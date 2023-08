Primarul din Crevedia, acuzat că ar fi fugit pe geam când a văzut-o pe Diana Șoșoacă: „Vi se pare că sunt periculoasă?” (VIDEO)

Senatoarea Diana Șoșoaca a mers luni la Primăria Crevedia pentru a-l chestiona pe primarul Petre Florin în contextul de sâmbătă de la stația GPL din localitate, iar unii oameni prezenți la instituție susțin că edilul ar fi fugit pe geam când a ajuns parlamentara.

Primarul din Crevedia, acuzat ar fi fugit pe geam când a văzut-o pe Diana Șoșoacă la primărie

Senatoarea a izbucnit în râs când Cornel Chitucea, reporter B1 TV, i-a transmis că „spun unii oameni că a sărit pe geam primarul” când a văzut-o.

„Nu cred așa ceva (râde, n.r.), nu cred așa ceva! Hai, pe bune?! Dar văd că voi n-ați fugit și n-ați sărit pe geam și văd că ați mers cu mine și ați adresat întrebări, și ați filmat, și am fost împreună, și v-am și răcorit cu aerul condiționat din primărie. Chiar aveți nevoie, nu? Cum să sară, domne`, pe geam? Nu cred așa ceva! Doamne, Maica Domnului!”, a fost reacția Dianei Șoșoacă.

„Dar vi se pare că sunt periculoasă? V-am făcut ceva? Eu nu cred că v-am făcut ceva. Cred că doar am invocat niște articole de lege și am adresat întrebări din punct de vedere legal raportat la situația de urgență în care ne aflăm acum, nu? Am făcut ceva rău? V-am atacat pe dumneavoastră, v-am bătut? Ce v-am făcut? Pe unde a ieșit, ia ziceți, pe unde a sărit? Printr-una din ferestrele astea a fugit primarul când am venit eu? Inimaginabil așa ceva!”, a continuat senatoarea, în timp ce ieșea din sediul primăriei și se uita spre ferestrele clădirii.