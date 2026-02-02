Petru Iștoc, primarul PNL al comunei Cleja, din județul Bacău, a fost aspru criticat după ce a declarat că oamenii „care nu muncesc nu merită să trăiască”.

De ce e atât de revoltat primarul

Petru Iștoc a fost declarația în timpul unei ședințe de Consiliu Local, în care se dezbătea situația beneficiarilor de

Primarul a pus accent pe oamenii care pot munci, dar le e lene s-o facă. În schimb, unii dintre consilierii locali au spus că mulți nu muncesc pentru că au diverse afecțiuni sau vulnerabilități sociale.

Ce exemplu a dat primarul

Iștoc a povestit că a încercat chiar el să convingă un asistat social să meargă la muncă: „Atâta vrea el. Dacă mă credeți, se lasă de muncă… Când i-am spus ”băi, du-te la muncă!”, mi-a zis ”domnule, noi nu ne sculăm dimineața”. E greu să te scoli dimineața”.

Primarul a insistat că oamenii care sunt apți de muncă trebuie să meargă la serviciu: „Și Hristos spune: ”cel care nu muncește să nu mănânce””.

Finalul discursului a fost cel mai tranșant, primarul Petru Iștoc afirmând: „Eu declar, pe propria răspundere, că cei care nu muncesc nu merită să trăiască”.