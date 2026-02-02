B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Primar din Bacău: „Eu declar, pe propria răspundere, că cei care nu muncesc nu merită să trăiască” (VIDEO)

Primar din Bacău: „Eu declar, pe propria răspundere, că cei care nu muncesc nu merită să trăiască” (VIDEO)

Traian Avarvarei
02 feb. 2026, 10:08
Primar din Bacău: „Eu declar, pe propria răspundere, că cei care nu muncesc nu merită să trăiască” (VIDEO)
Primarul Petru Iștoc e de părere că oamenii care nu muncesc nu merită să trăiască. Sursa foto: Captură video Urban Bacău - Cronici Naționale
Cuprins
  1. De ce e atât de revoltat primarul
  2. Ce exemplu a dat primarul

Petru Iștoc, primarul PNL al comunei Cleja, din județul Bacău, a fost aspru criticat după ce a declarat că oamenii „care nu muncesc nu merită să trăiască”.

De ce e atât de revoltat primarul

Petru Iștoc a fost declarația în timpul unei ședințe de Consiliu Local, în care se dezbătea situația beneficiarilor de ajutoare sociale.

Primarul a pus accent pe oamenii care pot munci, dar le e lene s-o facă. În schimb, unii dintre consilierii locali au spus că mulți nu muncesc pentru că au diverse afecțiuni sau vulnerabilități sociale.

Ce exemplu a dat primarul

Iștoc a povestit că a încercat chiar el să convingă un asistat social să meargă la muncă: „Atâta vrea el. Dacă mă credeți, se lasă de muncă… Când i-am spus ”băi, du-te la muncă!”, mi-a zis ”domnule, noi nu ne sculăm dimineața”. E greu să te scoli dimineața”.

Primarul a insistat că oamenii care sunt apți de muncă trebuie să meargă la serviciu: „Și Hristos spune: ”cel care nu muncește să nu mănânce””.

Finalul discursului a fost cel mai tranșant, primarul Petru Iștoc afirmând: „Eu declar, pe propria răspundere, că cei care nu muncesc nu merită să trăiască”.

Tags:
Citește și...
Vicepremierul Oana Gheorghiu: lipsa digitalizării, primul „șoc” în Guvern. Ce platformă pregătește pentru reducerea birocrației
Politică
Vicepremierul Oana Gheorghiu: lipsa digitalizării, primul „șoc” în Guvern. Ce platformă pregătește pentru reducerea birocrației
PSD București intră în reorganizare. Care sunt propunerile pentru șefia sectoarelor 2, 4 și 6, după plecarea președinților: „Vom munci și vom lupta împreună pentru a face dreptate oamenilor”
Politică
PSD București intră în reorganizare. Care sunt propunerile pentru șefia sectoarelor 2, 4 și 6, după plecarea președinților: „Vom munci și vom lupta împreună pentru a face dreptate oamenilor”
Vlad Gheorghe, numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Se va ocupa de reforma administrativă și zona metropolitană București-Ilfov
Politică
Vlad Gheorghe, numit consilier onorific al premierului Ilie Bolojan. Se va ocupa de reforma administrativă și zona metropolitană București-Ilfov
Paleologu: E un act de inconștiență să fii ministru al Educației în România, e absolut de groază. Probabil dl David se duce la psiholog (VIDEO)
Politică
Paleologu: E un act de inconștiență să fii ministru al Educației în România, e absolut de groază. Probabil dl David se duce la psiholog (VIDEO)
Paleologu: Oamenilor care-și plătesc taxele în continuare li se dă în cap. În schimb, toți paraziții statului stau bine-mersi și beneficiază de niște privilegii scandaloase, revoltătoare (VIDEO)
Politică
Paleologu: Oamenilor care-și plătesc taxele în continuare li se dă în cap. În schimb, toți paraziții statului stau bine-mersi și beneficiază de niște privilegii scandaloase, revoltătoare (VIDEO)
Bolojan, despre atacurile PSD: Instabilitatea politică ne costă miliarde din dobânzi / Dacă partidele nu livrează, în 2028 va fi un vot care va penaliza acest lucru
Politică
Bolojan, despre atacurile PSD: Instabilitatea politică ne costă miliarde din dobânzi / Dacă partidele nu livrează, în 2028 va fi un vot care va penaliza acest lucru
Premierul a respins acuzațiile primarului din Cavnic. Ce a spus Ilie Bolojan despre rotația premierilor în 2027: “Sper să se înțeleagă acest lucru”
Politică
Premierul a respins acuzațiile primarului din Cavnic. Ce a spus Ilie Bolojan despre rotația premierilor în 2027: “Sper să se înțeleagă acest lucru”
Guvernul înăsprește regulile pentru utilizarea fondurilor PNRR și introduce corecții financiare. Ce schimbări apar pentru beneficiari
Politică
Guvernul înăsprește regulile pentru utilizarea fondurilor PNRR și introduce corecții financiare. Ce schimbări apar pentru beneficiari
ULTIMA ORĂ: Ilie Bolojan își pune mandatul de președinte PNL pe masă. Șeful liberalilor spune că va cere un vot de încredere în partid (VIDEO)
Politică
ULTIMA ORĂ: Ilie Bolojan își pune mandatul de președinte PNL pe masă. Șeful liberalilor spune că va cere un vot de încredere în partid (VIDEO)
Surse: Nicușor Dan a discutat și cu Sorin Grindeanu. Liderul PSD a mers la Cotroceni. Ce au vorbit cei doi
Politică
Surse: Nicușor Dan a discutat și cu Sorin Grindeanu. Liderul PSD a mers la Cotroceni. Ce au vorbit cei doi
Ultima oră
11:10 - Tragedie în nordul Italiei. Un șofer român de TIR a fost găsit mort în cabină
11:05 - VIDEO: La 90 de ani, Dalai Lama câștigă primul său premiu Grammy. Cum a fost nominalizat liderul budist pentru cea mai mare seară a muzicii?
10:38 - Cum să reduci consumul de energie fără să stai în frig? Recomandările specialiștilor
10:38 - Pâinea de casă, ca pe vremuri. Rețeta din 1930 care a cucerit generații întregi. Așa o făceau bunicile noastre
10:31 - Călin Georgescu, în fața judecătorilor. Decizie definitivă în dosarul de propagandă extremistă. Noi atacuri la adresa statului (VIDEO)
10:30 - Elena Cârstea, afacere cu pisici în SUA: „E o grămadă de muncă cu ele, dar merită tot efortul”. Câți bani câștigă (FOTO)
10:06 - Veste bună pentru toți călătorii! Apa de la robinet este din nou potabilă în Aeroportul Henri Coandă
10:02 - Ministrul francez de Externe: „Ucraina știe că poate conta pe sprijinul neclintit al europenilor”
09:39 - Incendiu la Spitalul Militar din Brașov (VIDEO)
09:29 - Un bărbat și-a pierdut viața după ce a consumat brânză dintr-un magazin local. Ce au descoperit medicii i-a șocat pe apropiați