Președintele Nicușor Dan, după vizita Ursulei von der Leyen în România: „Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică”

Președintele Nicușor Dan a făcut postare, după vizita pe care a avut-o la Constanța, împreună cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Ursula von der Leyen se află într-un tur, început vineri, iar luni după-amiaza a ajuns în România. Aceasta a fost întâmpinată de șeful statului la Baza Militară de la Mihail Kogălniceanu și împreună s-au deplasat cu elicopterul la Constanța, unde au vizitat Fregata „Regele Ferdinand”.
Nicușor Dan: „România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de Aliat NATO pe Flancul Estic”
Președintele Nicușor Dan a precizat în postarea sa faptul că România este un factor strategic extrem de important, în ceea ce privește securitatea europeană.
„Astăzi i-am urat bun venit pe țărmul Mării Negre doamnei Președinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Țara noastră are o importanță strategică deosebită pentru securitatea europeană și euro-atlantică, iar România își îndeplinește cu responsabilitate rolul de stat membru al UE și de Aliat NATO pe Flancul Estic”,
a scris Nicușor Dan pe pagina de Facebook.
Președintele României: „Vizita noastră comună de astăzi reflectă, de asemenea, importanța geostrategică a Portului Constanța”
De asemenea, Nicușor Dan a declarat că statul român este preocupat de folosirea eficientă a resurselor europene pentru extinderea capabilităților militare.
„Vizita noastră comună de astăzi reflectă, de asemenea, importanța geostrategică a Portului Constanța, atât ca nod logistic comercial și militar, cât și din perspectiva viitoarelor eforturi de reconstrucție a Ucrainei.
Am subliniat cu această ocazie necesitatea operaționalizării Hubului de Securitate Maritimă la Marea Neagră, ca parte a Strategiei UE pentru Marea Neagră.
Suntem preocupați să folosim cât mai eficient resursele europene, inclusiv prin Planul #Readiness2030 și instrumentul SAFE, pentru extinderea capabilităților noastre militare, modernizarea industriei de apărare și creșterea mobilității militare”
, se mai arată în postarea președintelui
.