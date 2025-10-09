B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Prima reacție a lui Bolojan după scandalul Birchall-CIA. Ce spune despre fosta sa consilieră

Prima reacție a lui Bolojan după scandalul Birchall-CIA. Ce spune despre fosta sa consilieră

Adrian Teampău
09 oct. 2025, 23:45
Prima reacție a lui Bolojan după scandalul Birchall-CIA. Ce spune despre fosta sa consilieră
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ilie Bolojan, reacție la scandalul Birchall – CIA
  2. Cum și-a selectat consilierii la Cotroceni
  3. Ana Birchall implicată într-un scandal cu CIA

Ilie Bolojan a avut o primă reacție privind scandalul provocat de dezvăluirile privind intențiile Anei Birchall de a activa pentru CIA. Premierul a clarificat contextul numirii acesteia în funcția de consilier prezidențial în perioada interimatului său la Cotroceni.

Ilie Bolojan, reacție la scandalul Birchall – CIA

Premierul Ilie Bolojan a vorbit în emisiunea News Pass cu Laura Chiriac despre numirea Anie Birchall în funcția de consilier prezidențial, în perioada mandatului său interimar. El susține că a ales-o pentru expertiza în ceea ce privește relațiile cu administrația americană. Totodată, a afirmat că nu a existat o influență externă care să ducă la această decizie.

„Pe toți colegii care au fost în echipa de la Cotroceni în aceste trei luni de zile i-am găsit fie deja acolo, fie i-am ales pentru că existau zone descoperite, mai ales pe relația cu SUA. (…) Analizând dacă sunt oameni care au o anumită expertiză, dacă sunt disponibili să se implice, i-am contactat eu sau m-au contactat dânșii, și în felul acesta am format această echipă, inclusiv am numit-o pe doamna Birchall în ultima perioadă, pe baza expertizei dânsei”, a declarat Bolojan.

Șeful guvernului a dat detalii despre decizia de a o numi pe Ana Birchall, spunând că aceasta a fost implicată în mai multe proiecte comune româno-americane și avea experiență pe această temă.

„Doamna Birchall lucrase pe proiecte româno-americane, este absolventă de universitate din Statele Unite, trăise acolo, deci avea o experiență pe tema asta și asta a fost logica pe care am propus-o. Nu văd niciun fel de problemă și n-au fost niciun fel de condiționări sau alte elemente de tipul celor care au apărut în spațiu public”, a mai spus Bolojan.

Cum și-a selectat consilierii la Cotroceni

Premierul Ilie Bolojan a mai afirmat că, pe lângă Ana Birchall a mai cooptat în echipa sa și alți foști oficiali cu expertiză în diplomație și în politică. Este vorba despre Cristian Diaconescu sau despre Dacian Cioloș. Potrivit spuselor sale, a încercat să aducă un echilibru și o continuitate în activitatea Administrației Prezidențiale.

„Și pe domnul Cristian Diaconescu și pe domnul Mazuru și pe ceilalți colegi pe care i-am rugat să mă sprijine în această perioadă, domnul Dacian Cioloș, de exemplu, onorific, și alți câțiva colegi care m-au ajutat în această perioadă”, a precizat Ilie Bolojan.

Ana Birchall implicată într-un scandal cu CIA

Declarațiile premierului Ilie Bolojan vin în contextul scandalului în care a fost implicată Ana Birchall, în legătură cu o presupusă intenție de a activa în CIA. Discuția a fost deschisă de consultantul american Roniel Aledo care a depus un document la Departamentul de Justiție al SUA, în registrul FARA.

Potrivit documentului, Ana Birchall ar fi fost interesată să activeze ca sursă a CIA, în condițiile în care ar fi obținut o funcție guvernamentală. Documentul este o declarație unilaterală, care nu a fost confimată de autoritățile americane. De altfel Ana Birchall a respins acuzațiile conform cărora ar fi fost interesată de o colaborare cu serviciul de informații american.

„Nu am cerut, nu am negociat și nu am autorizat pe nimeni să mă «recruteze» sau să mă „promoveze” către vreo instituție americană. (…) Autorul documentului scrie chiar el, negru pe alb, că nu există niciun acord, nici verbal, nici scris, nicio plată, niciun beneficiu. Cu alte cuvinte, chiar documentul contrazice povestea răspândită în spațiul public. Afirmațiile că «a contactat CIA» îi aparțin exclusiv persoanei care a depus formularul. Nu l-am mandatat, nu l-am plătit, nu am avut nicio înțelegere sau contract cu el”, a scris Ana Birchall pe Facebook.

