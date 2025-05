Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce George Simion a pierdut alegerile: “Mă rog și pentru Nicușor Dan să fie un președinte înțelept pentru România”

a transmis un mesaj pe Facebook, după ce a pierdut alegerile prezidențiale.

Georgescu face apel la unitate și spune că „România nu este pierdută, este doar rănită”.

Acesta a spus că oamenii nu trebuie să plângă pentru înfrângere, ci din dragoste pentru țară și neam.

În mesajul video postat pe Facebook, el a vorbit și despre Nicușor Dan, președintele ales.

„Eu am visat și am jertfit pentru o țară demnă și liberă, o țară a bunului simț”

Redăm, mai jos, mesajul integral al lui Călin Georgescu.

“Dragii mei, victoria luminii nu va fi decisă niciodată prin alegeri, ci va fi generată din inimi aprinse, care nu renunță, din suflete care nu se vând și din conștiințe trezite.

În aceste 9 luni am răspuns împreună unei chemări. Am fost împreună într-o lucrare unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. O lucrare care, până la final, s-a dovedit a fi o cernere mai presus decât o trezire. Am ales să fim statornici și neclintiți pentru adevăruri nepieritoare în suflet.

Credința noastră strămoșească, familia creștină, libertatea lăuntrică și demnitatea. Demnitatea înseamnă că mai presus de dreptatea personală să alegem pacea. Pentru că doar pacea ne aduce liniștea și timpul pentru vindecare, așa încât, iertați-vă unii pe alții, îmbrățișați-vă unii pe alții, ajutați-vă unii pe alții și rugați-vă neîncetat unii pentru alții.

România nu este pierdută, este doar rănită. Unii dintre voi plângeți, vă văd, vă simt ș i vă aud lacrimile grele. Plângeți, dragii mei, dar nu deznădăjduiți, nu toate lacrimile sunt rele.

Voi nu plângeți pentru înfrângere, ci din dragoste pentru țară și neam. Iar această iubire este singura noastră datorie. Ea valorează mai mult decât mii de voturi false sau legi și hotărâri date din obediență, nu pentru dreptate.

Îl felicit pe George Simion, a luptat și mă rog să continue, să o facă cu onoare, cu hotărâre și cu energie slujindu-și țară.

Mă rog și pentru Nicușor Dan să fie un președinte înțelept pentru România și în mod special pentru aceste vremuri tulburi, extrem de tulburi și de complicate în țară și în lume.

Dincolo de politică, mă uit și la omul din el, căruia îi revine misiunea de a iubi acest popor, întregul popor. Așa cum am declarat și la secția de votare, ieri, nu am participat la o banală acțiune de alegere a unui candidat, ci la ceva măreț, la o mărturisire.

Îl alegem sau ne dezicem de Dumnezeu? O astfel de alegere a făcut, în fapt, fiecare în fața conștiinței sale. Să nu-și piardă nădejdea nimeni, indiferent de ceea ce va urma acestei alegeri.

Rămâneți credincioși până la final, așa cum de multe ori mi-ați transmis chiar voi în mesaje, până la capăt. Așa îmi spuneați, până la capăt. Adevărata bătălie nu se joacă la urne trucate, nici în conștiințe cumpărate, nici pe scaunele puterii, ci în inimi statornice, care refuză să fie întunecate.

Eu am visat și am jertfit pentru o țară demnă și liberă, o țară a bunului simț și a valorilor moștenite de la martirii și sfinții acestui neam, de la străbunii și părinții care ne-au învățat calea dreaptă mântuitoare.

Curaj, nu vă temeți, indiferent ce va veni peste această țară și peste această lume, țineți calea dreaptă, credeți doar și atât. E la final o veste bună și pentru unii, o veste rea, insuportabilă. Hristos a Înviat”, a spus Georgescu.