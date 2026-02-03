PSD a schimbat placa. Vrea pachet de solidaritate și amenință că fără acest pachet nu votează bugetul (VIDEO)

După ce a tras de timp cu reforma administrativă a lui Bolojan, pe care au condiționat-o cu pachetul de relansare economică, acum PSD-iștii au schimbat placa. Nu votează bugetul fără noul pachet de solidaritate.

Ce linie roșie a mai găsit PSD

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că propus de social-democrați va trebui să fie cuprins în bugetul de stat pe anul 2026. Iar de aici s-au activat toți oamenii din PSD. Și amenință că nu vor vota bugetul dacă nu are acest pachet de solidaritate.

„De data aceasta nu mai e cu linie roșie. La ultimele discuții, cel mai probabil, dacă nu se ține cont de nicio propunere PSD, eu vă spun că PSD nu o să voteze bugetul și dacă PSD nu votează bugetul nu trece. Nu vrem să blocăm nimic, dar nu poți în permanență pe tăieri, că lumea sărăcește și lumea nu de unde să plătească.”, a declarat, pentru B1 TV, Ionuț Pucheanu, vicepreședinte PSD și primar al municipiului Galați.

Și s-a activat și Adrian Câciu. Fostul ministru al Finanțelor amenință și el.

„Pachetul social este obligatoriu pentru anul 2026. Nu e nimic de negociat aici! 5 milioane de persoane vor fi beneficiarii acestui set de măsuri.

Persoanele vulnerabile trebuie protejate de valul austerității care aduce sărăcie și atacă puterea de cumpărare a oamenilor. PSD se află la guvernare pentru oameni!

O țară se conduce sprijinind economia și oamenii!

PS: există spațiu fiscal și pentru pachetul social și pentru cel de relansare economică. Cine se opune acestor programe? Fix cei care vă vor în faliment!

Adevărul trebuie spus: PSD vă protejează! Ceilalti vă falimentează!”, scrie Adrian Câciu.

Bineînțeles, nimeni nu spune de unde se iau banii. Adică vreo 3,5 miliarde de lei, după calculele PSD.

Ce conține nou-inventatul pachet de solidaritate

Potrivit PSD, pachetul de solidaritate are câteva obiective clare

1. Sprijin pentru pensionari, în două tranșe (aprilie și decembrie), diferențiat pe venit. Adică, pensionarii cu pensie sub 1.500 de lei, care vor primi un cuantum de 1.000 de lei în două tranșe, înainte de Paște și înainte de Crăciun, pensionarii cu pensia sub 2.000 de lei, adică între 1.500 și 2.000 lei, care vor primi tot în două tranșe o sumă totală de 800 de lei și pensionarii care au pensia maximă de 3.000 de lei și care vor primi un sprijin de 600 de lei.

2. Creșterea alocațiilor pentru copiii cu dizabilități.

„Copiii cu dizabilități, care au astăzi beneficii sociale foarte scăzute, între 80 și 450-460 de lei și copiii din familii monoparentale. Avem genul acesta de copii care primesc venit minim de incluziune, familii care primesc venit minim de incluziune și unde ne dorim o creștere și tot aici intră și sprijinul pentru copiii care merg la grădiniță și care vin din familii foarte sărace; tot așa, familiile beneficiare de venit minim de incluziune.

Este vorba aici de un impact bugetar de 320 de milioane de lei iar în cazul sprijinului pentru pensionari este vorba de un impact bugetar în jur de 2,3 miliarde de lei.”, a explicat Florin Manole, ministrul Muncii.

3. Eliminarea CASS pentru indemnizația mamelor, veterani/văduve de război și venitul minim de incluziune.

4. O pentru persoanele vulnerabile după liberalizarea prețului gazelor.