Proteste în primării și consilii județene. Luni, funcționarii nu vor lucra cu publicul

Sindicaliştii „Forţa Legii”, care îi reprezintă pe lucrătorii din administraţia publică locală vor protesta împotriva măsurilor de austeritate promovate de Guvernul Bolojan. Funcționarii din primării și consilii județene nu vor mai lucra cu publicul.

Membrii afiliate Uniunii Forţa Legii din vor declanşa un pe durată nedeterminată începând de luni, 1 septembrie. Începând cu această zi, funcţionarii vor fi prezenți la serviciu, dar nu vor mai lucra cu publicul.

„Uniunea Sindicatelor Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual Forţa Legii, reprezentativă pe sectorul Administraţie publică, afiliată la Confederaţia Sindicală Naţională Meridian, anunţă declanşarea unui protest pe durată nelimitată începând de luni, 1 septembrie 2025, ora 9.00, ca reacţie la măsurile abuzive de reformă pe care Guvernul condus de Ilie Bolojan doreşte să le angajeze în Parlament”, se arată într-un comunicat transmis de liderul sindical Marius Sepi.

Liderul sindical susține că protestul este justificat de măsurile promovate de Guvern ce reprezintă cea mai severă lovitură dată administraţiei publice locale, din ultimii 35 de ani.

Marius Sepi a precizat că sindicaliștii nu se opun reformei ci, dimpotrivă, au solicitat ani la rând măsuri reale. El a precizat că guvernul refuză să se atingă de salariile mari, nejustificate ale politicienilor, dar și menține funcțiile neesențiale precum cele de viceprimari sua administratori publici, extrem de costisitoare.

„Guvernul refuză să atingă salariile mari şi funcţiile neesenţiale, precum cele ale viceprimarilor sau administratorilor publici şi să reducă numărul acestora, preferând să lovească brutal în angajaţii de rând şi în stabilitatea Administraţiei locale. Am propus măsuri alternative de eficienţă, precum desfiinţarea funcţiilor de viceprimar şi administrator public, limitarea indemnizaţiilor consilierilor locali şi condiţionarea angajării administratorilor publici”, menţionează comunicatul citat.

Drept urmare, membrii sindicatelor afiliate Uniunii Forţa Legii din toate primăriile şi instituţiile şi serviciile administraţiei publice locale vor adopta ca formă de protest prezenţa la serviciu fără lucrul cu publicul. Protestul va dura până când vor fi retrase sau corectate măsurile din pachetul doi.

USFPPC Forţa Legii face apel la solidaritate către toate organizaţiile sindicale din administraţia publică şi către cetăţeni să susţină acest demers. Potrivit sindicaliștilor, reforma nu poate fi construită pe spezele celor mai vulnerabili salariaţi şi ale comunităţilor locale.

Sindicaliștii din administrația publică locală au prezentat lista cu revendicările pe care le adresează guvernului: