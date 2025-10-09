Primarii, supărați. Cum răspunde premierul Ilie Bolojan: „Fiecare trebuie să-și aibă grijă de bani, pentru că nu mai avem resurse să acoperim lipsa de eficiență” (VIDEO)

Premierul Ilie Bolojan a comentat, joi, în emisiunea News Pass, moderată de Laura Chiriac, pe B1 TV, discuțiile apărute din partea aleșilor locali, care s-au plâns că au rămas fără bani de salarii, că nu-și pot plăti cheltuielile, că e frig în clase, tremură copiii. Ilie Bolojan a explicat cum de s-a ajuns în această situație.

Premierul consideră că declarațiile primarilor sunt exagerate și nu reflectă realitatea.

Ilie Bolojan a mai spus că aceste acțiuni fac parte dintr-o „tehnică” a multor autorități locale de a crea o nevoie de alocare de resurse. Ele nu-și bugetează toate cheltuielile până la final de an (ex: salarii pentru noiembrie și decembrie) pentru a pune presiune pe guvern să vină cu bani împrumutați.

Ce a anunțat premierul Ilie Bolojan

Bolojan a precizat că nu există niciun motiv ca modificarea legislativă să creeze blocaje în administrația centrală sau locală. Această modificare se aplică anual.

Premierul a mai menționat că săptămâna viitoare se vor face ajustări pentru a elimina constrângerile birocratice legate de reparații și funcționare normală, păstrând însă limitările pe care trebuie să le impună în această perioadă.

“Nu există niciun motiv, în momentul de față, ca să existe blocaje în administrația centrală sau locală din această modificare. Această modificare s-a făcut în fiecare an. Este adevărat că acum Ministerul de Finanțe a propus o măsură care înainte se aplica doar administrației centrale și a fost extinsă și pentru administrația locală, care creează o formulă birocratică prin care dacă vrei să faci anumite cheltuieli, ai nevoie de un memorandum, care să fie aprobat, ceea ce, într-adevăr, birocratizează lucrurile și, având în vedere că pentru administrația locală ar crea într-adevăr o anumită constrângere birocratică, săptămâna viitoare se vor face modificările necesare în așa fel încât, păstrând limitările pe care trebuie să le punem în practică în această perioadă, să eliminăm aceste mici constrângeri legate de reparații sau de funcționarea normală.

Ca să vă faceți o imagine, noi ne-am angajat la un deficit bugetar, care este destul de strâns și ar fi bine pentru țara noastră ca odată ce anunțăm niște cifre, ele să fie respectate în așa fel încât, la finalul anului, deci peste câteva luni, să constatăm că această estimare este cât mai apropiată de realitate.

Acest aspect ține de credibilitatea țării noastre, ține de respectarea unor angajamente și a unor prognoze. În condițiile în care nu există o limitare a unor cheltuieli din administrația locală, la nivelul cheltuielor medii lunare, pe primele nouă luni ale anului, avem în lunile noiembrie și decembrie un val de cheltuieli. Asta este o dovadă statistică pe care am probat-o în anii trecuți, prin care, practic, aceste cheltuieli se dublează. Ele intră la deficitul de stat și, practic, noi ne angajăm la niște lucruri pe care nu le putem controla”, a precizat premierul.

Cum răspunde premierul la nemulțumirile primarilor

„Aceste prevederi vin să pună aceste plafoane și, deci, s-a stabilit un plafon care înseamnă respectarea cheltăilor medii, plus 10%, care înseamnă că s-a luat în calcul partea de inflație care ar putea să influențeze aceste cheltuieli. Aceasta este realitatea, dar toate declarațiile care au fost făcute în ultimele zile, sunt niște declarații exagerate, care nu au legătură efectiv cu această realitate, făcând parte dintr-o tehnică a multor autorități locale, de a crea o necesitate de alocare de resurse. Nu-ți bugetezi toate cheltuiele până la final de an, nu-ți asiguri salariile pe noiembrie și pe decembrie, punând presiune pe Guvern, pentru ca Guvernul să vină cu bani pe care noi împrumutăm, cele 30 de miliarde de euro pe care le împrumutăm, și din acești bani să-ți dea ție, să-ți acoperi cheltuielile pe care nu ți le-ai bugetat.

Una este un sprijin legitim pe care trebuie să-l dăm pentru Direcțiile pentru Protecția Copilului, într-o anumită marjă, și alta este obiceiul unor primării de a lăsa descoperite cheltuieli și săptămâna viitoare vom publica lista cu toate primăriile din România și cu toate autoritățile publice care în luna august au înregistrat restanțe la plată și neachitarea acestor restanțe sau reținerile la sursă duc la o răspundere directă a celor care au făcut acest lucru”, a spus premierul.

Ce măsuri vor fi luate

Întrebat ce înseamnă răspundere directă, premierul a și explicat:

“Înseamnă că dacă nu plătești CSS sau CASS și reții banii la sursă mai multe luni de zile, ai o răspundere directă penală pentru acest lucru. Și în această situație, eu sper că toți aleșii locali vor înțelege că practicile anterioare prin care Guvernul venea ca un pompier să stingă incendiile, sigur, premeditate, ca să ne înțelegem bine, declanșate din local, nu va mai funcționa în această perioadă. Fiecare trebuie să-și aibă grijă de bani, pentru că nu mai avem resurse să acoperim lipsa de eficiență sau lipsa de predictibilitate în cheltuielile pe care administrația locală, dintr-o localitate mai mică sau mai mare, le face”, a mai spus Bolojan.