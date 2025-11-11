Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a lansat un val de critici la adresa Ancăi Alexandrescu, cea care a anunțat că intră în cursa pentru Primăria Capitalei susținută de AUR. Ciucu acuză că întreaga ei campanie e construită pe atacuri nefondate, manipulare și afirmații pe care el le consideră neadevărate.

Declarațiile le-a făcut în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV.

Ce îi reproșează primarul Ciprian Ciucu Ancăi Alexandrescu

Primarul Sectorului 6 susține că mesajele ei publice ar fi pline de „minciuni sfruntate“, deturnări ale adevărului și exagerări. Ciucu o critică și pentru că a mers în Sectorul 6, unde a făcut mai multe filmulețe în care îl acuză de diverse lucruri neadevărate.

Într-o declarație amplă, acesta a ironizat-o și a pus sub semnul întrebării legitimitatea candidaturii ei:

„Penibil. Nu știu, doamna locuiește în București? Că am înțeles că n-ar locui în București. Face ca doamna Firea, vine din altă parte și își face buletin de București.

Făcea baie în zăpadă, am văzut, undeva la o casă care probabil că nu era în București. Nu știu unde e.

Într-un mod absolut pervers, Sistemul își creează antisistemul. Doamna aceasta, care apare în fel și fel de scandaluri de corupție, îmi spune mie că am acaparat sectorul. Eu, care din contra, l-am eliberat. Și pot să demonstrez cum am făcut acest lucru.

La noi nu se ia șpagă. La noi, efectiv, lucrurile merg de la sine fără ca să avem noi vreun interes. Am Târgul de Crăciun. O tarabă nu o dau cuiva. Și mi-au cerut X, Y. Nu mă interesează. Toată lumea intră pe baze competitive, pe criterii foarte, foarte clare, că nu m-a interesat. Cum își permite să spună așa ceva? Bine, își permite orice, astăzi”, a spus Ciucu.

Cu cine a lucrat înainte Anca Alexandrescu

Ciprian Ciucu reamintește cu cine a lucrat înainte Anca Alexandrescu, cea care se dă drept „antisistem”.

„Ați văzut câte minciuni, câte exagerări, câte deturnări? Dar vreau să revin la teoria în care Sistemul și-a creat Sistemul. Doamna a lucrat cu Dragnea. Doamna a lucrat cu Ponta. Doamna a lucrat cu Năstase. Da? Era într-un scandal de corupție cu niște cazaci, parcă.

Despre ce vorbim, Dumnezeule mare? Și oamenii se uită în gura ei, îi crește audiența pe minciuni. Și vine în partea de vest a orașului. Da? Și mă acuză pe mine, cu toate acele minciuni sfruntate? Ce competențe are această doamnă ca să pretindă să fie primarul Bucureștiului?

Ea pretinde că poate să administreze corect acest oraș. Despre ce vorbim? Adică… nivelul de tupeu la care s-a ajuns, nivelul de manipulare la care s-a ajuns…

O să mă bălăcărească, o să mintă în continuare, o să exagereze, o să deturneze adevărul cum a făcut-o deja și de acum înainte. Dar toate acestea trebuie să aibă un stop. Pentru că oamenii aceștia au depășit orice limită a bunului simț”, a mai adăugat candidatul la . .

Miza candidaturii Ancăi Alexandrescu. Ce spune primarul Ciprian Ciucu

Când a fost întrebat care ar fi miza candidaturii Ancăi Alexandrescu, edilul a spus:

„Nu știu care e miza candidaturii ei. Oricine poate să candidezeze, este o țară liberă. Dom’le, nu poți să zici că faci jurnalism și că ești imparțial, în momentul în care tu te duci și minți. Nu poți să spui că ăla este jurnalism, ca să fie foarte, foarte clar. Este orice. Este propagandă, este minciună, este manipulare, dar jurnalism nu este.

Sistemul și-a creat Antisistemul. Da? Pentru a colecta și pentru a se perpetua. Eu sunt mult mai antisistem, asa cum îmi fac eu treaba, ales la al doilea mandat.“

Cu ce scor a câștigat Ciprian Ciucu Primăria Sectorului 6

Ciucu a reamintit scorul cu care a câștigat anterior alegerile pentru Primăria Sectorului 6.

„73%. Nu mă fi ales degeaba cu 73%, mă gândesc. Așa, bucățică cu bucățică, cât reușesc să fac în vestul orașului. Am demufat foarte, foarte mult. Sunt dat în judecată, sunt târât prin tribunale și îmi spune mie că, după ce a stat și a încasat din cabinetele lui Năstase, Dragnea și Ponta, Dăncilă, din zona PSD, vine și îmi spune mie că este antisistem?

Despre ce vorbim în țara aceasta? Și să vedeți că va continua cu ura, se va duce pe televiziunea ei care, din păcate …

Oameni buni, cum puteți să credeți așa minciuni? Vă uitați din ce în ce mai mult la acea emisiune căreia îi cresc audiențele, în care înveninează, în care sădește ura. Cum puteți să credeți așa ceva? Judecați și dumneavoastră! Judecați faptele!”, a mai menționat primarul Ciprian Ciucu.