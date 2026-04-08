Cât timp vom mai plăti prețuri uriașe la pompă. Anunțul făcut de ministrul Energiei

Ana Maria
08 apr. 2026, 10:59
Bogdan Ivan (PSD), ministrul Energiei. Sursa foto: Bogdan Ivan / Facebook
Prețurile la carburanți rămân sus. Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, avertizează că efectele războiului din Iran vor influența prețurile carburanților luni întregi. Ministrul a explicat că impactul conflictului din Iran asupra pieței carburanților nu va dispărea imediat, chiar dacă războiul s-ar încheia. Oficialul estimează că efectele economice se vor resimți timp de mai multe luni.

Totodată, acesta a recunoscut că reducerea recentă a prețurilor la pompă este modestă și a venit cu întârziere.

E prea mică şi a venit foarte târziu, ca să fiu foarte direct. În accelaşi timp, dacă nu s-ar fi luat măsurile de reducere a exporturilor, de reducere a speculei, de plafonare a adaousului comerical. probabil astăzi preţul s-ar fi dus spre 11 lei la pompă.”, a declarat Ivan la Antena 1, potrivit Știripesurse.

Prețurile la carburanți rămân sus. Cât vor mai dura efectele războiului asupra pieței

Potrivit ministrului, chiar și în scenariul în care conflictul din Iran s-ar opri rapid, consecințele economice vor continua să se resimtă o perioadă îndelungată.

Dacă se opreşte războiul, efectele negative pe piaţa de carburant şi pe piaţa economică şi de îngrăşăminte chimice vor avea o durată de 6-9 luni de zile”, a mai spus Bogdan Ivan.

Ce se întâmplă cu stocurile de petrol din România

În ceea ce privește rezervele, ministrul Energiei a transmis că România dispune, în prezent, de suficiente stocuri de petrol pentru a acoperi consumul intern pe termen scurt.

Situația este, însă, diferită în cazul motorinei, unde producția internă nu acoperă cererea, ceea ce face ca acest tip de carburant să rămână vulnerabil la fluctuațiile de pe piața internațională.

Consumul ridicat de motorină, în special în transport și agricultură, depășește capacitatea de producție internă. În acest context, România depinde în continuare de importuri, ceea ce poate duce la variații de preț în funcție de evoluțiile externe.

Astfel, chiar dacă există stocuri suficiente de petrol, piața carburanților rămâne expusă incertitudinilor generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Citește și...
Scandal cu jigniri și înjurături în plenul Parlamentului. Dan Tanasă de la AUR: Nu știu dacă sunteți boală venerică sau mintală! (VIDEO)
Politică
Scandal cu jigniri și înjurături în plenul Parlamentului. Dan Tanasă de la AUR: Nu știu dacă sunteți boală venerică sau mintală! (VIDEO)
Consiliul Concurenței acuză manipularea ROBOR în timpul pandemiei. Amenzi uriașe pentru băncile care au umflat ratele românilor
Politică
Consiliul Concurenței acuză manipularea ROBOR în timpul pandemiei. Amenzi uriașe pentru băncile care au umflat ratele românilor
Mircea Lucescu omagiat de FIFA și UEFA. Gianni Infantino: „Ne luăm rămas-bun de la o legendă”
Politică
Mircea Lucescu omagiat de FIFA și UEFA. Gianni Infantino: „Ne luăm rămas-bun de la o legendă”
Ministrul Apocalipsei. Ambrozie-Irineu Darău profețește dezastrul economiei
Politică
Ministrul Apocalipsei. Ambrozie-Irineu Darău profețește dezastrul economiei
Noul ajutor pentru fermieri, blocat în Guvern. Florin Barbu: Riscăm să ducem în faliment industria agroalimentară
Politică
Noul ajutor pentru fermieri, blocat în Guvern. Florin Barbu: Riscăm să ducem în faliment industria agroalimentară
Apar noi date din dosarul pozelor trucate din campania prezidențială. Ce spune fotograful Elenei Lasconi. Oameni din USR, în spatele scenariului
Politică
Apar noi date din dosarul pozelor trucate din campania prezidențială. Ce spune fotograful Elenei Lasconi. Oameni din USR, în spatele scenariului
România, în pragul raționalizării carburanților? Răspunsul ferm dat de Nicușor Dan
Politică
România, în pragul raționalizării carburanților? Răspunsul ferm dat de Nicușor Dan
Călin Georgescu pleacă din țară. Patriotismul s-a terminat odată cu controlul judiciar (VIDEO)
Politică
Călin Georgescu pleacă din țară. Patriotismul s-a terminat odată cu controlul judiciar (VIDEO)
Sarkozy se declară nevinovat în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007. Fostul președinte a fost audiat în instanță
Externe
Sarkozy se declară nevinovat în dosarul finanțării libiene a campaniei din 2007. Fostul președinte a fost audiat în instanță
Nicușor Dan cere transparență totală în dosarul Pfizer. Documentele achiziției trebuie să devină publice
Politică
Nicușor Dan cere transparență totală în dosarul Pfizer. Documentele achiziției trebuie să devină publice
12:14 - Cum sărbătoreau bucureștenii Paștele în urmă cu 200 de ani? Tradiții, mese și obiceiuri
12:08 - Ce a văzut un român pe Muntele Athos. Experiența care i-a schimbat viața: „Nu credeam că e posibil”
12:04 - Scandal cu jigniri și înjurături în plenul Parlamentului. Dan Tanasă de la AUR: Nu știu dacă sunteți boală venerică sau mintală! (VIDEO)
11:56 - Protest în fața CNA, după închiderea Realitatea Plus. Moderatoarea spune că e un „protest uriaș”, însă la fața locului sunt doar câțiva oameni
11:36 - (FOTO) Ford la preț de ocazie de la ANAF. Mașina care costă cât un telefon, dar are ușile blocate
11:32 - Urmărire de 25 km în Argeș. Un tânăr a fost prins conducând fără permis și sub influența alcoolului
11:23 - Newsweek: Casa de pensii a anunțat ora la care virează, azi, pensia pe card. Cine primește 2.700 lei în plus?
11:17 - Armistițiul din Iran ieftinește gazele pe piața europeană. Cotația petrolului a scăzut sub 100 dolari pe baril
11:02 - Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis, pomeniți pe 8 aprilie. Ce trebuie sa știi despre martirii care au răspândit credința
10:55 - Ce a moștenit cu adevărat Răzvan Lucescu de la tatăl său. Lecția care i-a clădit drumul în viață