Acasa » Politică » Prima reacție a lui Grindeanu după ce Bolojan a anunțat tăieri de salarii (VIDEO)

Prima reacție a lui Grindeanu după ce Bolojan a anunțat tăieri de salarii (VIDEO)

Adrian A
19 nov. 2025, 15:40
Sursa foto: Captură video - Partidul Social Democrat / Facebook
Cuprins
  1. Grindeanu se opune tăierilor lui Bolojan
  2. Ce au adus taxele și impozitele lui Bolojan

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a avut o primă reacție după ce, azi dimineață, Ilie Bolojan a anunțat la un post de televiziune că vrea sădea oameni afară și să taie salariile la toate ministerele.

Grindeanu se opune tăierilor lui Bolojan

Sorin Grindeanu susține că PSD este ferm împotriva tăierilor salariilor din sistemul bugetar.

„În ce privește reducerea cheltuielilor cu 10%, am închis discuțiile în Coaliție pe tăierile din administrația locală. A rămas deschisă partea de administrație centrală. Nu am stabilit nimic în Coaliție, discuțiile sunt deschise. PSD nu susține tăierea salariilor în sectorul bugetar. Că discutăm de comasări de instituții, de deconcentrate, asta e altceva.. Este nevoie de un stat mai suplu, dar nu reduceri de salarii. Asta e poziția PSD. Se pot comasa instituții și fără să dăm afară oameni.”, a declarat  Sorin Grindeanu.

Asta deși, cu o zi înainte, chiar Sorin Grindeanu anunțase un acord de principiu în coaliție privind reforma funcționarilor.

Reducerea cheltuielilor de personal cu 10% s-a discutat „de principiu” în coaliția de guvernare, a declarat ieri președintele PSD, adăugând că așteaptă proiectul cu care va veni premierul.

Și același Sorin Grindeanu susținea că nicio instituție nu ar trebui exceptată și că tăierile trebuie aplicate uniform în toate ministerele.

Ce au adus taxele și impozitele lui Bolojan

Șeful PSD a criticat și efectele măsurilor de austeritate luate de Ilie Bolojan până acum. E adevărat, măsuri de austeritate pentru care și-au dat acordul și oamenii lui Grindeanu.

„Trebuie să plecăm și de la niște date. Salariul mediu, care exprimă puterea de cumpărare, a scăzut cu 5,3%. Economia României a scăzut cu 0,2% în trimestrul 3 față de trimestrul 2. Sunt reduceri ale cifrelor de afaceri în producție, în Horeca. Iar inflația e aproape de 10%. Deci, avem nevoie de măsuri de relansare economică. Măsuri propuse de PSD.”, spune liderul PSD.

