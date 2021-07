Premierul Florin Cîţu a discutat cu secretarul pentru Comerţ al SUA: „Am exprimat angajamentul României faţă de agenda noastră comună de prosperitate şi democraţie”

Premierul Florin Cîţu a anunțat într-un mesaj pe Twitter că a avut o convorbire telefonică cu Gina Raimondo, secretarul pentru Comerţ al SUA. Potrivit premierului, acesta a subliniat importanța angajamentului României faţă de agenda comună cu Statele Unite de „prosperitate şi democraţie”.

„Am discutat despre oportunităţi strategice în contextul investiţiilor în România şi al agendei de reforme bazate pe piaţă. Am exprimat angajamentul României faţă de agenda noastră comună de prosperitate şi democraţie”, a scris Florin Cîţu, marţi pe Twitter.

Excellent call w/ US Commerce Sec. @GovRaimondo.Discussed strategic opportunities in the context of RO investments and market-based reforms agenda. Expressed RO commitment to our shared agenda of prosperity&democracy.

— florin citu (@florincitu) July 27, 2021