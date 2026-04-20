Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat, luni, că a avut discuții atât cu PSD, cât și cu PNL, în contextul tensiunilor tot mai mari din coaliția de guvernare. Declarațiile vin chiar în ziua în care social-democrații organizează un referendum intern privind ieșirea de la guvernare.

Consultarea din PSD este programată pentru azi, după ora 17, și ar putea decide soarta actualului .

Președintele României a ținut să spună înainte ca jurnaliștii să-i adreseze întrebări că, „probabil, vom intra în turbulențe politice, însă, există consens pe PNRR”.

Ce spune președintele României despre negocierile dintre PSD și PNL

Șeful statului a precizat că dialogul există, însă pozițiile celor două partide au fost deja exprimate public în mod clar.

„Am discutat lucruri, dar important este ce a comunicat fiecare dintre domniile lor și au comunicat în mod substanțial în spațiul public.

Mai departe, eu sper în continuare să găsim o formulă astfel încât să continuăm o guvernare pro-occidentală pentru România și una solidă. Evident că dacă avem două partide, PSD-PNL, fără de care nu se poate forma o majoritate în Parlament, și dacă ele sunt în dezacord, pentru moment nu există o formulă„, a declarat Nicușor Dan.

De ce este important referendumul din PSD

Votul intern organizat de PSD ar putea duce la retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie și, implicit, la ieșirea social-democraților de la guvernare. Decizia este una crucială, deoarece fără PSD sau PNL nu se poate construi o majoritate parlamentară stabilă.

Ce întrebare vor primi membrii PSD

Liderii social-democrați au stabilit formularea exactă a întrebării care va fi supusă votului în această seară:

„Având în vedere prăbușirea economico-socială din ultimele 10 luni — cu recesiune, inflație, afaceri care se închid, șomaj, scăderea investițiilor publice și a nivelului de trai, în special pentru tineri, pentru pensionari și categoriile vulnerabile — plus lipsa dialogului real în Coaliție și cu partenerii sociali:

Considerați că PSD trebuie să îi retragă sprijinul politic prim-ministrului Ilie Bolojan? (Răspuns: DA/ NU)”.

Există șanse pentru continuarea guvernării? Ce a anunțat președintele României

Nicușor Dan și-a exprimat speranța că se va găsi o soluție politică pentru menținerea unei direcții pro-occidentale a României, în ciuda tensiunilor dintre partide.

Declarațiile sale sugerează că negocierile vor continua, indiferent de rezultatul referendumului din PSD.