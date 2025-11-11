B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Ciprian Ciucu critică dur candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: „A lucrat cu Dragnea, Ponta, Năstase, Dăncilă și vine și îmi spune mie că este antisistem?” (VIDEO)

Ciprian Ciucu critică dur candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: „A lucrat cu Dragnea, Ponta, Năstase, Dăncilă și vine și îmi spune mie că este antisistem?” (VIDEO)

Ana Maria
11 nov. 2025, 18:50
Ciprian Ciucu critică dur candidatura Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei: A lucrat cu Dragnea, Ponta, Năstase, Dăncilă și vine și îmi spune mie că este antisistem? (VIDEO)
Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte PNL și primarul Sectorului 6. Sursa foto: Ciprian Ciucu / Facebook
Cuprins
  1. Ce îi reproșează primarul Ciprian Ciucu Ancăi Alexandrescu
  2. Cu cine a lucrat înainte Anca Alexandrescu
  3. Miza candidaturii Ancăi Alexandrescu. Ce spune primarul Ciprian Ciucu
  4. Cu ce scor a câștigat Ciprian Ciucu Primăria Sectorului 6

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la Primăria Capitalei, a lansat un val de critici la adresa Ancăi Alexandrescu, cea care a anunțat că intră în cursa pentru Primăria Capitalei susținută de AUR. Ciucu acuză că întreaga ei campanie e construită pe atacuri nefondate, manipulare și afirmații pe care el le consideră neadevărate.

Declarațiile le-a făcut în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV.

Ce îi reproșează primarul Ciprian Ciucu Ancăi Alexandrescu

Primarul Sectorului 6 susține că mesajele ei publice ar fi pline de „minciuni sfruntate“, deturnări ale adevărului și exagerări. Ciucu o critică și pentru că Alexandrescu a mers în Sectorul 6, unde a făcut mai multe filmulețe în care îl acuză de diverse lucruri neadevărate.

Într-o declarație amplă, acesta a ironizat-o și a pus sub semnul întrebării legitimitatea candidaturii ei:

„Penibil. Nu știu, doamna locuiește în București? Că am înțeles că n-ar locui în București. Face ca doamna Firea, vine din altă parte și își face buletin de București.

Făcea baie în zăpadă, am văzut, undeva la o casă care probabil că nu era în București. Nu știu unde e.

Într-un mod absolut pervers, Sistemul își creează antisistemul. Doamna aceasta, care apare în fel și fel de scandaluri de corupție, îmi spune mie că am acaparat sectorul. Eu, care din contra, l-am eliberat. Și pot să demonstrez cum am făcut acest lucru.

La noi nu se ia șpagă. La noi, efectiv, lucrurile merg de la sine fără ca să avem noi vreun interes. Am Târgul de Crăciun. O tarabă nu o dau cuiva. Și mi-au cerut X, Y. Nu mă interesează. Toată lumea intră pe baze competitive, pe criterii foarte, foarte clare, că nu m-a interesat. Cum își permite să spună așa ceva? Bine, își permite orice, astăzi”, a spus Ciucu.

Cu cine a lucrat înainte Anca Alexandrescu

Ciprian Ciucu reamintește cu cine a lucrat înainte Anca Alexandrescu, cea care se dă drept „antisistem”.

„Ați văzut câte minciuni, câte exagerări, câte deturnări? Dar vreau să revin la teoria în care Sistemul și-a creat Sistemul. Doamna a lucrat cu Dragnea. Doamna a lucrat cu Ponta. Doamna a lucrat cu Năstase. Da? Era într-un scandal de corupție cu niște cazaci, parcă.

Despre ce vorbim, Dumnezeule mare? Și oamenii se uită în gura ei, îi crește audiența pe minciuni. Și vine în partea de vest a orașului. Da? Și mă acuză pe mine, cu toate acele minciuni sfruntate? Ce competențe are această doamnă ca să pretindă să fie primarul Bucureștiului?

Ea pretinde că poate să administreze corect acest oraș. Despre ce vorbim? Adică… nivelul de tupeu la care s-a ajuns, nivelul de manipulare la care s-a ajuns…

O să mă bălăcărească, o să mintă în continuare, o să exagereze, o să deturneze adevărul cum a făcut-o deja și de acum înainte. Dar toate acestea trebuie să aibă un stop. Pentru că oamenii aceștia au depășit orice limită a bunului simț”, a mai adăugat candidatul la Primăria Capitalei. .

Miza candidaturii Ancăi Alexandrescu. Ce spune primarul Ciprian Ciucu

Când a fost întrebat care ar fi miza candidaturii Ancăi Alexandrescu, edilul a spus:

„Nu știu care e miza candidaturii ei. Oricine poate să candidezeze, este o țară liberă. Dom’le, nu poți să zici că faci jurnalism și că ești imparțial, în momentul în care tu te duci și minți. Nu poți să spui că ăla este jurnalism, ca să fie foarte, foarte clar. Este orice. Este propagandă, este minciună, este manipulare, dar jurnalism nu este.

Sistemul și-a creat Antisistemul. Da? Pentru a colecta și pentru a se perpetua. Eu sunt mult mai antisistem, asa cum îmi fac eu treaba, ales la al doilea mandat.“

Cu ce scor a câștigat Ciprian Ciucu Primăria Sectorului 6

Ciucu a reamintit scorul cu care a câștigat anterior alegerile pentru Primăria Sectorului 6.

„73%. Nu mă fi ales degeaba cu 73%, mă gândesc. Așa, bucățică cu bucățică, cât reușesc să fac în vestul orașului. Am demufat foarte, foarte mult. Sunt dat în judecată, sunt târât prin tribunale și îmi spune mie că, după ce a stat și a încasat din cabinetele lui Năstase, Dragnea și Ponta, Dăncilă, din zona PSD, vine și îmi spune mie că este antisistem?

Despre ce vorbim în țara aceasta? Și să vedeți că va continua cu ura, se va duce pe televiziunea ei care, din păcate …

Oameni buni, cum puteți să credeți așa minciuni? Vă uitați din ce în ce mai mult la acea emisiune căreia îi cresc audiențele, în care înveninează, în care sădește ura. Cum puteți să credeți așa ceva? Judecați și dumneavoastră! Judecați faptele!”, a mai menționat primarul Ciprian Ciucu.

Tags:
Citește și...
Coaliția a ajuns la un acord. Câți bugetari vor fi dați afară și ce economie se va face la bugetul de stat
Politică
Coaliția a ajuns la un acord. Câți bugetari vor fi dați afară și ce economie se va face la bugetul de stat
Lege nouă pentru trotinetele electrice în România. Cum se schimbă regulile din trafic
Politică
Lege nouă pentru trotinetele electrice în România. Cum se schimbă regulile din trafic
Ciprian Ciucu nu e de acord cu desființarea sectoarelor în Capitală: „Ar colapsa orașul”. Ce spune despre ideea de a uni Bucureștiul cu Ilfovul (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu nu e de acord cu desființarea sectoarelor în Capitală: „Ar colapsa orașul”. Ce spune despre ideea de a uni Bucureștiul cu Ilfovul (VIDEO)
Cătălin Drulă își depune mâine candidatura la Primăria Capitalei
Politică
Cătălin Drulă își depune mâine candidatura la Primăria Capitalei
Planul lui Ciprian Ciucu pentru București: Un oraș ordonat, european și lipsit de poluare vizuală. „Aceasta este viziunea mea despre orașul nostru” (VIDEO)
Politică
Planul lui Ciprian Ciucu pentru București: Un oraș ordonat, european și lipsit de poluare vizuală. „Aceasta este viziunea mea despre orașul nostru” (VIDEO)
Ciprian Ciucu, în război cu dezvoltatorii imobiliari. Ce propune pentru Primăria Capitalei (VIDEO)
Politică
Ciprian Ciucu, în război cu dezvoltatorii imobiliari. Ce propune pentru Primăria Capitalei (VIDEO)
Ciprian Ciucu propune un parteneriat pe două mandate pentru a pune ordine în București
Politică
Ciprian Ciucu propune un parteneriat pe două mandate pentru a pune ordine în București
Cătălin Drulă vrea reorganizarea Capitalei. Îi cere lui Bolojan să organizeze un referendum
Politică
Cătălin Drulă vrea reorganizarea Capitalei. Îi cere lui Bolojan să organizeze un referendum
George Simion se plânge că a fost lăsat fără banii din campanie. Amendă de 3,5 milioane de euro de la AEP (VIDEO)
Politică
George Simion se plânge că a fost lăsat fără banii din campanie. Amendă de 3,5 milioane de euro de la AEP (VIDEO)
Premierul Ilie Bolojan a scăpat de majorarea salariului minim. Decizia Curții Europene de Justiție
Economic
Premierul Ilie Bolojan a scăpat de majorarea salariului minim. Decizia Curții Europene de Justiție
Ciprian Ciucu
Ultima oră
21:24 - Ce spune vicepreședintele CSM despre declarațiile Oanei Ghiorghiu: „Atunci când un politician atacă o altă putere a statului, atacă funcția de magistrat, atunci avem o problemă”
21:21 - Profesorii și consilierii școlari trebuie să intervină de la primele semne de hărțuire. Cum pot părinții să sesizeze incidentele
21:05 - MAE, răspuns ironic la acuzațiile Rusiei privind deturnarea unui avion către baza Mihail Kogălniceanu: „Romanele sovietice de spionaj nu erau tocmai strălucite”
20:47 - Carmen Uscatu, cofondatoarea Asociației “Dăruiește Viață”, îi cere Oanei Gheorghiu să se retragă din ONG: „Aștept un răspuns din partea ei”
20:34 - Pensionarii cu venituri mici primesc bani în plus de sărbători. Cine se încadrează și care este suma
20:16 - Un elev din Cluj și-a împușcat cu o armă de tip airsoft colega, chiar în incinta liceului. Cum a fost sancționat
20:05 - Coaliția a ajuns la un acord. Câți bugetari vor fi dați afară și ce economie se va face la bugetul de stat
19:42 - Lege nouă pentru trotinetele electrice în România. Cum se schimbă regulile din trafic
19:35 - Ciprian Ciucu nu e de acord cu desființarea sectoarelor în Capitală: „Ar colapsa orașul”. Ce spune despre ideea de a uni Bucureștiul cu Ilfovul (VIDEO)
19:31 - Gheboasă, din nou în centrul atenției după ce a reclamat la poliție că i s-a furat mașina. În realitate, trapperul uitase unde parcase autoturismul