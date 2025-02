Portretul lui Ilie Bolojan, făcut de oamenii din comuna sa natală: „Un om de caracter, muncitor şi corect”. Consătenii sunt revoltaţi de „minciunile şi răutăţile” care se spun despre noul președinte interimar

În ziua în care Ilie Bolojan al României, jurnaliștii de la au fost în Vadu Crişului, comuna natală a acestuia, și au stat de vorbă cu localnicii. Oamenii îl descriu pe Bolojan ca fiind om cu bun simț, muncitor și ambițios și-s supărați pe „minciunile şi răutăţile” care se spun despre acesta.

Ce spun oamenii din comuna natală a lui Bolojan despre acesta

De exemplu, Ioan Pătălău, din Birtin, fost mecanic auto, a spus că îl cunoaşte pe Ilie Bolojan de peste 30 de ani şi i-a cunoscut şi tatăl, tot Ilie, fost mecanic de locomotivă.

Pătălău susține despre noul președinte interimar că e „un om de caracter, un om serios” și-l apreciază că nu a devenit înfumurat după toți anii în care a ocupat funcții, ci și acum vine la mama sa de câte ori poate și o ajută la treburile gospodărești.

Ilie Bolojan e „un om de caracter, pe a cărui vorbă ai putut oricând să contezi, gospodar, muncitor şi corect. Omul ăsta are nişte valori, şi un om care are nişte valori sănătoase are şi principii sănătoase. Pentru omul ăsta totdeauna au contat cei 7 ani de-acasă, respecta pe toată lumea, vorbea cu oamenii, era sociabil, nu era îngâmfat. Ăsta a fost şi este Ilie Bolojan. Eu m-aş bucura să fie mulţi ca el. Când stai de vorbă cu omul ăsta ai ce să înveţi de la el, ceea ce la ora actuală e mai rar, din păcate”, a spus Ioan Pătălău.

Totodată, el s-a arătat revoltat de „invenţiile” care se spun despre Bolojan.

La rândul său, Fabian Anton, care de asemenea cunoaște familia Bolojan, a spus despre președintele interimar că mereu a fost „un om respectabil” și a căutat să-i ajute pe ceilalți.

Bolojan, lăudat că e „gospodar, priceput, consecvent”

Iar Vasile Trip l-a lăudat pe Ilie Bolojan ca fiind „gospodar, priceput, consecvent”: „A dezvoltat judeţul Bihor şi mai ales Oradea cum nicăieri în România nu mai este. El, dacă era prim-ministru, transforma România cum a transformat judeţul Bihor, la cele mai înalte culmi de dezvoltare, cu bani europeni”.

Teodor Lup, fost primar ţărănist al comunei Vadu Crişului în perioada 1992 – 1996, îşi aminteşte despre Bolojan din vremea când acesta era tânăr consilier local în Aleşd şi dădea dovadă de meticulozitate în pregătire, punându-se mereu la punct cu legislaţia pentru a susţine anumite iniţiative în Consiliu: „E un om care îşi ţine cuvântul şi, când îşi propune ceva, şi realizează, şi Care nu se va antrena în stilul său, n-are şansă… Trebuie să se alinieze stilului serios şi hotărât pe care îl are el”.

Și el s-a arătat revoltat de minciunile care se spun despre Bolojan: „Ăştia de la Bucureşti vorbesc nedocumentaţi. Ar fi cazul în primul rând să vadă ce o realizat aici, pentru că niciun oraş din România n-a avut dezvoltarea pe care o avut-o Oradea sub administraţia Bolojan”.

Actualul primar din Vadu Crişului, PNL-istul Dorel Cosma, ar fi preferat ca Ilie Bolojan să rămână în administraţie, pentru că „îl cred mult mai eficient în administraţie, pentru noi toţi”.

Iar Vasile Megheşan, preotul ortodox care are în grijă Birtinul, satul în care s-a născut Ilie Bolojan, a spus despre acesta că „vine la Sfânta Biserică” și e „un familist, un om care îşi iubeşte foarte, foarte mult mama şi un om de cuvânt. (…) M-a impresionat foarte mult valoarea sa morală. E un om de acţiune, un om de cuvânt, care nu spune multe, dar ce spune face. Un om foarte corect”.