Locuințele din România care ar putea fi scutite de impozit. Ce proiect de lege se pregătește

Ana Maria
15 apr. 2026, 21:30
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. De ce consideră AUR că românii sunt nedreptățiți
  2. Ce argumente aduc inițiatorii proiectului și de ce se dorește eliminarea impozitului pe locuințe
  3. Ce spune Mihai Enache despre această măsură privind eliminarea impozitului pe locuințe
  4. Cât de gravă este problema lipsei utilităților în România

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament o inițiativă legislativă care vizează eliminarea impozitului pentru locuințele care nu sunt racordate la utilități de bază. Propunerea îi are ca inițiatori pe parlamentarii Mihai Enache și Lucian Mușat.

Proiectul prevede scutirea de la plata impozitului pentru acele imobile care nu beneficiază simultan de apă curentă, canalizare și gaze naturale. Reprezentanții AUR susțin că măsura ar corecta o nedreptate fiscală care afectează numeroși români.

De ce consideră AUR că românii sunt nedreptățiți

Formațiunea susține că există o ruptură între realitatea din teren și discursul oficial al autorităților:

”România reală nu este cea din rapoartele cosmetizate ale guvernanţilor şi nici cea din discursurile seci ale unei clase politice rupte de suferinţa oamenilor.
România reală este ţara în care milioane de români trăiesc şi astăzi fără apă curentă, fără canalizare şi fără gaze naturale, în timp ce statul le cere, cu o cinică regularitate, să plătească taxe şi impozite ca şi cum ar beneficia de toate condiţiile minime ale unui trai decent”, arată AUR într-un comunicat oficial.

Ce argumente aduc inițiatorii proiectului și de ce se dorește eliminarea impozitului pe locuințe

Potrivit AUR, principiul de la baza inițiativei este unul simplu: proprietatea nu ar trebui să devină o povară pentru cetățeni, în condițiile în care statul nu asigură utilități esențiale.

”Statul nu poate pretinde taxe şi impozite tot mai mari de la oameni pe care îi abandonează în condiţii nedemne, fără apă, fără canalizare, fără gaze sau fără energie electrică. Proprietatea nu trebuie transformată într-o povară pentru cetăţean, ci apărată şi respectată. Atâta vreme cât statul nu îşi îndeplineşte obligaţiile minime faţă de cetăţeni, nu are nicio legitimitate să îi pedepsească fiscal pe cei care trăiesc în lipsuri”, mai menţionează AUR.

Ce spune Mihai Enache despre această măsură privind eliminarea impozitului pe locuințe

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, susține că inițiativa vine în continuarea altor proiecte legislative menite să reducă povara fiscală:

„Este o altă iniţiativă prin care vrem să redăm românilor demnitatea de a fi proprietari. Am depus, în urmă cu câteva săptămâni, proiectul care prevede taxare zero pentru prima locuinţă, aşa cum au majoritatea românilor. Acum venim cu o nouă soluţie de demnitate şi de normalitate pentru românii care sunt forţaţi de guvernare şi de autorităţile locale să trăiască în condiţii de ev mediu: fără gaze, fără apă, fără canalizare, fără energie electrică.

Atâta timp cât statul nu oferă aceste servicii de bază, aceşti români trebuie să fie scutiţi de impozit, de impozitele acelea mărite de coaliţia de guvernare a domnului Bolojan, cu tot cu PSD, cu tot cu USR, cu tot cu UDMR. Acele impozite majorate de multe ori. Românii trebuie să fie demni de a fi proprietari pe casele lor, iar Guvernul nu trebuie să îi jefuiască, mai ales pe aceia care nu beneficiază de aceste servicii de bază. Este doar o stare de normalitate”, a spus Enache potrivit Știripesurse.

Cât de gravă este problema lipsei utilităților în România

Deputatul Lucian Mușat a prezentat o serie de date care arată amploarea situației:

”În timp ce alte state investesc în tehnologie, infrastructură şi viitor, România anului 2026 încă îşi condamnă propriii cetăţeni la condiţii de secol trecut. Deşi statul a încasat taxe peste taxe, deşi a împovărat românii cu biruri tot mai mari, deşi s-a împrumutat cu peste 230 de miliarde de euro, iar aparatul administrativ s-a umflat până la absurd, rezultatul este unul ruşinos: zeci de procente din populaţie trăiesc fără utilităţi de bază, în localităţi abandonate de autorităţi şi transformate în victime ale nepăsării politice.

În România anului 2026, peste 60% din populaţie şi 70% dintre unităţile administrativ-teritoriale nu sunt conectate la reţeaua de gaze naturale, peste 40% dintre români nu beneficiază de canalizare, iar peste 25% nu au apă curentă. Cu alte cuvinte, milioane de familii sunt obligate să trăiască în condiţii incompatibile cu orice pretenţie de stat european, dar sunt tratate de autorităţi ca şi cum ar locui în zone complet dezvoltate şi complet racordate la infrastructura publică.
România are astăzi peste 3000 de primării şi 41 de consilii judeţene, însă, în ciuda acestui aparat administrativ uriaş, zeci de mii de gospodării continuă să trăiască fără apă curentă, canalizare şi gaze, abandonate de autorităţi şi lăsate în afara oricărei minime normalităţi”.

AUR susține că proiectul nu reprezintă doar o măsură fiscală, ci și un semnal de presiune asupra autorităților locale și centrale. Formațiunea consideră că inițiativa ar putea accelera investițiile în infrastructura de bază și ar obliga statul să intervină mai rapid în zonele rămase în urmă.

Citește și...
CTP, despre planul PSD-ului de a-l înlătura pe premier: „Grindeanu vrea să dea impresia electoratului că el este cel care îl dă jos pe călăul Bolojan, care suge hemoglobina nației” (VIDEO)
Politică
CTP, despre planul PSD-ului de a-l înlătura pe premier: „Grindeanu vrea să dea impresia electoratului că el este cel care îl dă jos pe călăul Bolojan, care suge hemoglobina nației” (VIDEO)
Bolojan îl invită pe Peter Magyar la Bucureşti. Cei doi au vorbit la telefon
Politică
Bolojan îl invită pe Peter Magyar la Bucureşti. Cei doi au vorbit la telefon
Meniu la preț de criză pentru senatori și deputați. Parlamentarii, privilegiații austerității
Politică
Meniu la preț de criză pentru senatori și deputați. Parlamentarii, privilegiații austerității
Surse: Urmează demisii în lanț. Planul PSD, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va demisiona
Politică
Surse: Urmează demisii în lanț. Planul PSD, în cazul în care premierul Ilie Bolojan nu va demisiona
Îl ține Nicușor Dan pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului? Întâlnire de taină la Cotroceni. Câteva scenarii
Politică
Îl ține Nicușor Dan pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului? Întâlnire de taină la Cotroceni. Câteva scenarii
Scântei în mediul universitar. Controversat senator AUR invitat principal la un eveniment organizat de Universitatea de Vest și Biserica Ortodoxă
Politică
Scântei în mediul universitar. Controversat senator AUR invitat principal la un eveniment organizat de Universitatea de Vest și Biserica Ortodoxă
Guvernul schimbă regulile pentru veniturile din sistemul public. Ministrul Muncii explică cum vor fi calculate noile majorări
Politică
Guvernul schimbă regulile pentru veniturile din sistemul public. Ministrul Muncii explică cum vor fi calculate noile majorări
Cum a vrut Vlad Voiculescu să îi fure ideea lui Rogobete. Minciuna, dusă la rang de artă de fostul ministru al Sănătății
Politică
Cum a vrut Vlad Voiculescu să îi fure ideea lui Rogobete. Minciuna, dusă la rang de artă de fostul ministru al Sănătății
Situația se complică în Orientul Mijlociu. Iranul lansează o amenințare majoră. Ce a anunțat că vrea să facă
Externe
Situația se complică în Orientul Mijlociu. Iranul lansează o amenințare majoră. Ce a anunțat că vrea să facă
Jocul de-a moțiunea. Grupul PACE al lui Ninel Peia anunță că depune moțiune de cenzură. Dar nu are semnăturile. Se roagă de PSD să semneze
Politică
Jocul de-a moțiunea. Grupul PACE al lui Ninel Peia anunță că depune moțiune de cenzură. Dar nu are semnăturile. Se roagă de PSD să semneze
Ultima oră
21:26 - Prințul Harry face mărturisiri sincere despre familie și copii. Cum vrea să fie un tată mai bun decât Regele Charles
21:23 - Cum transformi informațiile despre deplasare în avantaj competitiv în România
21:04 - Rheinmetall înarmează cu drone o brigadă germană de luptă. Comandă de 300 milioane de euro de la guvernul federal
20:53 - CTP, despre planul PSD-ului de a-l înlătura pe premier: „Grindeanu vrea să dea impresia electoratului că el este cel care îl dă jos pe călăul Bolojan, care suge hemoglobina nației” (VIDEO)
20:42 - Rusia respinge interzicerea reclamelor pentru vrăjitoare și astrologi. Cum au explodat vânzările de amulete
20:42 - Europa se pregătește pentru ce-i mai rău. Liderii occidentali pregătesc reformarea NATO în cazul retragerii SUA
19:59 - Vladimir Putin tună și fulgeră. I-a certat pe înalții săi oficiali, după ce economia a scăzut. Ce le-a cerut acestora să facă
19:59 - 25 de câini salvați dintr-o locuință din Sectorul 4. În ce condiții trăiau animalele și cum au procedat autoritățile (FOTO)
19:41 - Bolojan îl invită pe Peter Magyar la Bucureşti. Cei doi au vorbit la telefon
19:30 - Vești excelente! Când se va redeschide complet Podul Prieteniei Giurgiu‑Ruse