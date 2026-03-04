prețul combustibilului va ajunge la 10 lei/litru, în România? Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, despre posibilitatea creșterii prețurilor la carburant în România. Chestionat dacă este posibil ca prețul la combusibil să ajungă la 10 lei/litru, în România, premierul a spus că speră să nu se întâmple asta.

Prețul combustibilului va ajunge la 10 lei/litru, în România?

Șeful Guvernului a explicat că tensiunile din zona Golfului Persic și blocarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz au redus semnificativ cantitatea de petrol și gaze lichefiate care ajunge pe piețele internaționale.

În acest context, prețul combustibilului în România ar putea fi influențat de evoluția crizei și de durata blocajului din această zonă strategică pentru transportul global de energie.

De ce influențează blocajul din Strâmtoarea Ormuz prețul petrolului

Potrivit premierului, blocarea în proporție de aproximativ 90% a traficului prin această rută maritimă a dus la scăderea ofertei de petrol și gaze lichefiate pe piețele globale.

„Eu nu-mi doresc acest lucru şi sper să nu se întâmple asta, dar trebuie să recunoaştem câteva lucruri. Aşa cum ştiţi, războiul din zona Golfului a dus la blocarea în proporţie de 90% a traficului prin Strâmtoarea Ormuz. Asta înseamnă că o parte din petrolul şi din gazele lichefiate, care erau exportate de ţările din Golf către toate ţările din lume, nu mai pot fi exportate. Ca atare, oferta şi ritmul de aprovizionare pe pieţele globale s-a redus, ceea ce a generat un puseu de creştere a preţurilor. Acesta este un fenomen general, când se întâmplă astfel de crize.

Acum, va depinde de durata acestui blocaj, până se găseşte o soluţie de încetare a focului sau de ajungere la o înţelegere ca să se reia livrarea de ţiţei şi de gaz către pieţele globale”, a declarat premierul .

Strâmtoarea Ormuz este una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel mondial, iar orice perturbare poate influența rapid prețurile energiei.

Cât de mult contează prețul petrolului pentru benzina și motorina din România

Premierul a explicat că prețul țițeiului are o influență majoră asupra costului final al carburantului la pompă.

„Cât timp va rămâne blocat acest tranzit, înseamnă că ne putem aștepta la creșterea prețului pe piața globală și toți cei care importă și în România se vor aproviziona începând de acum înainte, chiar dacă noi avem stocuri pentru câteva luni de zile, la prețuri ceva mai mari.

E adevărat că prețul țițeiului nu se reflectă în totalitate în prețul benzinei sau motorinei, dar o creștere a prețului țițeiului, cât timp prețul benzinei este influențat în proporție de 40-50% de prețul țițeiului, inevitabil se va reflecta.”, a mai spus Ilie Bolojan.

Astfel, dacă prețul petrolului continuă să crească pe piețele internaționale, efectele se vor vedea și în stațiile de alimentare din România.

Cât ar putea dura scumpirile la combustibil

Durata crizei din regiune va fi esențială pentru evoluția prețurilor. Dacă situația se stabilizează rapid, impactul asupra pieței ar putea fi limitat.

„Cu cât această criză se termină mai repede, impactul va fi mai mic, deci s-ar putea să avem niște creșteri marginale de tip emoțional sau de echilibrare de prețuri pentru că se cumpără ceva mai mult.”, a mai adăugat șeful .

În schimb, o escaladare a tensiunilor ar putea duce la scumpiri mai semnificative.

Prețul combustibilului va ajunge la 10 lei/litru, în România? Ce măsuri ia Guvernul

Premierul a precizat că autoritățile discută deja cu principalii actori din domeniul energiei pentru a reduce impactul asupra economiei.

„Cu cât lucrurile se complică mai mult, cu atât impactul poate să fie mai mare. Noi ceea ce am încercat este să limităm acest impact atât prin discuțiile pe care le avem cu principalii furnizori, cu rafinăriile, cu stațiile de benzine, cu aceste rețele, prin a crește capacitățile de stocare pe care le avem, în așa fel încât impactul asupra economiei noastre să fie cât mai mic. Asta este pe partea de combustibil”, a mai explicat prim-ministrul.

Ce se întâmplă cu prețul gazelor în România

În ceea ce privește gazele naturale, situația României este mai stabilă, deoarece o mare parte din necesar este asigurată din producția internă.

„În ceea ce privește partea de gaz, acolo suntem într-o situație în care România își asigură într-o pondere destul de mare componenta de gaz și sper că mâine vom adopta un act normativ, o ordonanță, care să asigure că prețul la gaz nu va crește în perioada următoare și să ne protejăm indirect cel puțin pe această componentă.”, a conchis premierul.