj de avertisment pentru Bolojan. Ruperea coaliției ar putea duce la anticipate
Politică
Marcel Ciolacu se întoarce. Fostul premier, mesaj de avertisment pentru Bolojan. Ruperea coaliției ar putea duce la anticipate
Radu Miruță vede România la masa puternicilor zilei. Rolul pe care îl atribuie în viitoarele schimbări globale
Politică
Radu Miruță vede România la masa puternicilor zilei. Rolul pe care îl atribuie în viitoarele schimbări globale
Ultima oră
20:21 - Gigi Becali i-a lăsat mască pe toți. Câți bani i-a oferit unei femei nevoiașe
20:10 - Dacia anunță lansarea unui nou SUV. Producția va începe la uzina Renault din Bursa
20:07 - Super-alimentul din dieta gladiatorilor din Roma antică. Îmbunătățește sănătatea și prelungește viața
19:46 - Schimbări majore la RCA: Asigurare de trei ori mai scumpă pentru acești șoferi. Ce noutate va fi introdusă
19:23 - Furturile din magazine iau amploare. Casele self-pay, transformate în „ieșire gratuită” pentru hoți: „Se fură, în general, produse mici”
19:16 - Anunțul așteptat de milioane de pensionari. Ministrul Muncii a dezvăluit ce se va întâmpla cu pensiile în 2027
18:52 - Ciolacu continuă ofensiva împotriva lui Bolojan. Imaginea salvatorului se construiește cu date falsificate
18:52 - Puțini țin cont de acest lucru când vine vorba de sarmale. Câte calorii conțin, de fapt, și cum îți pot afecta silueta
18:47 - Surse: Taxele ar urma să fie reduse pentru anumite categorii de români. Cum își pot recupera banii cei care au plătit deja
18:20 - Orașul spectaculos unde turiștii au transport gratuit. Tot mai mulți vizitatori aleg această destinație din Europa