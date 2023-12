Primarul Dominic Fritz (USR): Bugetul pe 2024 e mincinos. Sunt tot felul de promisiuni electorale fără acoperire. Lipsesc 10 miliarde pentru pensiile care tocmai au fost votate. Mi-e teamă că ne-am obișnuit deja cu acest circ (VIDEO)

Dominic Fritz, primarul USR al Timișoarei, a declarat joi, pentru B1 TV, că , în forma în care e acum în dezbatere publică, e plin de minciuni. Fritz a acuzat coaliția PSD-PNL că promite tot felul de lucruri pentru care nu există bani deoarece 2024 e an cu toate rândurile de alegeri.

Fritz a dat și un exemplu concret de minciună din proiectul de buget: guvernarea a trecut 10 miliarde în plus ce vor fi obținute, în 2024, prin digitalizarea ANAF, deși procesul de digitalizare durează un an – doi și nici măcar nu a început. Primarul USR a mai afirmat că nici pentru majorările de pensii promise de PSD și PNL, și prevăzute în noua lege a pensiilor, nu există bani.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Politica Zilei”, moderată de Ioana Constantin pe B1 TV.

Fritz: Bugetul pe 2024 e plin de minciuni

„Acest buget – bine, nici nu știm concret care e bugetul, că încă nu s-au înțeles – e unul iluzoriu, în care se încearcă într-un an electoral să se promită să se dea la toată lumea, numai că metoda asta de a sculpta realitatea cumva, așa cum vrei tu să fie electoral, la un moment dar are niște limite matematice. Am văzut chiar acum, în aceste săptămâni, că au dat , din punctul meu de vedere și neconstitușționale, în care ne-au îngrădit dreptul să cheltuim proprii noștri bani noi, primăriile.

Asta doar ca cumva, la finele anului, să tragă o linie și să spună ”uite, am mai cheltuit niște bani”. Deci deja de anul trecut , acum iar în care sunt cu 20 de miliarde supraestimate veniturile, cu 20 de miliarde subestimate cheltuielile.

E o situație atât de dramatică… mi-e teamă că ne-am obișnuit deja cu tot acest circ și pierdem capacitatea noastră de a spune lucrurilor pe nume: numele acestui buget e ”minciună”!”, a declarat primarul USR al Timișoarei.

Cum mint PSD-PNL cu digitalizarea ANAF

Dominic Fritz a dat apoi un exemplu concret de minciună din proiectul de buget pe 2024.

„Vă dau doar un exemplu: se pare că vor să aducă 10 miliarde de lei în plus prin digitalizarea ANAF, numai că acest proces nici n-a început. Eu știu ce înseamnă digitalizare, că de trei ani am mai multe proiecte de digitalizare în Primărie. Ei, de la idee până la realizare durează un an – doi. Vorbim de sisteme care trebuie să coopereze și asta doar la Primărie!

La nivel central durează cel puțin un an, deci să promiți că aduci 10 miliarde în plus e o lipsă așa de mare de onestitate față de oameni… Asta cuplat cu tot felul de promisiuni… lipsesc 10 miliarde pentru pensiile care tocmai au fost votate… Deci o serie de minciuni unde chiar te mai întrebi ce mai contează și până unde putem duce acest sistem de a ne juca politic cu cifrele”, a mai declarat primarul USR Dominic Fritz, pentru B1 TV.