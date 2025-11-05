Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte, au susținut o conferință de presă comună, la . Oficialul Alianței Nord Atlantice s-a aflat într-o vizită în România, prima de la preluarea mandatului.

Președintele Nicușor Dan, alături de șeful NATO, Mark Rutte

Secretarul general al NATO, Mark Rutte se află în România la o săptămână după ce administrația Trump a anunțat că retrage parte din trupele americane din țara nostră. În acest context, el a susținut o conferință de presă alături de președintele Nicușor Dan. Înaltul oficial al alianței a subliniat că România este un aliat de valoare.

El a precizat că țara noastră a dat dovadă de spirit de lider în zona Mării Negre. Potrivit secretarului general al NATO, această zonă are o importanță strategică deosebită în zonă. În acest context, Rutte a vorbit și despre sprijinul acordat de autoritățile de la București Ucrainei, în războiul cu Rusia.

„România înţelege importanţa investiţiei în apărare şi este un exemplu în acest sens. (…) România investeşte în NATO şi NATO investeşte în România”, a punctat Mark Rutte.

România ia în serios revigorarea industriei de apărare

În cadrul conferinței de presă, președintele Nicușor Dan a vorbit despre importanța Forumului pentru Industrie, eveniment organizat de țara noastră. De altfel, principalul obiectiv al vizitei lui Mark Rutte la București este legat de participarea la NATO Industry Forum.

„În aceste zile, NATO şi România organizează împreună Forumul NATO pentru Industrie, cu câteva sute de companii din industria de apărare care participă, un eveniment care se organizează o dată la 2 ani şi suntem fericiţi că îl organizăm în România”, a spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan a subliniat, referitor la investițiile în echipamente militare, că țara nostră implementează strategia naţională pentru industria de apărare.

„Legat de NATO şi de apărare, România implementează Strategia naţională pentru industria de apărare 2024-2030, asta înseamnă că luăm foarte în serios revigorarea acestei zone economice. Avem o tradiţie în care nu am avut cel mai bun management, în ultimii ani, dar pe care, în acest context, suntem nevoiţi şi o vom revigora”, a mai transmis președintele.

Preşedintele Nicuşor Dan dă asigurări că România este protejată

Șeful statului a mai declarat, în cadrul conferinței de presă, că ţara noastră are aliaţi şi este protejată faţă de orice fel de orice potențială amenințare. Totodată, președintele Nicușor Dan a precizat că țara noastră îşi va îndeplini obligaţiile asumate și va fi un furnizor de securitate care contribuie la securitatea euroatlantică. El a făcut referire la discuțiile pe care le-a avut cu Mark Rutte despre situaţia de securitate în spaţiul euroatlantic.

„Am discutat despre necesitatea majorării cheltuielilor de apărare, după cum ştiţi, asta a fost concluzia Summit-ului de la Haga. Am discutat despre Ucraina şi despre cum vom continua ajutorul pentru Ucraina. Am discutat despre Santinela estului, care este programul NATO pentru apărarea aeriană a flancului estic, inclusiv a României, nu numai partea de drone, ci un întreg program de apărare aeriană, coerent, pe tot flancul de est. În acest context, am discutat despre capacităţile militare suplimentare care vor fi aduse pe întregul Flanc de est, inclusiv în România”, a subliniat preşedintele.

Potrivit spuselor șefului statului, România va continua să investească în consolidarea capabilităţilor sale militare. El a spus că țara noastră are un interes special referitor la . Un alt subiect de discuție a fost legat de amenințările hibride și despre colaborarea pe acest subiect.