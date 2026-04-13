Oana Ţoiu, , a sunat-o pe viitoarea șefă a diplomației de la Budapesta, Anita Orban. Discuția a avut loc în contextul victoriei partidului Tisza la din .

Oana Țoiu a sunat la Budapesta

Ministrul de Externe a sunat-o pe Anita Orban, viitoarea șefă a diplomației ungare, în viitorul guvern de la Budapesta. Oana Țoiu a ținut să felicite Ungaria pentru schimbarea de direcție. Ea a invitat-o pe Anita Orban la București pentru a aprofunda relațiile dintre România și Ungaria.

„Am sunat-o în această seară pe Anita Orban, viitoarea ministră de externe a Ungariei, pentru a o felicita pentru victoria electorală. A fost un prim contact oficial cu un reprezentant al viitorului Guvern vecin, prilej cu care am împărtăşit bucuria acestui moment istoric de schimbare. I-am transmis admiraţia mea pentru mobilizarea exemplară a poporului ungar şi a etnicilor maghiari, dar şi echipei sale pentru o campanie construită autentic, printre oameni”, a transmis Țoiu într-o postare pe X.

Ministra guvernului Bolojan a mai spus că, indiferent de controlul pe care politicienii îl exercită asupra sistemelor de putere, cetățenii pot decide pentru viitorul lor. Iar votul este suveran.

„Rezultatul de ieri a dovedit că oricât de mare ar fi controlul unor politicieni asupra sistemelor de putere, acesta nu este suficient pentru a o păstra la infinit. Puterea cetăţenilor care aleg să ceară un viitor mai bun prin vot este suverană, iar Anita a subliniat, în repetate rânduri, că alegerea de ieri a fost una clară: o schimbare de regim”, a mai spus politicianul român.

Despre viitoarea colaborare cu Budapesta

În postarea de pe platforma X, Oana Țoiu a mai transmis că dialogul cu viitoarea șefă de s-a concentrat pe o nouă abordare în politica externă. Discuțiile au vizat strângerea legăturilor de colaborare.

„Dialogul nostru s-a concentrat pe o nouă abordare a politicii externe a Ungariei, bazată pe respect reciproc şi pe ambiţia comună de a creşte calitatea vieţii cetăţenilor noştri printr-o colaborare mai strânsă. Totodată, am trecut în revistă formatele regionale prezidate de România anul acesta, pe care le vedem ca oportunităţi majore pentru a întări perspectiva noastră comună în regiune”, a afirmat șefa MAE de la București.