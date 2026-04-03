Primar PSD, reținut după ce ar fi furat curent

Spiru Șerban Crăciun, primarul PSD al comunei mureșene Sânpetru de Câmpie, a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar privind utilizarea de instalații clandestine pentru racordarea ilegală la rețeaua electrică.

Primarul acuzat că fură curent, reținut după percheziții

„În urma celor 20 de percheziţii domiciliare efectuate (…) în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări pentru executarea sau folosirea de instalaţii clandestine în scopul racordării directe la reţea sau pentru ocolirea echipamentelor de măsurare, precizăm faptul că trei bărbaţi, de 32, 44 şi 55 de ani, au fost reţinuţi, pentru 24 de ore. (…)

La acţiunea desfăşurată (…) au participat poliţişti din cadrul Poliţiei municipiului Târgu Mureş, Secţiei 1 Poliţie Rurală Gorneşti, Secţiei 2 Poliţie Rurală Band, Secţiei 4 Poliţie Rurală Ungheni, Secţiei 5 Poliţie Rurală Miercurea Nirajului, Serviciului Criminalistic, Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, Serviciului de Investigaţii Criminale, Serviciului Arme Explozivi şi Substanţe Periculoase, luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale (…) şi specialişti din cadrul unei societăţi de distribuţie a energiei electrice”, a transmis

Bărbatul de 32 de ani la care face referire comunicatul e primarul Spiru Șerban Crăciun.

El a câștigat mandatul în 2020 și și-a reconfirmat funcția la alegerile din 2024. Acum doi ani, a foost ales cu peste 65% din voturi.

Ce avere are primarul acuzat că fură curent

Potrivit celei mai recente declarații de avere, cea din 2024 privind averea pe anul precedent, Spiru Șerban Crăciun și soția sa au o casă, o autoutilitară Volkswagern din 2008, trei terenuri agricole de 44.000 mp și un teren intravilan de 3.800 mp.

Crăciun a declarat 81.000 de lei din indemnizația de primar, circa 47.000 de lei – subvenții de la APIA și aproape 310.000 de lei din vânzarea de animale. De asemenea, el e asociat unic în două firme.