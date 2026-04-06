Daniel Băluță, întrevedere cu Paolo Zampolli, trimisul special al SUA. Primarul Sectorului 4 pregătește proiecte importante pentru Capitală

Ana Maria
06 apr. 2026, 11:23
Sursa foto: Facebook / @Daniel Băluță
Cuprins
  1. Proiecte mari pentru Capitală. Ce investiții strategice sunt în plan pentru București
  2. De ce sunt importante aceste parteneriate în contextul actual

Proiecte mari pentru Capitală. Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, s-a întâlnit cu ambasadorul Paolo Zampolli. Discuțiile au vizat investiții strategice, extinderea metroului și proiecte culturale comune.

Daniel Băluță a anunțat că a avut, recent, o întrevedere cu Paolo Zampolli, reprezentant al Statele Unite ale Americii pentru parteneriate globale. Edilul a precizat, într-o postare pe Facebook, că discuțiile s-au concentrat pe proiectele majore de infrastructură și dezvoltare din București, cu accent pe Sectorul 4.

Proiecte mari pentru Capitală. Ce investiții strategice sunt în plan pentru București

Potrivit lui Daniel Băluță, printre principalele teme abordate s-au numărat proiecte esențiale pentru infrastructura Capitalei, inclusiv extinderea rețelei de metrou și reabilitarea Planșeului Unirii, lucrări considerate vitale pentru modernizarea orașului.

Am avut onoarea de a mă întâlni, zilele trecute, cu ambasadorul Paolo Zampolli, trimisul special al Statelor Unite pentru parteneriate globale. Discuțiile noastre au vizat Sectorul 4 și investițiile strategice pe care le facem pentru dezvoltarea Bucureștiului, precum extinderea rețelei de metrou și refacerea Planșeului Unirii.”, a scris Băluță pe Facebook.

În același context, edilul a subliniat că dialogul cu partea americană a reconfirmat importanța valorilor comune dintre cele două state.

În același timp, acest dialog a reconfirmat importanța comunităților din care facem parte, precum și a valorilor comune care definesc națiunile noastre, democrația, libertatea, și, totodată, respectul pentru istorie, educație și cultură.”, a mai adăugat primarul Sectorului 4.

De ce sunt importante aceste parteneriate în contextul actual

Daniel Băluță a atras atenția că, în actualul context internațional, cooperarea bazată pe valori comune devine tot mai relevantă. Totodată, acesta a anunțat că există deschidere pentru dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul cultural, care să vizeze atât generațiile actuale, cât și pe cele viitoare.

În contextul actual, aceste repere devin cu atât mai relevante. În același spirit, ne-am exprimat deschiderea de a dezvolta proiecte culturale comune, dedicate atât generației prezente, cât și celor viitoare. Voi reveni în perioada următoare cu detalii suplimentare privind aceste inițiative.”, a conchis Băluță.

Cum ar putea interveni România în Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării explică scenariile. Există riscuri pentru securitatea României?
Politică
Cum ar putea interveni România în Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării explică scenariile. Există riscuri pentru securitatea României?
Ședință de criză la Cotroceni. Ilie Bolojan, împreună cu miniştrii Energiei şi Transporturilor convocați de președintele Nicușor Dan
Politică
Ședință de criză la Cotroceni. Ilie Bolojan, împreună cu miniştrii Energiei şi Transporturilor convocați de președintele Nicușor Dan
Surse: După ce s-a aflat că Trump nu va veni în România, este posibil ca nici Nicușor Dan să nu mai meargă în SUA. De ce s-ar putea anula vizita
Politică
Surse: După ce s-a aflat că Trump nu va veni în România, este posibil ca nici Nicușor Dan să nu mai meargă în SUA. De ce s-ar putea anula vizita
Rușii ar vrea să bombardeze porturile românești. Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din Parlamentul Rusiei cere bombardarea porturilor din România și Bulgaria
Politică
Rușii ar vrea să bombardeze porturile românești. Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din Parlamentul Rusiei cere bombardarea porturilor din România și Bulgaria
BREAKING NEWS: Donald Trump nu vine la București, la Summitul B9. Îl trimite pe Marco Rubio în România
Politică
BREAKING NEWS: Donald Trump nu vine la București, la Summitul B9. Îl trimite pe Marco Rubio în România
Vicepreședintele PSD, Mihai Fifor, lansează un nou atac dur la adresa USR. „Izvor inepuizabil de nenorociri morale”
Politică
Vicepreședintele PSD, Mihai Fifor, lansează un nou atac dur la adresa USR. „Izvor inepuizabil de nenorociri morale”
Paleologu nu l-a uitat și l-a torpilat direct: „Îl mai țineți minte pe imbecilul care spunea că furtul coifului ’a fost prețul integrării noastre în Schengen’? E în continuare…”. Despre cine e vorba
Politică
Paleologu nu l-a uitat și l-a torpilat direct: „Îl mai țineți minte pe imbecilul care spunea că furtul coifului ’a fost prețul integrării noastre în Schengen’? E în continuare…”. Despre cine e vorba
Dacian Cioloș, numit consilier prezidențial de Nicușor Dan. Ce rol va avea la Cotroceni
Politică
Dacian Cioloș, numit consilier prezidențial de Nicușor Dan. Ce rol va avea la Cotroceni
Surse: Scenarii pentru schimbarea Guvernului Bolojan. Care sunt variantele discutate în culise
Politică
Surse: Scenarii pentru schimbarea Guvernului Bolojan. Care sunt variantele discutate în culise
Veste excelentă pentru Călin Georgescu. Poate pleca din România oricând. Ce a decis instanța
Politică
Veste excelentă pentru Călin Georgescu. Poate pleca din România oricând. Ce a decis instanța
Ultima oră
13:10 - Cum ar putea interveni România în Strâmtoarea Ormuz. Ministrul Apărării explică scenariile. Există riscuri pentru securitatea României?
12:55 - Românii, mai prudenți de Paște. Doar 2 din 10 fac cumpărături în exces, dar 75% resimt stres financiar
12:49 - Experții recomandă rezerve alimentare în fiecare locuință. Ce ar trebui să ai în casă pentru situații de urgență
12:47 - Ședință de criză la Cotroceni. Ilie Bolojan, împreună cu miniştrii Energiei şi Transporturilor convocați de președintele Nicușor Dan
12:42 - Prețurile cresc artificial. Românii, păcăliți la raft. Avertisment de la Consiliul Concurenței: „Se încalcă legea!”
12:34 - Două vedete ale televiziunii publice în fața instanței. Telenovela dintre Marian Olaianos și Nadine Vlădescu continuă la Judecătoria Sectorului 1
12:34 - Surse: După ce s-a aflat că Trump nu va veni în România, este posibil ca nici Nicușor Dan să nu mai meargă în SUA. De ce s-ar putea anula vizita
12:22 - Rușii ar vrea să bombardeze porturile românești. Vicepreședintele Comisiei pentru Apărare din Parlamentul Rusiei cere bombardarea porturilor din România și Bulgaria
12:10 - Ouăle vopsite în Paște: riscuri, ingrediente și alternative naturale
12:09 - Imagini spectaculoase de la Târgul de Paște din Craiova. Cum arată decorul, până când e deschis și ce atracții îi așteaptă pe vizitatori în acest an (GALERIE FOTO)