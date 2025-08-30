B1 Inregistrari!
Acasa » Politică » Proteste în primării și consilii județene. Luni, funcționarii nu vor lucra cu publicul

Proteste în primării și consilii județene. Luni, funcționarii nu vor lucra cu publicul

Adrian Teampău
30 aug. 2025, 19:35
Proteste în primării și consilii județene. Luni, funcționarii nu vor lucra cu publicul
Sursă foto: Facebook/Uniunea Judeteana CNSLR-Fratia Constanta

Sindicaliştii „Forţa Legii”, care îi reprezintă pe lucrătorii din administraţia publică locală vor protesta împotriva măsurilor de austeritate promovate de Guvernul Bolojan. Funcționarii din primării și consilii județene nu vor mai lucra cu publicul.

Cuprins:

  • Anunțul sindicatelor din administrația locală
  • Funcționarii nu vor mai lucra cu publicul
  • Ce revendicări au sindicaliștii din administația locală

Anunțul sindicatelor din administrația locală

Membrii sindicatelor afiliate Uniunii Forţa Legii din administraţia publică locală vor declanşa un protest pe durată nedeterminată începând de luni, 1 septembrie. Începând cu această zi, funcţionarii vor fi prezenți la serviciu, dar nu vor mai lucra cu publicul.

„Uniunea Sindicatelor Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual Forţa Legii, reprezentativă pe sectorul Administraţie publică, afiliată la Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, anunţă declanşarea unui protest pe durată nelimitată începând de luni, 1 septembrie 2025, ora 9.00, ca reacţie la măsurile abuzive de reformă pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan doreşte să le angajeze în Parlament”, se arată într-un comunicat transmis de liderul sindical Marius Sepi.

Liderul sindical susține că protestul este justificat de măsurile promovate de Guvern ce reprezintă cea mai severă lovitură dată administraţiei publice locale, din ultimii 35 de ani.

Funcționarii nu vor mai lucra cu publicul

Marius Sepi a precizat că sindicaliștii nu se opun reformei ci, dimpotrivă, au solicitat ani la rând măsuri reale. El a precizat că guvernul refuză să se atingă de salariile mari, nejustificate ale politicienilor, dar și menține funcțiile neesențiale precum cele de viceprimari sua administratori publici, extrem de costisitoare.

„Guvernul refuză să atingă salariile mari şi funcţiile neesenţiale, precum cele ale viceprimarilor sau administratorilor publici şi să reducă numărul acestora, preferând să lovească brutal în angajaţii de rând şi în stabilitatea Administraţiei locale. Am propus măsuri alternative de eficienţă, precum desfiinţarea funcţiilor de viceprimar şi administrator public, limitarea indemnizaţiilor consilierilor locali şi condiţionarea angajării administratorilor publici”, menţionează comunicatul citat.

Drept urmare, membrii sindicatelor afiliate Uniunii Forţa Legii din toate primăriile şi instituţiile şi serviciile administraţiei publice locale vor adopta ca formă de protest prezenţa la serviciu fără lucrul cu publicul. Protestul va dura până când vor fi retrase sau corectate măsurile din pachetul doi.

USFPPC Forţa Legii face apel la solidaritate către toate organizaţiile sindicale din administraţia publică şi către cetăţeni să susţină acest demers.  Potrivit sindicaliștilor, reforma nu poate fi construită pe spezele celor mai vulnerabili salariaţi şi ale comunităţilor locale.

Ce revendicări au sindicaliștii din administrația locală

Sindicaliștii din administrația publică locală au prezentat lista cu revendicările pe care le adresează guvernului:

  • Reducerea drastică a personalului cu cu 25% în primării şi cu 20% din instituţiile Prefectului, fără criterii clare şi fără evaluarea impactului social;
  • Introducerea obligativităţii muncii cu jumătate de normă pentru funcţionarii publici, măsură arbitrară care va genera insecuritate profesională şi plecarea personalului calificat;
  • Eliberarea din funcţie şi trecerea în Corpul de rezervă a celor care refuză transformarea raportului de muncă, ceea ce reprezintă un abuz fără precedent;
  • Afectarea Poliţiei Locale şi a serviciilor de pază, prin reducerea numărului de posturi şi interzicerea organizării unor structuri în localităţile sub 4.500 de locuitori, cu riscul grav de a lăsa comunităţi întregi fără protecţie şi siguranţă;
  • Inechitate flagrantă: în timp ce personalul din Administraţie este redus şi împins spre precaritate, Guvernul menţine şi chiar întăreşte numărul de consilieri personali pentru primari, viceprimari, prefecţi şi preşedinţi de consilii judeţene – adevărate sinecuri politice pe bani publici;
  • Centralizarea salarială abuzivă: pentru primăriile care nu îşi pot acoperi cheltuielile salariale din venituri proprii, salariile personalului nu vor mai fi stabilite de consiliile locale, ci prin grile impuse de Guvern, ceea ce anulează principiul autonomiei locale;
  • Sancţiuni disproporţionate: primarii şi şefii compartimentelor financiare sunt puşi sub presiunea unor controale ANAF şi a unor sancţiuni financiare directe din partea Curţilor de Conturi, riscând blocarea bugetelor locale şi destabilizarea comunităţilor.
