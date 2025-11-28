Premierul Ilie Bolojan a reacționat oficial la demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministru al Apărării Naționale și vicepremier, anunțată în urma scandalului legat de studiile sale.

Ce a transmis Ilie Bolojan după demisia lui Ionuț Moșteanu

Într-un comunicat transmis presei, prim-ministrul a precizat că a luat act de decizia ministrului și i-a mulțumit acestuia pentru activitatea desfășurată în ultimele cinci luni.

„Am luat act de demisia domnului Ionuţ Moşteanu din funcţia de ministru al Apărării Naţionale şi vicepremier al guvernului României. Îi mulţumesc pentru activitatea depusă în exercitarea mandatului””, a precizat prim-ministrul, potrivit Antena 3 CNN.

Totodată, Ilie Bolojan a anunțat că îl va propune pe ministrul Economiei, , pentru a prelua interimatul la Apărare, până la numirea unui nou titular. Decizia vine pe fondul unei perioade sensibile pentru România, în contextul negocierilor privind programul SAFE, unde premierul a subliniat că este esențială continuitatea la nivelul Ministerului Apărării.

De ce a demisionat Ionuț Moșteanu

Demisia lui Moșteanu a fost determinată de apariția unor controverse privind studiile sale universitare. Într-un CV mai vechi, apărut pe site-ul TAROM, Moșteanu menționase că a absolvit Universitatea Athenaeum. Instituția a transmis, însă, că acesta nu a fost niciodată student acolo, potrivit informațiilor apărute în presă.

Ulterior, ministrul a publicat pe diploma de licență emisă de Universitatea Bioterra, susținând că a fost vorba de „o greșeală”, care „îl jenează”.

„Nu am dat prea multă atenţie atunci acestor detalii. Pentru asta îmi cer scuze”, a declarat Moșteanu.

Cum a reacționat premierul în scandalul în care a fost implicat Ionuț Moșteanu

În ciuda presiunilor publice, Ilie Bolojan a explicat înainte de demisia lui Moșteanu că nu intenționa să-l demită în plin scandal. Mai mult, i-ar fi transmis acestuia un mesaj de susținere: „Eu i-am spus ‘Capul sus’”.

Premierul a subliniat că relația lor de lucru a fost una corectă și că a colaborat cu miniștrii în funcție, nu cu CV-uri sau diplome. Totuși, el a apus că Moșteanu trebuia să ofere explicații suplimentare opiniei publice pentru a clarifica definitiv acuzațiile legate de studiile sale.

Preluarea interimatului de către Radu Miruță ar trebui să asigure stabilitatea instituției într-un moment important pentru România.