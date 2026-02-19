B1 Inregistrari!
Directorul Poștei Române explică de ce nu vin specialiștii IT în companie. Cum afectează plafonarea salariilor digitalizarea instituției

Directorul Poștei Române explică de ce nu vin specialiștii IT în companie. Cum afectează plafonarea salariilor digitalizarea instituției

Flavia Codreanu
19 feb. 2026, 16:32
Directorul Poștei Române explică de ce nu vin specialiștii IT în companie. Cum afectează plafonarea salariilor digitalizarea instituției
Sursa foto: Facebook - Compania Naţională Poşta Română
Cuprins
  1. Poșta Română în impas
  2. Profit istoric raportat de companie
  3. Planuri de viitor pentru modernizarea serviciilor

Poșta Română se confruntă cu o criză de personal calificat în departamentele IT din cauza limitărilor salariale impuse de legislația actuală. Directorul general al companiei, Valentin Ștefan, a explicat că niciun angajat nu poate primi un salariu mai mare de 80% din suma pe care o încasează el.

Această regulă face ca recrutarea experților în IT, contabilitate sau logistică să fie aproape imposibilă în contextul pieței. Declarațiile au fost făcute joi, 19 februarie 2026, pe platforma Reddit, unde șeful instituției a răspuns curiozităților cetățenilor despre situația reală a companiei de stat, scrie adevărul.

Poșta Română în impas

Valentin Ștefan a dorit să clarifice informațiile despre propriile venituri, precizând că încasează lunar 13.000 de lei net. Din cauza acestui nivel de salarizare, experții de care instituția are nevoie pot câștiga cel mult 10.400 de lei. Această sumă este mult sub ofertele oferite de marile companii de tehnologie din România.

 „Imaginați-vă că trebuie să recrutăm oameni în domenii precum IT, contabilitate, logistică… foarte greu”, a mărturisit directorul general în dialogul cu publicul.

Deși instituția are nevoie urgentă de digitalizare, blocajul financiar de la nivelul conducerii se răsfrânge asupra întregului personal. Fără posibilitatea de a oferi pachete salariale competitive, Poșta Română rămâne în urmă în cursa pentru atragerea personal. Valentin Ștefan consideră că aceste constrângeri legislative reprezintă un obstacol major în transformarea companiei într-un operator modern.

Profit istoric raportat de companie

În ciuda dificultăților legate de angajări, rezultatele economice ale instituției sunt pozitive. Valentin Ștefan a demontat ideea că operatorul național ar fi o povară pentru bugetul țării.

„Poșta Română nu primește subvenții de la stat, se autofinanțează în urma contractelor comerciale”, a punctat oficialul.

Mai mult, anul 2024 a adus un profit istoric de 70 de milioane de lei, depășind mulți competitori privați din industrie.

Directorul a subliniat că rolul Poștei este unul strategic și social. Spre deosebire de firmele private de curierat, instituția de stat este obligată să ofere servicii în toate zonele izolate ale țării. Din acest motiv, soluția nu este închiderea punctelor de lucru, ci eficientizarea lor.

„Nu o închidem. O facem să funcționeze!”, a fost mesajul ferm transmis de Valentin Ștefan.

Planuri de viitor pentru modernizarea serviciilor

Compania se bazează acum pe sustenabilitate economică pentru a continua investițiile în infrastructură. Valentin Ștefan se așteaptă ca trendul pozitiv al profitului să continue, în ciuda contextului economic mai greu. Totuși, succesul pe termen lung depinde de capacitatea statului de a permite salarii atractive pentru specialiști. Fără IT-iști și contabili bine plătiți.

Eforturile de modernizare vizează transformarea Poștei Române într-un partener de încredere pentru toți cetățenii. Dacă salariale vor fi ridicate, compania ar putea atrage profesioniștii necesari pentru a finaliza digitalizarea serviciilor poștale la nivel național.

