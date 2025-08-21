B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Primarul din Mangalia, Radu Cristian, doar sub control judiciar pentru șpaga de 600.000 de euro. El va putea să-și exercite funcția în continuare

Primarul din Mangalia, Radu Cristian, doar sub control judiciar pentru șpaga de 600.000 de euro. El va putea să-și exercite funcția în continuare

Traian Avarvarei
21 aug. 2025, 23:47
Primarul din Mangalia, Radu Cristian, doar sub control judiciar pentru șpaga de 600.000 de euro. El va putea să-și exercite funcția în continuare
Radu Cristian, primarul din Mangalia. Sursa foto: Radu Cristian / Facebook

Radu Cristian, primarul din Mangalia, a fost plasat sub control judiciar în dosarul în care e acuzat de o șpagă de 600.000 de euro și chiar va putea să-și exercite în continuare funcția. Decizia a fost dată de Judecătorul de drepturi și libertăți din Tribunalul Constanţa și nu e definitivă. Contestația se judecă la Curtea de Apel Constanța.

Cuprins

  • Ce decizie a primit Radu Cristian în dosarul de corupție
  • Ce acuzații i se aduc primarului din Mangalia

Ce decizie a primit Radu Cristian în dosarul de corupție

Judecătorul de drepturi și libertăți din Tribunalul Constanţa a respins cererea procurorilor DNA de arestare preventivă pentru 30 de zile a primarului Radu Cristian și a dispus doar măsura controlului judiciar pentru următoarele 60 de zile.

Decizia nu e, însă, definitivă și contestația se va judeca la Curtea de Apel Constanța.

Ce acuzații i se aduc primarului din Mangalia

Procurorii DNA îl acuză pe Radu Cristian că, în perioada 2020-2025, în calitate de primar al municipiului Mangalia, ar fi pretins și primit 645.000 de euro în legătură cu emiterea unor documente urbanistice și cu inițierea unor hotărâri de consiliu local, precum și în legătură cu alte demersuri ce țin de activitatea de primar.

„Astfel, în schimbul sumelor de bani menționate anterior, inculpatul Radu Cristian ar fi întreprins următoarele:

– în perioada 2022 – 2024, ar fi pretins suma totală de 80.000 de euro din care ar fi primit printr-un intermediar suma de 42.333 de euro, pentru a lăsa diverse persoane să desfășoare activități de comerț pe plaja sau în zona Portului Turistic Mangalia fără a fi amendați sau închiși de către Poliția Locală Mangalia. Suma de bani menționată anterior ar fi fost primită sub forma achizițiilor unor obiecte vestimentare de lux;

– în cursul anului 2020, ar fi pretins suma de 70.000 de euro din care ar fi primit printr-un intermediar suma de 20.000 de euro, pentru a emite un certificat de urbanism și ulterior o autorizație de construire pentru o clădire de locuințe P+12 în stațiunea Neptun;

– în cursul anului 2023, ar fi pretins și ar fi primit un folos, respectiv echivalentul sumei de 500.000 euro prin reducerea prețului de achiziție a activului unei societăți comerciale, pentru cesionarea unor contracte de închiriere privind terenuri aflate în Portul Turistic Mangalia;

– în cursul anului 2023, ar fi pretins suma de 50.000 de euro din care ar fi primit suma totală de 150.000 de lei pentru ca două persoane să nu fie controlate de către funcționarii din cadrul Primăriei municipiului Mangalia pe parcursul construirii unui imobil în stațiunea Neptun;

– în cursul lunilor ianuarie-februarie 2025, ar fi pretins și ar fi primit suma de 50.000 euro de la o persoană, pentru ca acesta din urmă să obțină de la Primăria municipiului Mangalia un Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției realizate fără autorizație de construire pentru un imobil situat în stațiunea Saturn”, se arată într-un comunicat DNA.

Primarul ar fi disimulat banii prin achiziția, în 2023, a unui hotel din stațiunea Cap Aurora. În locuința sa și la primărie s-au făcut miercuri percheziții.

