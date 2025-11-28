B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Ce mesaj a transmis premierul

Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Ce mesaj a transmis premierul

Ana Maria
28 nov. 2025, 14:16
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după demisia lui Ionuț Moșteanu. Ce mesaj a transmis premierul
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce a transmis Ilie Bolojan după demisia lui Ionuț Moșteanu
  2. De ce a demisionat Ionuț Moșteanu
  3. Cum a reacționat premierul în scandalul în care a fost implicat Ionuț Moșteanu

Premierul Ilie Bolojan a reacționat oficial la demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier, anunțată în urma scandalului legat de studiile sale.

Ce a transmis Ilie Bolojan după demisia lui Ionuț Moșteanu

Într-un comunicat transmis presei, prim-ministrul a precizat că a luat act de decizia ministrului și i-a mulțumit acestuia pentru activitatea desfășurată în ultimele cinci luni.

„Am luat act de demisia domnului Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale şi vicepremier al guvernului României. Îi mulţumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului””, a precizat prim-ministrul, potrivit Antena 3 CNN.

Totodată, Ilie Bolojan a anunțat că îl va propune pe ministrul Economiei, Radu Miruță, pentru a prelua interimatul la Apărare, până la numirea unui nou titular. Decizia vine pe fondul unei perioade sensibile pentru România, în contextul negocierilor privind programul SAFE, unde premierul a subliniat că este esențială continuitatea la nivelul Ministerului Apărării.

De ce a demisionat Ionuț Moșteanu

Demisia lui Moșteanu a fost determinată de apariția unor controverse privind studiile sale universitare. Într-un CV mai vechi, apărut pe site-ul TAROM, Moșteanu menționase că a absolvit Universitatea Athenaeum. Instituția a transmis, însă, că acesta nu a fost niciodată student acolo, potrivit informațiilor apărute în presă.

Ulterior, ministrul a publicat pe Facebook diploma de licență emisă de Universitatea Bioterra, susținând că a fost vorba de „o greșeală”, care „îl jenează”.

„Nu am dat prea multă atenţie atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a declarat Moșteanu.

Cum a reacționat premierul în scandalul în care a fost implicat Ionuț Moșteanu

În ciuda presiunilor publice, Ilie Bolojan a explicat înainte de demisia lui Moșteanu că nu intenționa să-l demită în plin scandal. Mai mult, i-ar fi transmis acestuia un mesaj de susținere: „Eu i-am spus ‘Capul sus’”.

Premierul a subliniat că relația lor de lucru a fost una corectă și că a colaborat cu miniștrii în funcție, nu cu CV-uri sau diplome. Totuși, el a apus că Moșteanu trebuia să ofere explicații suplimentare opiniei publice pentru a clarifica definitiv acuzațiile legate de studiile sale.

Preluarea interimatului de către Radu Miruță ar trebui să asigure stabilitatea instituției într-un moment important pentru România.

Tags:
Citește și...
Decizia luată de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților: „Proiectul de lege este justificat de trei aspecte. Vom demara azi procedura de angajare a răspunderii Guvernului” (VIDEO)
Politică
Decizia luată de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților: „Proiectul de lege este justificat de trei aspecte. Vom demara azi procedura de angajare a răspunderii Guvernului” (VIDEO)
Reacția lui George Simion după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Guvern incapabil!”
Politică
Reacția lui George Simion după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Guvern incapabil!”
Moșteanu a plecat de la Ministerul Apărării. Radu Miruță e interimar. Care e următoarea propunere a USR-ului
Politică
Moșteanu a plecat de la Ministerul Apărării. Radu Miruță e interimar. Care e următoarea propunere a USR-ului
CTP, după ce Ionuț Moșteanu a plecat din Guvern: „Nu-și dă demisia, a fost demis” (VIDEO)
Politică
CTP, după ce Ionuț Moșteanu a plecat din Guvern: „Nu-și dă demisia, a fost demis” (VIDEO)
AUR conduce în sondaje în București. PSD e cel mai aproape de AUR. Cum arată cele mai recente cifre pentru USR și PNL
Politică
AUR conduce în sondaje în București. PSD e cel mai aproape de AUR. Cum arată cele mai recente cifre pentru USR și PNL
Un nou sondaj. Clasamentul se dă peste cap. Cine conduce în preferințele bucureștenilor
Politică
Un nou sondaj. Clasamentul se dă peste cap. Cine conduce în preferințele bucureștenilor
Ionuț Moșteanu a demisionat. Nu s-a putut apăra în scandalul diplomelor
Politică
Ionuț Moșteanu a demisionat. Nu s-a putut apăra în scandalul diplomelor
Un nou sondaj arată lupta strânsă de la vârful clasamentului. Cine sunt cei patru candidați care se bat pentru Primăria Capitalei
Politică
Un nou sondaj arată lupta strânsă de la vârful clasamentului. Cine sunt cei patru candidați care se bat pentru Primăria Capitalei
Ziua în care România poate pierde 800 de milioane de euro. Ce nu a făcut Guvernul
Politică
Ziua în care România poate pierde 800 de milioane de euro. Ce nu a făcut Guvernul
Cutremur în tabăra suveranistă. Șefa POT, dezvăluiri explozive despre Anca Alexandrescu: „Noi am știut. Acesta este unul dintre motive pentru care nu o susținem”
Politică
Cutremur în tabăra suveranistă. Șefa POT, dezvăluiri explozive despre Anca Alexandrescu: „Noi am știut. Acesta este unul dintre motive pentru care nu o susținem”
Catalin Drula
Ultima oră
16:05 - Florin Salam a gafat-o în direct! Manelistul nu știe în ce clasă este fiica sa, Rania (VIDEO)
15:50 - Studiu Deloitte: Instabilitatea politică și corupția, principalele griji ale tinerilor români în 2025. Pe primul loc rămâne costul vieții de zi cu zi rămâne
15:32 - Experți DENT ESTET 4 KIDS: Primele semne ale demineralizării dinților de lapte. Cauze și tratamente moderne
15:26 - MAI îi avertizează pe cetățeni! Dronele trebuie lăsate la sol în minivacanța de 1 Decembrie
15:26 - Decizia luată de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților: „Proiectul de lege este justificat de trei aspecte. Vom demara azi procedura de angajare a răspunderii Guvernului” (VIDEO)
15:09 - Cum va fi vremea pe 1 Decembrie, de Ziua Națională. Ce trebuie să știe cei care merg la parada militară
14:59 - Încrederea românilor în eficacitatea vaccinurilor revine în forță. Cifrele din 2025 arată o schimbare reală
14:54 - Mihaela Bilic: „Ține de foame și ajută la slăbit”. Despre ce aliment este vorba și ce alte beneficii aduce
14:38 - Viktor Orban s-a întâlnit cu Vladimir Putin la Kremlin. Ce au pus la cale cei doi (VIDEO)
14:36 - Ioan Neculaie, condamnat la 10 ani de închisoare. Ce acuzații i se aduc