Președintele Nicușor Dan: „Prețul energiei este prea mare" / „ANRE nu-și face treaba"

Președintele Nicușor Dan: „Prețul energiei este prea mare” / „ANRE nu-și face treaba”

Elena Boruz
26 sept. 2025, 08:29
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României / Facebook
Cuprins
  1. Ce a declarat Nicușor Dan despre sectorul energiei
  2. Președintele Nicușor Dan: „ANRE care nu-și face treaba”
  3. Ce spune Nicușor Dan despre deficitul bugetar: „Putea să fie mai mult”

Președintele Nicușor Dan a oferit, joi, declarații cu privire la situația cu care se confruntă România pe mai multe planuri. În ceea ce privește prețul energiei, șeful statului a precizat că acesta este prea mare și a numit două probleme, care după părerea lui, „sunt legate”.

Ce a declarat Nicușor Dan despre sectorul energiei

Președintele a spus că există două probleme în sectorul energiei, care sunt „legate”, dar există, de asemenea, și o instituție „care nu funcționează”.

„Dacă vorbim de zona de energie, sunt cumva două probleme care sunt legate și o instituție care nu funcționează. O problemă este că prețul este prea mare, în ciuda faptului că România produce foarte mult din energia sa. Și atunci când prețul este mare, pe de-o parte văduvești clientul, persoana fizică finală, gospodăria, pe de altă parte nu stimulezi investițiile (…) Profitabilitatea industriei, o parte mare, vine din energie”, a spus președintele la Digi 24.

Președintele Nicușor Dan: „ANRE care nu-și face treaba”

Șeful statului a declarat, de asemenea, că banii încasați pe energie se duc „la niște speculatori” și a acuzat ANRE (Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei) de faptul că nu gestionează corect mecanismele.
„A doua problemă este că nu avem o corelare a instituțiilor de stat, a companiilor de stat care produc energie, și asta e ceva ce putem să facem relativ repede. (…) Toți banii din prețul ăsta se duc la niște speculatori, pentru că mecanismele care n-ar trebui să permită acestor speculatori decât să aibă niște profituri rezonabile într-o economie de piață, mecanismele sunt gestionate din ANRE care nu-și face treaba. Pe scurt, ăsta este peisajul din energie. Ministrul energiei se uită foarte atent la lucrurile astea și sperăm să corectăm într-un orizont de timp relativ scurt”, a declarat Nicușor Dan.

Ce spune Nicușor Dan despre deficitul bugetar: „Putea să fie mai mult”

De asemenea, Nicușor Dan a fost chestionat cu privire la deficitul bugetar. Acesta a subliniat că în momentul de față avem o inflație de 10%, însă putea fi mult mai mare deficitul.

Președintele României l-a caracterizat pe premierul Ilie Bolojan ca fiind „onest”, deoarece, deși putea minți atunci când a spus că ținta de deficit de anul acesta este 8,4, el nu a făcut-o.

În plus, primul om din stat a explicat că, după părerea lui, Ministerul de Finanțe face o treabă bună și a comunicat că impactul pe 2026 este de 3,3%.

„L-am avut pe premier care a ieșit în conferință de presă și a spus că ținta noastră de deficit anul acesta e 8,4, putea să spună 7 și ceva, dar a fost onest. Putea să fie mai mult deficitul. În momentul în care Guvernul spune niște cifre, piața, Comisia Europeană cred asta. Noi avem o inflație de 10%, asta înseamnă că fiecare român din țara asta are cu 10% mai puțini bani pentru cheltuielile curente. Însă România merge pe drumul ei de reducere a deficitului. Orice deficit înseamnă bani pe care tu nu îi ai și îi împrumuți. Sunt artificii pe care ne-am obișnuit noi toți să le facem (întrebat despre faptul că punctul de plecare ar fi fost 9,3% pentru deficit și ar fi ajuns la 10% – n.r.). Inclusiv eu la primărie începeam anul fără să am banii pentru salariile din noiembrie și decembrie. Făceam o rectificare și duceam banii înapoi. Asta poți face la nivelul unei primării. La nivelul unei țări, oamenii se uită la cifrele tale și e bine să nu o faci. Ministrul de Finanțe care, în opinia mea face o treabă foarte bună acolo, ne-a spus că impactul pe 2026 e de 3,3%. În timp, sperăm să colectăm mai bine TVA”, a mai precizat șeful statului.

