PSD amenință iar cu ieșirea de la guvernare. Lia Olguța Vasilescu: Dacă niciuna dintre propunerile noastre nu va trece, ne retragem din coaliție / Subiectul disputelor

Traian Avarvarei
14 oct. 2025, 21:10
Lia Olguța Vasilescu (PSD) amenință cu ruperea coaliției de guvernare. Neînțelegerile, legate de reforma administrației. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. De ce s-a blocat reforma administrației locale în coaliție
  2. Cum vede Bolojan reforma administrației locale

PSD amenință iar cu ieșirea de la guvernare, tot prin vocea Liei Olguța Vasilescu. Disputele pornesc de la reforma administrației locale, blocată de luni bune în coaliție.

„Dacă niciuna dintre propunerile noastre nu va trece, ne retragem din coaliție”, a declarat, la Digi24, primărița PSD a Craiovei, care este și președinta Asociației Municipiilor din România (AMR).

Olguța Vasilescu a mai dat de înțeles că mereu PSD a cedat în disputele din coaliție. Dacă măsurile noastre nu sunt prinse în noul pachet de reforme, „e o problemă cu coaliția”, a insistat ea.

Dacă Bolojan va accepta propunerile, va rămâne premier, dacă nu, partidul se va retrage în Opoziție, a mai spus social-democrata.

În Opoziție, unde sunt extremiștii de la AUR…

Nu e prima dată când Lia Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției din cauza reformei în administrația locală.

Luna trecută, întrebată la Antena 3 dacă va cădea Guvernul în cazul în care premierul Ilie Bolojan (PNL) nu schimbă modul în care vrea să facă această reformă, Olguța Vasilescu a răspuns scurt: „Da!”.

De ce s-a blocat reforma administrației locale în coaliție

Marți a avut loc o nouă ședință în coaliție pe tema reformei în administrația locală, dar tot fără rezultat.

Potrivit unor surse, premierul Ilie Bolojan (PNL) insistă să dea afară 12.000-13.000 de oameni din primării. Iar PSD vrea să se taie din cheltuieli, dar angajații să rămână pe posturi.

De asemenea, social-democrații mai pun două condiții pentru a-și da acordul: să vadă mai întâi cum va arăta reforma administrației centrale, înainte de cea locală, și să fie gata pachetul de relansare economică. Pachet propus tot de PSD…

Cum vede Bolojan reforma administrației locale

De partea cealaltă, Bolojan, susținut mai mult de USR-iști, spune că aparatul de stat e supradimensionat.

„A trebuit să le majorăm românilor impozitul pe proprietate de la 1 ianuarie. Nu mai avem finanțare pentru a continua investițiile. Ca să fie continuate înseamnă că și oamenii trebuie să contribuie cu o sumă de bani. Mie nu mi se pare normal să pun această taxă suplimentară pe gospodăriile românilor, iar banii să îi ducem în gaura neagră a administrației publice, acolo unde în mod cert se dovedește că oamenii sunt prea mulți și nu e normal să uzezi de administrația locală, să angajezi pe cine vrei, pe ce salarii vrei, pe banii Guvernului.

În această situație, știind că dacă nu corectăm cheltuielile ajungem într-o fundătură pe bună dreptate am această responsabilitate față de români. Nimeni nu e fericit, dar dacă ești forțat să faci asta măcar să nu o faci degeaba, că ar însemna să îți bați joc de români. Asta a fost stabilit în planul de guvernare”, a explicat premierul Ilie Bolojan, luna trecută, la Antena 3.

