Proiectele de investiții vor fi prioritizate. Ilie Bolojan cere analiză până la 1 august

Proiectele de investiții, finanțate prin programele naționale, vor fi prioritizate până la 1 august, a anunțat premierul Ilie Bolojan. El a precizat că vor fi continuate doar acele proiecte importante.

Premierul a răspuns, astfel, unei întrebări legată de supracontractarea de proiecte, prin programele naționale de tip și „Anghel Saligny”, finanțate din bugetul statului. Ilie Bolojan a declarat că va exista o prioritizare a investițiilor, iar o parte vor fi transferate pentru finanțare pe fonduri europene.

„Cu toţii ne-am dorit ca toate investiţiile să continue. Numai că nu există suficient bani pentru acest lucru. Şi atunci avem două posibilităţi: să ne facem că nu ştim această realitate şi să ne ducem până la un moment dat în care efectiv nu se vor mai putea face plăţi, dar fără să-i anunţăm pe constructori sau făcând o analiză a investiţiilor, văzând ce este finanţat din fonduri europene, unde trebuie să urgentăm lucrurile, să creştem absorbţia, ca să ne putem termina proiectele şi constatând ce nu este la fel de important, care e finanţat din bugetele naţionale, ce nu este la fel de urgent, ce poate intra într-o formă de punere în siguranţă, de corectare care nu degradează ceea ce s-a făcut, ceea ce nu are un stadiu foarte avansat de execuţie, să prioritizăm aceste lucruri, ceea ce vom face în această lună şi să notificăm pe diferite programe beneficiarii şi constructorii cu privire la ceea ce poate continua şi la ceea ce nu poate continua, dându-le timpul necesar să-şi poată pune lucrările în siguranţă”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan a spus că în cursul lunii iulie vor fi analizate investițiile aflate în derulare, iar până la 1 august se va face o prioritizate a proiectelor de investiții. În acest context, premierul a făcut referire și la programele derulate prin Administrația Fondului pentru Mediu. Este vorba despre programele de înnoire a parcului auto, Rabla, și cel pentru achiziția de panouri fotovoltaice, Casa Verde.

„Până la 1 august, în primul rând, va trebui să prioritizăm proiectele în aşa fel încât cele care le putem finanţa din fonduri europene să le asigurăm finanţarea, să le urgentăm, iar celelalte, funcţie de prioritatea pe care o vom analiza, să hotărâm ce se poate finanţa şi ce nu se poate finanţa. În cursul lunii iulie vom închide aceste analize legate de prioritizarea investiţiilor. O bună parte, de exemplu, din programele care sunt la Administraţia Fondului pentru Mediu vor fi suspendate anul acesta, urmând ca în toamnă să se facă o analiză pentru anul viitor, în aşa fel încât să putem să ne eşalonăm investiţiile şi să facem inclusiv economii pe componenta de programe”, a mai spus Ilie Bolojan.

România amenințată cu recesiunea

Premierul Ilie Bolojan a declarat că este nevoie de măsuri urgente pentru reducerea pentru ca România să evite intrarea în recesiune. El a atras atenția că în lipsa unor măsuri urgente, România ar putea intra în categoria junk, ceea ce ar putea însemna șomaj, căderea cursului valutar și recesiune

„Dacă nu am face nimic sau am lungi foarte mult aceste măsuri, ar fi câteva consecinţe care ar însemna intrarea în incapacitatea de plată a statului român, creditorii noştri, cei care ne împrumută în prezent şi de care avem nevoie şi în viitor, pentru că nu putem să funcţionăm altfel, nu ne-ar împrumuta şi nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile şi pensiile. Accesul la fondurile europene este condiţionat de reforma fiscală, nu am mai avea acces la fondurile europene.

Vă rog să vă gândiţi că nu am putea continua jumătate din investiţiile pe care astăzi le avem în curs la marile autostrăzi, la liniile de cale ferată în fiecare localitate din România, ceea ce ar însemna că practic am intra într-un risc în care am fi degradaţi, am intra în aşa numita categorie de junk, ceea ce înseamnă că ţara noastră nu mai este recomandată investiţiilor şi foarte puţine investiţii străine ar veni într-o astfel de ţară şi am intra într-o recesiune brutală, ceea ce ar însemna pierderi de locuri de muncă mare, un şomaj puternic, un curs care s-ar deprecia masiv şi acest lucru nu ni-l putem permite în momentul de faţă”, a spus Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.