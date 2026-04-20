B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ana Maria
20 apr. 2026, 13:09
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce spune președintele României despre negocierile dintre PSD și PNL
  2. De ce este important referendumul din PSD
  3. Ce întrebare vor primi membrii PSD
  4. Există șanse pentru continuarea guvernării? Ce a anunțat președintele României

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, luni, că a avut discuții atât cu PSD, cât și cu PNL, în contextul tensiunilor tot mai mari din coaliția de guvernare. Declarațiile vin chiar în ziua în care social-democrații organizează un referendum intern privind ieșirea de la guvernare.

Consultarea din PSD este programată pentru azi, după ora 17, și ar putea decide soarta actualului Executiv.

Președintele României a ținut să spună înainte ca jurnaliștii să-i adreseze întrebări că, „probabil, vom intra în turbulențe politice, însă, există consens pe PNRR”.

Ce spune președintele României despre negocierile dintre PSD și PNL

Șeful statului a precizat că dialogul există, însă pozițiile celor două partide au fost deja exprimate public în mod clar.

„Am discutat lucruri, dar important este ce a comunicat fiecare dintre domniile lor și au comunicat în mod substanțial în spațiul public.

Mai departe, eu sper în continuare să găsim o formulă astfel încât să continuăm o guvernare pro-occidentală pentru România și una solidă. Evident că dacă avem două partide, PSD-PNL, fără de care nu se poate forma o majoritate în Parlament, și dacă ele sunt în dezacord, pentru moment nu există o formulă„, a declarat Nicușor Dan.

De ce este important referendumul din PSD

Votul intern organizat de PSD ar putea duce la retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan și, implicit, la ieșirea social-democraților de la guvernare. Decizia este una crucială, deoarece fără PSD sau PNL nu se poate construi o majoritate parlamentară stabilă.

Ce întrebare vor primi membrii PSD

Liderii social-democrați au stabilit formularea exactă a întrebării care va fi supusă votului în această seară:

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali:
Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”.

Există șanse pentru continuarea guvernării? Ce a anunțat președintele României

Nicușor Dan și-a exprimat speranța că se va găsi o soluție politică pentru menținerea unei direcții pro-occidentale a României, în ciuda tensiunilor dintre partide.

Declarațiile sale sugerează că negocierile vor continua, indiferent de rezultatul referendumului din PSD.

Tags:
