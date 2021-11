Primăria Constanța dă un milion de euro pe iluminatul de Crăciun. Vergil Chițac: Procedura nu poate fi anulată / Așa putem trece împreună prin depresia asta // Ce spune primarul despre noua taxă (VIDEO)

Vergil Chițac, primarul liberal al Constanței, a explicat vineri, pentru B1 TV, cum a ajuns Primăria Constanța să dea un milion de euro pentru iluminatul festiv de Crăciun. Chițac a spus că procedurile au început în iunie, când nimeni nu știa că valul 4 de coronavirus ne va lovi atât de crunt, că licitația a fost deja făcută, iar procedura nu mai poate fi anulată. Primarul a mai afirmat că, în opinia lui, constănțenii chiar merită să aibă sărbători luminate, iar atmosfera festivă va ajuta „să trecem așa împreună prin depresia asta care ne-a cuprins pe toți”.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Se întâmplă acum!”, moderată de Tudor Barbu pe B1 TV.

Vergil Chițac, despre banii dați pe iluminatul de Crăciun în Constanța

G4Media a publicat vineri o știre conform căreia un milion de euro se duc pe beculețele de Crăciun în Constanța, în contextul în care orașul tocmai a primit patru milioane de euro de la Guvern pentru căldură. Anul trecut, Vergil Chițac declara: nu sunt paturi în spitale, mai puține beculețe, mai mult respect pentru priorități.

Întrebat dacă știrea este adevărată, primarul a răspuns: „Procedura privind achiziția de iluminat festiv a început în iunie. Noi în iunie, în Constanța, nu știam că valul 4 va avea intensitate asta sau că se va întâmpla ceva cum s-a întâmplat la Spitalul Municipal. Nu se pot anula niște proceduri care încep cu o notă de fundamentare”.

Vergil Chițac a spus apoi că procedura nu se poate anula și a explicat cum s-a ajuns la acest preț: „La prețul ăsta s-a ajuns după ce specialiștii au făcut un caiet de sarcini, o certeare de piață, după ce s-a descopert că banii ăștia… noi nu i-am scos din mintea noastră, s-a făcut o cercetare de piață și s-a ajuns la concluzia că, față de ce ne doirim noi și calitatea pe care ne-o dorim, acesta e prețul. Apoi s-a făcut și licitația. Din punct de vedere legal, nu se poate anula”.

„Retorica asta e… spuneați ceva de anul trecut. Eu am venit la 1 noiembrie primar și mi s-a reproșat că de ce nu e orașul așa feeric, plin de lumini. Las la o parte că nu putea fi orașul feeric într-o lună, că nu poți face licitație, dar atunci nu a fost bine că a fost Constanța mai puțin luminată, iar acum e foarte rău. Eu cred că cetățenii orașului Constanța merită de Crăciunul ăsta așa luminat cum va fi Constanța să trecem așa împreună prin depresia asta care ne-a cuprins pe toți, deci nu văd nimic rău”.

Vergil Chițac, despre taxa pe spațiile verzi

Primarul liberal al Constanței a ținut să explice și propunerea de a fi introdusă, de anul viitor, o taxă de 50 de lei pe persoană pentru spațiile verzi.

„Pentru anul viitor trebuie să introducem în dezbatere publică toate taxele și am introdus această taxă care nu e pentru întreținerea spațiilor verzi, ci pentru regenerarea spațiilor verzi, în contextul în care orașul a fost amendat că are foarte puține spații verzi raportate la numărul de locuitori. Suntem mult sub media europeană. Ca să facem spații verzi, trebuie să expropiem și apoi să executăm proiectele.

Din această perspectivă, am pus în disucție publică până în decembrie această nouă taxă. O discutăm în Consiliul Local. Ea poate fi sau nu aprobată, la acest cuantum sau la altul, dar scopul e cel menționat, ca orașul să aibă cât mai multe spații verzi”, a explicat Vergil Chițac pentru B1 TV.