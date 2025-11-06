Primele declarații ale premierului Bolojan în scandalul Fănel Bogos. Ce spune șeful Guvernului despre întâlnirea cu afaceristul

Premierul Ilie Bolojan a făcut rimele declarații în privința vizitei pe care i-a făcut-o afaceristul Fănel Bogos la Palatul Victoria.

Ce spune Bolojan despre discuția cu afaceristul Fănel Bogos

Premierul Bolojan a expus propria variantă pe tema discuției pe care a avut-o în birou la Palatul Victoria cu afaceristul Fănel Bogos. Șeful Guvernului spune că inițial i s-a spus că e o chestiune politică.

„Președintele PNL Vaslui mi-a spolicitat audiența spunând că vrea să îmi prezinte un domn într-o chestiune politică. Voia ca eu să îi dau încredere domnului respectiv că poate intra în politică și poate candida la o funcție locală. Credea că prezența și discuția cu mine îl va incuraja să intre în politică. Dânsul și-a prezentat compania și problemele pe care le are cu autoritățile statului. Nu mi-a cerut nimic. Îmi spunea că nu este tratat corespunzător de instituțiile publice. Nu mai țin minte exact.”, a declarat Ilie Bolojan la Digi 24.

Știa sau nu Bolojan cine e afaceristul din Vaslui

Premierul ilie Bolojan susține că nu i s-a cerut nimic pentru vreun ajutor în legătură cu ceea ce afaceristul Fănel Bogos numea abuzuri ale instituțiilor locale.

„Mi-au venit mii de oameni în birou de când am funcții publice. Și tot timpul am căutat să ajut oamenii dacă au probleme reale. În acest caz am avut și un mic trac când mi-am dat seama că nu e o chestiune doar politică. La data respectivă numele domnului nu îmi spunea nimic. Nu am de unde să știu cine sunt toți cei care îi pot însoti pe colegii mei la o întâlnire cu mine.

De când sunt premier, nicio numire care a depins de mine nu s-a făcut pe baze clientelare. Aici nu a fost cazul de nicio numire. Una e să primești pe cineva, alta e să ți se ceară ceva. Nu mi s-a cerut și nu am oferit vreun ajutor în vreun sens.:, a mai declarat premierul Ilie Bolojan.

În ceea ce îl privește pe Mihai Barbu, prim-ministrul susține că acesta a fost o singură dată la el în biroul de la Palatul Victoria. atunci, cu afaceristul Fănel Bogos. Cât despre vreo recompensă pentru Barbu, nu are informații.

„Nu am mai discutat de atunci cu domnul Mihai Barbu. Nu pot să spun dacă s-au dat bani sau nu pentru întâlnirea cu mine. Cu Mihai Barbu nu m-am mai întâlnit la Palatul Victoria niciodată, până la această situație. Nu pot face comentarii mai multe fiind o anchetă în curs.”, a declarat .

Mihai Barbu, sub control judiciar și fără funcții

Mihai Barbu a fost plasat sub control judiciar după ce a fost audiat de procurorii DNA în dosarul afaceristului Fănel Bogos. Iar PNL a anunțat că Mihai Barbu a fost suspendat din toate funcţiile politice, respectiv de preşedinte interimar al PNL Vaslui şi de trezorier. Suspendarea va fi în vigoare pe durata aplicării controlului judiciar.

Mihai Barbu este acuzat că şi-ar fi exercitat influenţa şi autoritatea politică pentru intermedierea unei întâlniri între afaceristul Fănel Bogos și premierul Ilie Bolojan. Controversatul afacerist a solicitat schimbarea șefului DVSA Vaslui.