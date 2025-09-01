Președintele Nicușor Dan, după vizita Ursulei von der Leyen în România: „Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică”

Președintele Nicușor Dan a făcut postare, după vizita pe care a avut-o la Constanța, împreună cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Ursula von der Leyen se află într-un tur, început vineri, iar luni după-amiaza a ajuns în România. Aceasta a fost întâmpinată de la Baza Militară de la Mihail Kogălniceanu și împreună s-au deplasat cu elicopterul la Constanța, unde au vizitat Fregata „Regele Ferdinand”.

Nicușor Dan: „România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de Aliat NATO pe Flancul Estic”

Președintele României: „Vizita noastră comună de astăzi reflectă, de asemenea, importanța geostrategică a Portului Constanța”

Președintele Nicușor Dan a precizat în postarea sa faptul că România este un factor strategic extrem de important, în ceea ce privește securitatea europeană.

„Astăzi i-am urat bun venit pe țărmul Mării Negre doamnei Președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.