Prețul la energie, plafonat în continuare. Marcel Ciolacu: Va exista și o Ordonanță pentru o „semireglementare pe energia rămasă nevândută” (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a anunțat că prețul la energie și la anul. Acesta a precizat că vor veni și cu o Ordonanță pentru o „remireglementare” a pieței energiei. Liderul social-democrat a reproșat apoi faptul că „și anul viitor aproape 50%”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Sub semnul întrebării”, moderată de Robert Turcescu pe B1 TV.

Ciolacu, despre măsurile în energie

Sub 100 kwh rămâne „0,68 lei, până la 255 kwh a rămas 0,8; 1 leu pentru IMM-uri, unde o să mai venim cu amendamente la (OUG) 119 în Parlament, unde o să venim cu bisericile, familii monoparentale, cine are de la 3 copii în sus – cu declarație pe propria răspundere, cum e normal, nu trebuie toată lumea acum să se justifice – cine are nevoie de aparate medicale cu consum mare de energie, deci tot ce a scăpat din Ordonanță, plus serviciile publice, companiile de apă, tramvaie, metrou.

Prețul de producție se încadrează sub 1,3, preț final 1,3, cu distribuția, TVA-ul, adaosurile fiecărei companii din acest lanț. E alt preț la cărbune, unde se vine cu o compensare.

Statul are datoria de a compensa eventualele pierderi ale companiilor. Statul nu are datoria din energie, venituri excepționale. Dacă un business a avut un profit de 3% în ultimii 10 ani, iar într-un an vii cu un profit de 300%, e un venit excepțional.

Statul trebuie să vină cu o reglementare clară pe o perioadă limitată, pe urmă intri din nou, dar ai un mecansim și când se mai întâmplă, intri pe acest mecanism, să nu mai ai decizii luate pe bucăți”, a declarat Marcel Ciolacu.

Acesta a precizat apoi că vor veni și cu o Ordonanță pentru o „semireglementare pe energia rămasă nevândută”.