Prefectura Capitalei este cea care a sesizat ANI în cazul lui Clotilde Armand. Toni Greblă: Vom ataca în instanță dispozițiile prin care s-a declarat manager de proiect și a încasat niște sume de bani (VIDEO)

Prefectura Capitalei, îndată ce va primi sesizarea oficială de la Agenția Națională de Integritate în legătură cu Clotilde Armand, va ataca în instanță dispozițiile prin care primarul Sectorului 1 s-a declarat manager de proiect și a încasat niște sume de bani, a anunțat prefectul Toni Greblă, luni, la Știrile B1 TV prezentate de Irina Petraru.

Prefectul Toni Greblă, pe B1 TV, despre cazul lui Clotilde Armand, primarul acuzat de incompatibilitate

Întrebat dacă a făcut vreun demers către ANI, oficialul a explicat: „Încă de acum trei săptămâni, după ce am parcurs o verificare pe care o facem periodic la toate primăriile de sector și la Primăria Capitalei cu privire la legalitatea emiterii dispozițiilor primarilor, am sesizat că ceva este în neregulă cu acele dispoziții prin care, pe de o parte, primarul Sectorului 1 s-a autodesemnat manager de proiect, iar pe de altă parte, în acea calitate, și-a atribuit și un spor de 30% din indemnizația de primar”.

„Toate aceste lucruri ne-au creat o suspiciune, motiv pentru care, pentru a verifica îndoiala noastră, am sesizat Agenția Națională de Integritate în legătură cu acest fapt și am solicitat un punct de vedere (…). Am reținut patru dintre dispoziții și am sesizat ANI pentru un punct de vedere cu privire la o posibilă stare de incompatibilitate și un eventual conflict de interese între calitatea de primar al Sectorului 1 și calitatea de manager de proiect”, a adăugat Toni Greblă.

„Aș aminti un proverb chinezesc care spune, `vedeți că pantoful este în celălalt picior`. Ce înseamnă acest lucru, că nu e vorba de faptul că cineva ia un spor la salariu pentru că lucrează într-un proiect cu fonduri europene, este vorba de faptul că doamna primar este, pe de o parte, ordonator de credite, iar pe de altă parte s-a autointitulat, sau autodeclarat, manager de proiect, stare de incompatibilitate evidentă între calitatea de primar – chiar și al unui sector – și calitatea de manager de proiect, nu de funcționar care lucrează cu fonduri europene”, a continuat el.

„Din acest punct de vedere, este rolul instanțelor de judecată, respectiv al Parchetului să analizeze fiecare, pe rând, și, respectiv, conflictul de interese, dacă există (…). Prefectura, îndată ce va primi sesizarea oficială de la ANI, va ataca în instanță dispozițiile primarului prin care s-a declarat manager de proiect și a încasat niște sume de bani. Odată cu atacarea în instanță, efectele dispozițiilor vor fi suspendate până la rămânerea definitivă a hotărârii”, a mai spus prefectul Capitalei.