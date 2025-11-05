B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Președintele Nicușor Dan, despre strategia de revigorare a industriei de apărare. Conferință de presă comună cu șeful NATO

Președintele Nicușor Dan, despre strategia de revigorare a industriei de apărare. Conferință de presă comună cu șeful NATO

Adrian Teampău
05 nov. 2025, 16:38
Președintele Nicușor Dan, despre strategia de revigorare a industriei de apărare. Conferință de presă comună cu șeful NATO
Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto / Alexandru Dobre
Cuprins
  1. Președintele Nicușor Dan, alături de șeful NATO, Mark Rutte
  2. România ia în serios revigorarea industriei de apărare
  3. Preşedintele Nicuşor Dan dă asigurări că România este protejată

Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au susținut o conferință de presă comună, la Palatul Cotroceni. Oficialul Alianței Nord Atlantice s-a aflat într-o vizită în România, prima de la preluarea mandatului.

Președintele Nicușor Dan, alături de șeful NATO, Mark Rutte

Secretarul general al NATO, Mark Rutte se află în România la o săptămână după ce administrația Trump a anunțat că retrage parte din trupele americane din țara nostră. În acest context, el a susținut o conferință de presă alături de președintele Nicușor Dan. Înaltul oficial al alianței a subliniat că România este un aliat de valoare.

El a precizat că țara noastră a dat dovadă de spirit de lider în zona Mării Negre. Potrivit secretarului general al NATO, această zonă are o importanță strategică deosebită în zonă. În acest context, Rutte a vorbit și despre sprijinul acordat de autoritățile de la București Ucrainei, în războiul cu Rusia.

„România înţelege importanţa investiţiei în apărare şi este un exemplu în acest sens. (…) România investeşte în NATO şi NATO investeşte în România”, a punctat Mark Rutte.

România ia în serios revigorarea industriei de apărare

În cadrul conferinței de presă, președintele Nicușor Dan a vorbit despre importanța Forumului NATO pentru Industrie, eveniment organizat de țara noastră. De altfel, principalul obiectiv al vizitei lui Mark Rutte la București este legat de participarea la NATO Industry Forum.

„În aceste zile, NATO şi România organizează împreună Forumul NATO pentru Industrie, cu câteva sute de companii din industria de apărare care participă, un eveniment care se organizează o dată la 2 ani şi suntem fericiţi că îl organizăm în România”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan a subliniat, referitor la investițiile în echipamente militare, că țara nostră implementează strategia naţională pentru industria de apărare.

„Legat de NATO şi de apărare, România implementează Strategia naţională pentru industria de apărare 2024-2030, asta înseamnă că luăm foarte în serios revigorarea acestei zone economice. Avem o tradiţie în care nu am avut cel mai bun management, în ultimii ani, dar pe care, în acest context, suntem nevoiţi şi o vom revigora”, a mai transmis președintele.

Preşedintele Nicuşor Dan dă asigurări că România este protejată

Șeful statului a mai declarat, în cadrul conferinței de presă, că ţara noastră are aliaţi şi este protejată faţă de orice fel de orice potențială amenințare. Totodată, președintele Nicușor Dan a precizat că țara noastră îşi va îndeplini obligaţiile asumate și va fi un furnizor de securitate care contribuie la securitatea euroatlantică. El a făcut referire la discuțiile pe care le-a avut cu Mark Rutte despre situaţia de securitate în spaţiul euroatlantic.

„Am discutat despre necesitatea majorării cheltuielilor de apărare, după cum ştiţi, asta a fost concluzia Summit-ului de la Haga. Am discutat despre Ucraina şi despre cum vom continua ajutorul pentru Ucraina. Am discutat despre Santinela estului, care este programul NATO pentru apărarea aeriană a flancului estic, inclusiv a României, nu numai partea de drone, ci un întreg program de apărare aeriană, coerent, pe tot flancul de est. În acest context, am discutat despre capacităţile militare suplimentare care vor fi aduse pe întregul Flanc de est, inclusiv în România”, a subliniat preşedintele.

Potrivit  spuselor șefului statului, România va continua să investească în consolidarea capabilităţilor sale militare. El a spus că țara noastră are un interes special referitor la securitatea pe flancul estic. Un alt subiect de discuție a fost legat de amenințările hibride și despre colaborarea pe acest subiect.

„Am vorbit de asemenea despre ameninţările hibride şi despre modul în care putem să colaborăm cu privire la acestea. Am reafirmat faptul că România îşi va îndeplini obligaţiile pe care şi le-a asumat, va continua să fie un furnizor de securitate şi de ţară care contribuie la securitatea euroatlantică. Concluzia este că ţara noastră are aliaţi şi că este protejată în mod corespunzător faţă de orice fel de potenţială ameninţare”, a menţionat preşedintele Nicuşor Dan.

Tags:
Citește și...
Mark Rutte dă asigurări că România va fi protejată de NATO în caz de agresiune. Ce spune despre retragerea trupelor americane
Politică
Mark Rutte dă asigurări că România va fi protejată de NATO în caz de agresiune. Ce spune despre retragerea trupelor americane
Ciucu, după ce a participat la comemorarea lui Corneliu Coposu: „Nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român. Moștenirea lui este clară”
Politică
Ciucu, după ce a participat la comemorarea lui Corneliu Coposu: „Nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român. Moștenirea lui este clară”
Călin Georgescu iar s-a încurcat în daci și Dumnezeu. CTP comentează „găurile” din discursurile suveranistului
Politică
Călin Georgescu iar s-a încurcat în daci și Dumnezeu. CTP comentează „găurile” din discursurile suveranistului
Liviu Dragnea, atac direct la Grindeanu: „Nu am o asemenea interdicție. Nu accept să folosească numele meu”. De ce nu a fost invitat, de fapt, la Congresul PSD
Politică
Liviu Dragnea, atac direct la Grindeanu: „Nu am o asemenea interdicție. Nu accept să folosească numele meu”. De ce nu a fost invitat, de fapt, la Congresul PSD
USR, numire controversată pentru Avocatul Poporului. I-a dat bani lui Nicușor Dan
Politică
USR, numire controversată pentru Avocatul Poporului. I-a dat bani lui Nicușor Dan
Cătălin Drulă vrea desființarea sectoarelor Capitalei. Comparația cu New York-ul
Politică
Cătălin Drulă vrea desființarea sectoarelor Capitalei. Comparația cu New York-ul
Deputatul PSD care ne sfidează. Sute de mii în conturi și mașini de lux. „Mi-am îndeplinit visul.” (VIDEO)
Politică
Deputatul PSD care ne sfidează. Sute de mii în conturi și mașini de lux. „Mi-am îndeplinit visul.” (VIDEO)
Anca Alexandrescu: „Toți s-au năpustit pe mine”. Ce acuzații a adus la adresa lui Daniel Băluță
Politică
Anca Alexandrescu: „Toți s-au năpustit pe mine”. Ce acuzații a adus la adresa lui Daniel Băluță
Nicușor Dan îl primește astăzi, la Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte. Cum arată programul
Politică
Nicușor Dan îl primește astăzi, la Cotroceni, pe Secretarul General al NATO, Mark Rutte. Cum arată programul
Ce notă dă Grindeanu relației sale cu Ilie Bolojan: „E într-o zonă mediocră”
Politică
Ce notă dă Grindeanu relației sale cu Ilie Bolojan: „E într-o zonă mediocră”
Ultima oră
17:30 - O mănăstire veche de patru secole, parte din patrimoniu istoric, urmează să fie transformată în clinică stomatologică. Prețul incredibil pentru care a fost vândută
17:27 - Scandal la Brussel Airlines din cauza ploșnițelor. Cum au reacționat însoțitorii de zbor și compania
17:27 - Mark Rutte dă asigurări că România va fi protejată de NATO în caz de agresiune. Ce spune despre retragerea trupelor americane
16:47 - CCIR a preluat un nou mandat ca membru în Consiliul Director al Eurochambres
16:44 - De la stradă la birou: cum au cucerit încălțările versatile garderoba masculină
16:40 - Ciucu, după ce a participat la comemorarea lui Corneliu Coposu: „Nu mai aparține unui partid anume, ci aparține României și poporului român. Moștenirea lui este clară”
16:38 - RAR demontează miturile de iarnă. Ce trebuie și ce nu trebuie să aibă șoferii în mașină
16:16 - Newsweek: Care e cea mai mare creștere de pensie de la Mica Recalculare? Cât a muncit pensionarul?
16:12 - O nouă metodă de înșelătorie! Un document fals circulă pe internet sub sigla BNR. Instituția trage un semnal de alarmă
16:09 - Rică Răducanu, amintiri neștiute despre Emeric Ienei: „Era prea domn, stilat, îmbrăcat frumos, ne lua fața, noi eram mai vagabonzi”