Proiecte mari pentru Capitală. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, s-a întâlnit cu ambasadorul Paolo Zampolli. Discuțiile au vizat investiții strategice, extinderea metroului și proiecte culturale comune.

Daniel Băluță a anunțat că a avut, recent, o întrevedere cu Paolo Zampolli, reprezentant al Statele Unite ale Americii pentru parteneriate globale. Edilul a precizat, într-o postare pe Facebook, că discuțiile s-au concentrat pe proiectele majore de infrastructură și dezvoltare din București, cu accent pe .

Proiecte mari pentru Capitală. Ce investiții strategice sunt în plan pentru București

Potrivit lui Daniel Băluță, printre principalele teme abordate s-au numărat proiecte esențiale pentru infrastructura Capitalei, inclusiv extinderea rețelei de metrou și reabilitarea Planșeului Unirii, lucrări considerate vitale pentru modernizarea orașului.

„Am avut onoarea de a mă întâlni, zilele trecute, cu ambasadorul Paolo Zampolli, trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriate globale. Discuțiile noastre au vizat Sectorul 4 și investițiile strategice pe care le facem pentru dezvoltarea Bucureștiului, precum extinderea rețelei de metrou și refacerea Planșeului Unirii.”, a scris Băluță pe .

În același context, edilul a subliniat că dialogul cu partea americană a reconfirmat importanța valorilor comune dintre cele două state.

„În același timp, acest dialog a reconfirmat importanța comunităților din care facem parte, precum și a valorilor comune care definesc națiunile noastre, democrația, libertatea, și, totodată, respectul pentru istorie, educație și cultură.”, a mai adăugat primarul Sectorului 4.

De ce sunt importante aceste parteneriate în contextul actual

Daniel Băluță a atras atenția că, în actualul context internațional, cooperarea bazată pe valori comune devine tot mai relevantă. Totodată, acesta a anunțat că există deschidere pentru dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul cultural, care să vizeze atât generațiile actuale, cât și pe cele viitoare.

„În contextul actual, aceste repere devin cu atât mai relevante. În același spirit, ne-am exprimat deschiderea de a dezvolta proiecte culturale comune, dedicate atât generației prezente, cât și celor viitoare. Voi reveni în perioada următoare cu detalii suplimentare privind aceste inițiative.”, a conchis Băluță.