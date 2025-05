Prima întâlnire a lui Nicușor Dan cu Roberta Metsola, președinta Parlamentului European. Ce mesaje au transmis cei doi (FOTO)

Nicușor Dan, președintele-ales al României, și Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, au avut o primă discuție informală.

Metsola a început miercuri o vizită de două zile în România. Joi, 22 mai, aceasta va fi la Timișoara, la invitația primarului Dominic Fritz (USR), pentru „Timișoara pentru Valori Europene”.

„Împreună la Bucureşti. Împreună pentru Europa. Împreună pentru România”, a transmis apoi Roberta Metsola, în engleză şi română. Ea a postat și o fotografie în care îi strânge mâna lui Nicuşor Dan.

🇪🇺🇷🇴

— Roberta Metsola (@EP_President)