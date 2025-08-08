B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu

Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu

George Lupu
08 aug. 2025, 12:23
Președintele Nicuşor Dan a aprobat demisia lui Dragoş Anastasiu
Conferinta de presa organizata de vicepremierul Dragoș Anastasiu la sediul guvernului Romaniei, in Bucuresti, 27 iulie 2025. Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri decretul prin care ia act de vacantarea funcției de vicepremier, ca urmare a demisiei lui Dragoș Anastasiu.

Anastasiu își anunțase retragerea din Guvern pe 27 iulie, la câteva zile după apariția în presă a informațiilor privind implicarea sa într-un dosar de corupție, deschis în urmă cu mai mulți ani, în perioada în care conducea o companie de transport persoane.

Administrația Prezidențială a transmis vineri, printr-un comunicat, că președintele a semnat decretul de constatare a vacanței funcției de membru al Guvernului, deținută până acum de Michael-Dragoș Anastasiu în calitate de viceprim-ministru.

