Prețurile la carburanți rămân sus. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, avertizează că efectele războiului din Iran vor influența prețurile carburanților luni întregi. Ministrul a explicat că impactul conflictului din Iran asupra pieței carburanților nu va dispărea imediat, chiar dacă războiul s-ar încheia. Oficialul estimează că efectele economice se vor resimți timp de mai multe luni.

Totodată, acesta a recunoscut că reducerea recentă a prețurilor la pompă este modestă și a venit cu întârziere.

„E prea mică şi a venit foarte târziu, ca să fiu foarte direct. În accelaşi timp, dacă nu s-ar fi luat măsurile de reducere a exporturilor, de reducere a speculei, de plafonare a adaousului comerical. probabil astăzi preţul s-ar fi dus spre 11 lei la pompă.”, a declarat Ivan la , potrivit Știripesurse.

Prețurile la carburanți rămân sus. Cât vor mai dura efectele războiului asupra pieței

Potrivit ministrului, chiar și în scenariul în care conflictul din Iran s-ar opri rapid, consecințele economice vor continua să se resimtă o perioadă îndelungată.

„Dacă se opreşte războiul, efectele negative pe piaţa de carburant şi pe piaţa economică şi de îngrăşăminte chimice vor avea o durată de 6-9 luni de zile”, a mai spus .

Ce se întâmplă cu stocurile de petrol din România

În ceea ce privește rezervele, ministrul Energiei a transmis că România dispune, în prezent, de suficiente stocuri de petrol pentru a acoperi consumul intern pe termen scurt.

Situația este, însă, diferită în cazul motorinei, unde producția internă nu acoperă cererea, ceea ce face ca acest tip de carburant să rămână vulnerabil la fluctuațiile de pe piața internațională.

Consumul ridicat de motorină, în special în transport și agricultură, depășește capacitatea de producție internă. În acest context, România depinde în continuare de importuri, ceea ce poate duce la variații de preț în funcție de evoluțiile externe.

Astfel, chiar dacă există stocuri suficiente de petrol, piața carburanților rămâne expusă incertitudinilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu.