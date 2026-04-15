Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament o inițiativă legislativă care vizează eliminarea impozitului pentru locuințele care nu sunt racordate la utilități de bază. Propunerea îi are ca inițiatori pe parlamentarii Mihai Enache și Lucian Mușat.

Proiectul prevede scutirea de la plata impozitului pentru acele imobile care nu beneficiază simultan de apă curentă, canalizare și gaze naturale. Reprezentanții AUR susțin că măsura ar corecta o nedreptate fiscală care afectează numeroși români.

De ce consideră AUR că românii sunt nedreptățiți

Formațiunea susține că există o ruptură între realitatea din teren și discursul oficial al autorităților:

”România reală nu este cea din rapoartele cosmetizate ale guvernanţilor şi nici cea din discursurile seci ale unei clase politice rupte de suferinţa oamenilor.

România reală este ţara în care milioane de români trăiesc şi astăzi fără apă curentă, fără canalizare şi fără gaze naturale, în timp ce statul le cere, cu o cinică regularitate, să plătească taxe şi impozite ca şi cum ar beneficia de toate condiţiile minime ale unui trai decent”, arată AUR într-un comunicat oficial.

Ce argumente aduc inițiatorii proiectului și de ce se dorește eliminarea impozitului pe locuințe

Potrivit AUR, principiul de la baza inițiativei este unul simplu: proprietatea nu ar trebui să devină o povară pentru cetățeni, în condițiile în care statul nu asigură utilități esențiale.

”Statul nu poate pretinde taxe şi impozite tot mai mari de la oameni pe care îi abandonează în condiţii nedemne, fără apă, fără canalizare, fără gaze sau fără energie electrică. Proprietatea nu trebuie transformată într-o povară pentru cetăţean, ci apărată şi respectată. Atâta vreme cât statul nu îşi îndeplineşte obligaţiile minime faţă de cetăţeni, nu are nicio legitimitate să îi pedepsească fiscal pe cei care trăiesc în lipsuri”, mai menţionează .

Ce spune Mihai Enache despre această măsură privind eliminarea impozitului pe locuințe

Liderul deputaților AUR, Mihai Enache, susține că inițiativa vine în continuarea altor proiecte legislative menite să reducă povara fiscală:

„Este o altă iniţiativă prin care vrem să redăm românilor demnitatea de a fi proprietari. Am depus, în urmă cu câteva săptămâni, proiectul care prevede taxare zero pentru prima locuinţă, aşa cum au majoritatea românilor. Acum venim cu o nouă soluţie de demnitate şi de normalitate pentru românii care sunt forţaţi de guvernare şi de autorităţile locale să trăiască în condiţii de ev mediu: fără gaze, fără apă, fără canalizare, fără energie electrică.

Atâta timp cât statul nu oferă aceste servicii de bază, aceşti români trebuie să fie scutiţi de impozit, de impozitele acelea mărite de coaliţia de guvernare a domnului Bolojan, cu tot cu PSD, cu tot cu USR, cu tot cu UDMR. Acele impozite majorate de multe ori. Românii trebuie să fie demni de a fi proprietari pe casele lor, iar Guvernul nu trebuie să îi jefuiască, mai ales pe aceia care nu beneficiază de aceste servicii de bază. Este doar o stare de normalitate”, a spus Enache potrivit .

Cât de gravă este problema lipsei utilităților în România

Deputatul Lucian Mușat a prezentat o serie de date care arată amploarea situației:

”În timp ce alte state investesc în tehnologie, infrastructură şi viitor, România anului 2026 încă îşi condamnă propriii cetăţeni la condiţii de secol trecut. Deşi statul a încasat taxe peste taxe, deşi a împovărat românii cu biruri tot mai mari, deşi s-a împrumutat cu peste 230 de miliarde de euro, iar aparatul administrativ s-a umflat până la absurd, rezultatul este unul ruşinos: zeci de procente din populaţie trăiesc fără utilităţi de bază, în localităţi abandonate de autorităţi şi transformate în victime ale nepăsării politice.

În România anului 2026, peste 60% din populaţie şi 70% dintre unităţile administrativ-teritoriale nu sunt conectate la reţeaua de gaze naturale, peste 40% dintre români nu beneficiază de canalizare, iar peste 25% nu au apă curentă. Cu alte cuvinte, milioane de familii sunt obligate să trăiască în condiţii incompatibile cu orice pretenţie de stat european, dar sunt tratate de autorităţi ca şi cum ar locui în zone complet dezvoltate şi complet racordate la infrastructura publică.

România are astăzi peste 3000 de primării şi 41 de consilii judeţene, însă, în ciuda acestui aparat administrativ uriaş, zeci de mii de gospodării continuă să trăiască fără apă curentă, canalizare şi gaze, abandonate de autorităţi şi lăsate în afara oricărei minime normalităţi”.

AUR susține că proiectul nu reprezintă doar o măsură fiscală, ci și un semnal de presiune asupra autorităților locale și centrale. Formațiunea consideră că inițiativa ar putea accelera investițiile în infrastructura de bază și ar obliga statul să intervină mai rapid în zonele rămase în urmă.