propune schimbarea modului în care profesorii din universitățile de Medicină și Farmacie se vor putea angaja în instituții publice de sănătate. Proiectul de ordin pus marți în transparență presupune ca cadrele didactice din mediul universar să nu mai fie scutiți de anumite obligații la angajare, ci să își obțină postul prin concurs sau examen.

Cum ocupă, în prezent, profesorii de la Medicină un post în instituții publice de sănătate

Până acum, cadrele didactice din mediul universitar erau scutite de susținerea vreunui sau examen atunci când ocupau un post în spitale. Procesul de angajare în instituțiile publice de sănătatea avea loc prin procedurile interne ale universităților și unităților medicale.

Ce spune ministrul Sănătății despre noile reguli

Noile reguli sunt menite să transparentizeze procesul de angajare, care va avea loc pe baza unor criterii clare, unitare la nivel național. Pe lângă metoda prin care cadrele didactice pot ocupa un post în spital, proiectul de ordin propune un calendar fix al concursurilor, reglementează conflictul de interese și stabilește criteriile pe baza cărora candidații vor fi evaluați. Tot în cadrul documentului, sunt specificate și responsabilitățile pe care le au universitățile și unitățile sanitare, dar și structura pe care trebuie să o aibă comisiile de concurs.

„Eu cred că este echitabil și corect față de tot personalul medical să avem reguli clare, uniforme și transparente, valabile pentru toți. Ce se schimbă concret? Stabilim explicit cum personalul didactic poate ocupa, prin concurs sau examen, posturi în spitalele și instituțiile publice de sănătate, definim condițiile de încadrare și ce înseamnă integrarea clinică, clarificăm responsabilitățile universităților și ale unităților sanitare, introducem un calendar clar al concursurilor, stabilim componența comisiilor și criteriile de evaluare, reglementăm transparența, conflictul de interese și situațiile speciale. Știu că uneori apar rezistențe, dar prin colaborare și comunicare corectă lucrurile capătă sens și nuanță”, a scris Rogobete pe Facebook.